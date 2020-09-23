Рост курса доллара замедлился: надолго ли

Если в начале недели гривня обесценивалась по отношению ко всем основным валютам, то к среде курс евро неожиданно пошел вниз. С понедельника, 21 сентября, американская валюта подорожала на 4 копейки, а европейская подешевела на 23 копейки. Так, 23 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,21 грн за доллар и 33,12 грн за евро. На наличном рынке также произошло укрепление доллара и ослабление евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,11 грн, купить — по 28,30 грн; евро — сдать по 32,76 грн, купить — по 33,21 грн. При этом в Нацбанке считают, что девальвация гривни окажет положительное влияние на поступления в госбюджет.

«На финансовом рынке страны с начала сентября продолжается турбулентность, — сообщил на своей странице в Facebook глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. — Курс гривни к доллару с начала месяца девальвировал на 2,1%, а спрос на валюту преобладает над ее предложением в среднем на 23 млн долларов в день.

Увеличение предложения наличной иностранной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, но в то же время свидетельствует о продолжении негативных тенденций по уменьшению сбережений домохозяйств, динамика которых стала отрицательной с 1 квартала 2019 года. Другими словами, это говорит о проедании населением накоплений. Такая ситуация требует принятия неотложных мер фискального и монетарного характера, направленных на повышение благосостояния и восстановление сбережений украинских граждан".

При этом, по словам Данилишина, ликвидность банковского рынка остается высокой, что стимулирует банки к снижению ставок по кредитам субъектам экономической деятельности и вложения средств в государственные ценные бумаги. Кроме того, по словам руководителя НБУ, девальвация гривни окажет положительное влияние на поступления в госбюджет от таможенных пошлин в иностранной валюте. Однако некоторые эксперты не столь оптимистичны.

«За неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,00 грн до 28,20 грн (+0,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,10−28,12 грн до 28,20- 28,22 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках увеличились с 27,96−28,17 грн до 28,12−28,32 грн (+0,6%/+0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса доллара к гривне на 2020−2023 годы, оно ожидает постепенной девальвации украинской валюты. Агентство отмечает, что НБУ вмешивается в ход торгов, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока что с начала года Нацбанк совершил чистую покупку валюты на сумму 1,2 млрд долларов, несмотря на то, что в марте и июле продавал валюту для стабилизации гривни. Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты и на конец августа составляли 29 млрд долларов. Согласно новому прогнозу агентства, курс доллара к концу текущего года составит 29 грн, в конце 2021-го — 30 грн, в конце 2022-го — 30,5 грн, и на конец 2023 года — 31 грн.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3−28,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты положительно восприняли выход Нацбанка на межбанковский валютный рынок.

«Курс гривни в среду, 23 сентября, вернулся к отметке 28,2 грн за доллар после активных валютных интервенций Нацбанка накануне, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — По итогам торгов во вторник НБУ выпустил на рынок более 50 млн долларов для сдерживания курса. Значительный спрос формировался со стороны нерезидентов, которые активно закрывают свои инвестиционные позиции и выводят дивиденды. Новостной фон остается негативным, и это заставляет инвесторов уходить из страны, тем более что впереди местные выборы, которые могут удивить поддержкой монокоалиции на местах.

Кроме того, рынок продолжает переваривать госбюджет на следующий год и следить за текущим исполнением бюджета. В то же время стоит отметить оптимистические заявления украинского офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest о том, что он планирует до конца 2022 года привлечь не менее 2,2 млрд долларов в экономику страны благодаря новым инвестиционным проектам.

Вероятно, в ближайшее время под влиянием НБУ и ситуативного снижения спроса гривня может подняться до отметки 28,1 грн за доллар, но уровень 28 грн за доллар вряд ли преодолеет", — уверен Шевчишин.

Негативным сигналом для украинской валюты является и уход инвесторов с рынка ценных государственных бумаг.

«Во вторник НБУ вышел на межбанковский валютный рынок с предложением выше среднего — около 50 млн долларов США, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — В этот раз с самого утра регулятор продавал валюту, и ему удалось стабилизировать курс. Торги на межбанке закрылись на уровне 28,22 грн за доллар, евро незначительно ослаб к отметке 33,09 грн. Сегодня ожидается выход Нацбанка на торги, если гривня продолжит слабеть. Исходя из поведения продавцов, для этого есть все основания.

Кроме того, с рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продолжают выходить нерезиденты, продавая ценные бумаги примерно на 1,5 млрд грн еженедельно, хотя в долларовом эквиваленте эта сумма не слишком крупная. Но остальные игроки стараются продать им валюту как можно дороже. Такое поведение инвесторов выглядит странным, так как выплата процентов по их гособлигациям будет лишь в конце месяца. Но тем не менее они сокращают свою позицию, очевидно, опасаясь понести убытки из-за девальвации гривни.

Также вчера состоялся аукцион по размещению ОВГЗ, по результатам которого в бюджет было привлечено 329,6 млн грн. Результат не самый выдающийся, поэтому необходимость проведения расчетов с бюджетом по этим операциям не сможет существенно поддержать национальную валюту. Если все же крупные продавцы начнут выставлять свои заявки, то НБУ выступит покупателем. Потому «провала» курса ниже уровня 28 грн ожидать не стоит .

До конца недели курс доллара к гривне будет в ценовом диапазоне 28,00−28,25 грн, курс евро к гривне снизится до отметки 33,03 грн", — считает Гойлов.

Стоит отметить, что девальвация гривни ведет к подорожанию многих товаров, в частности нефтепродуктов. Как сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, каждая гривня в курсе доллара — это 85 копеек в цене литра бензина. То есть если доллар подорожал на 50 копеек, то только за счет курсовых колебаний себестоимость литра бензина увеличивается на 30 копеек.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter