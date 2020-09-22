Как руководить «Укргидроэнерго»: зарплата выше, чем у президента США, и миллионные растраты

Недавний громкий скандал с разоблачением на взятке народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко — это не только болезненный удар по имиджу президентской партии перед местными выборами, но и очередное напоминание, что украинский парламент был и остается местом для «решения вопросов». При этом далеко не всегда — как в случае с Юрченко — речь идет о принятии закона с «правильными» правками. Функционал народного избранника в вопросах «продвижения» чьих-либо иных интересов довольно велик.

На днях группа парламентариев от «Слуги народа» выступила против решения Кабмина переподчинить госпредприятие «Укргидроэнерго», обвинив премьера в попытках взять его под личный контроль. Нардепы даже направили главе правительства и в. и. о. министра энергетики Ольге Буславец письмо с требованием разъяснить причины такого быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации, а также фактически выступили в поддержку гендиректора предприятия Игоря Сироты.

Как известно, Сирота возглавил госкомпанию еще при Януковиче — в марте 2011 года. Его назначение, по данным СМИ, якобы пролоббировал экс-регионал Юрий Бойко. Уже в мае 2014 года на тот момент министр энергетики Юрий Продан начал внеплановую проверку вверенных его ведомству предприятий. В этот список попало и «Укргидроэнерго». Результаты аудита показали масштабную растрату госсредств через «приобретение у фирм-посредников оборудования и материальных ценностей по завышенным ценам»: «Так, из наиболее ярких примеров: «Укргидроэнерго» выплатило своему подрядчику ООО «Укринвесттехнология» на 75 млн грн больше изначально предусмотренного договором, внеплановая «премия» другого контрагента — консорциума «НПО «Укргидроэнергострой» — составила 400 млн грн».

Результаты аудита Продан утвердил в сентябре 2014 года, но уволить Сироту не успел — произошли кадровые перестановки в правительстве. Тем временем «Укргидроэнерго» оспорило результаты аудита в суде и в декабре 2015 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск компании.

В материалах аудита «Укргидроэнерго» фигурировал консорциум «НПО» «Укргидроэнергострой», который является генподрядчиком на строительстве Днестровской и Каневской ГАЭС. Например, лишь по фактам хищений бюджетных средств при строительстве Днестровской ГАЭС правоохранители открыли почти десяток уголовных производств: в 2011 году было открыто уголовное производство по факту завладением средствами на сумму около 20 млн грн.; в феврале 2013 года — уголовное производство по аналогичной статье по факту завладения средствами при строительстве Днестровской ГАЭС; в сентябре 2014 года — снова уголовное производство по завладению средствами на сумму более 350 млн грн.

По данным СМИ, за время работы в «Укргидроэнерго» Сирота неоднократно становился участником коррупционных скандалов, связанных с миллионными растратами госсредств, которые заключались в завышении подрядчиками стоимости работ или выводе денег на фиктивные фирмы. В частности, Нацполиция расследует уголовное производство № 12 013 100 150 000 332 по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Также ГБР расследует уголовное производство № 62 019 000 000 000 656 о растрате в особо крупных размерах (83 млн грн). Кроме того, СБУ расследует производство № 22 018 000 000 000 096 — растрата в особо крупных размерах. Еще одно расследуемое СБУ дело № 22 015 000 000 000 428 касается незаконного отчуждения УГЭ земельных участков, находившихся у него на балансе.

По данным ГБР, должностные лица «Укргидроэнерго» осуществили растрату государственных средств в размере 83 млн грн, перечислив их одному из подрядчиков — харьковскому институту «Укргидропроект» за «строительные, инженерные, консультационные услуги на гидроэлектростанциях Украины».

В июне 2019 года, пользуясь тем, что правительство Гройсмана уже находилось на чемоданах, Сирота якобы сам сформировал список наблюдательного совета и добился назначения его главой своего партнера Валентина Гвоздия.

«Я слышал, что костяк набсовета перед его утверждением мог согласовываться с Игорем Сиротой. Доказательств этого нет, но то, что Сирота доволен сформированным набсоветом и благодарен за это Гройсману, — могу утверждать», — сообщил источник изданию «ОЛИГАРХ».

Одним из первых решений нового набсовета стало повышение Сироте зарплаты более чем в три раза. По итогам 2019 года его доходы — зарплата и премии — составили более 18 млн грн или 648 тыс. долл. Для сравнения: зарплата президента США Дональда Трампа составляет 400 тыс. в год.

В феврале текущего года после скандала с заоблачными зарплатами Министерство энергетики, как единственный акционер «Укргидроэнерго», приняло решение уволить главу набсовета. Однако свою отставку Гвоздий заблокировал через тот же скандально известный Окружной админсуд Киева.

Фактически на сегодня сложилась ситуация, когда руководство «Укргидроэнерго» не только прокручивает многомилионные схемы «по распилу» бюджетных средств и международных кредитов, но и открыто выплачивает себе миллионные зарплаты. При этом избегая заслуженной оценки своей деятельности со стороны правительства и правоохранителей.

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