В случае отмены безвиза Украина может потерять треть валютных поступлений: прогноз эксперта

За последние годы украинцы привыкли к тому, что могут путешествовать по Европейскому союзу без виз. Даже временные ограничения на перемещения, введенные в связи с пандемией коронавируса, пока не повлияли на официальную миграционную политику ЕС. А вот деятельность украинских политиков может вновь закрыть Европу для украинцев уже надолго. В Европарламенте предупредили Украину о возможности утраты безвизового режима с ЕС в случае, если правительство Дениса Шмыгаля продолжит «продвигать» на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры «сомнительных людей». Но как такое решение ЕС может отразиться на экономике нашей страны? Об этом «ФАКТАМ» рассказал аналитик инвестиционной компании «УНИВЕР» Михаил Федоров.

«Украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, являются чуть ли не самой большой отраслью экономики страны, сопоставимой с сельским хозяйством»

— В последнее время общество было взбудоражено новостями о том, что безвизовый режим с ЕС под угрозой, — отметил Михаил Федоров. — Причиной для этого стало заявление депутата Европарламента от Германии Виолы фон Крамон о том, что ЕС может отозвать безвиз. И не вдаваясь в подробности, почему это случилось, кто виноват и будет ли отменен безвиз, я хотел бы остановиться на вопросе о том, что может потерять экономика страны, если безвиз все же будет отменен.

Для начала отмечу, что на сегодняшний день украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, по сути, являются чуть ли не самой большой отраслью экономики страны, сопоставимой с сельским хозяйством. И при отмене безвиза эта отрасль может потерять третью часть, что заберет у страны до 10 млрд долларов внешних поступлений валюты в Украину. А это в свою очередь ударит буквально по всем экономическим показателям страны — и по платежному и торговому балансу, и по внутреннему обороту товаров и услуг, а также сильно повысит социальное напряжение в обществе.

По данным НБУ, в 2019 году трудовые мигранты перевели в страну 12 млрд долларов. В то же время, по данным Минсоцполитики, в 2018-м 3,2 млн украинцев трудилось за границей на постоянной основе, а с учетом сезонных и временных работ участниками этого процесса были от 7 до 9 млн человек. И если работу всех этих людей пересчитать в трудовые месяцы, то 3,2 млн украинцев, работающих на постоянной основе, в течение года отрабатывают за пределами страны 38 млн трудовых месяцев. Плюс к этому до 5 млн украинцев, которые работают временно, в совокупности отрабатывают до 20 млн трудовых месяцев в год, если в среднем работают по 4 месяца в году.

В этом случае все украинские трудовые мигранты за пределами страны за год отрабатывают 58 млн месяцев, то есть получают 58 млн месячных зарплат. И если эту цифру сопоставить с данными НБУ по переводам от трудовых мигрантов в размере 12 млрд долларов, то выходит, что люди работают в среднем всего за 206 долларов в месяц. То есть граждане покидают свою зону комфорта и едут за границу для того, чтобы привезти домой всего 206 долларов в месяц.

Для меня, например, совершенно очевидно, что такая цифра абсолютно не верна и люди за такие деньги не будут работать. В реальности они привозят в страну гораздо больше и средняя цифра скорее близка к 500 долларам в месяц, а возможно, и выше. Ведь в том же ЕС 800 евро — это чуть ли не самый низкий показатель зарплат, а многие украинцы работают за пределами страны уже давно и имеют опыт, навыки, квалификацию, зарабатывая 1,5−2 тысячи евро в месяц и более. И хотя высокие заработки имеют не все, тем не менее эти большие зарплаты влияют на общую среднюю величину. Даже если в массе люди привозят в страну по 400−450 долларов в месяц, то за счет тех, кто зарабатывает много, средняя сумма явно поднимается до 500 долларов и выше. А если это так, то общий объем переводов в страну составляет около 30 млрд долларов в год и даже больше, а не 12 млрд, как оценивает государство.

Причина по которой реальная цифра переводов отличатся от того, что фиксируется государством, достаточно проста. Государство не может учесть «кэш», то есть наличные деньги, которые люди везут в своем кармане. Ведь если человек, отработав за границей, везет назад, допустим, 2−3 тысячи долларов, то он берет их в виде налички и ему не нужно их декларировать. Учесть этот поток невозможно, и он не считается.

Данные цифры, конечно, нельзя считать точными, они являются моей оценкой, но я думаю, что цифра по переводам в объеме 30 млрд долларов явно больше отражает реальность в сравнении с официальной оценкой в размере 12 млрд долларов. На эти цифры можно посмотреть и под другим углом зрения.

К примеру, в 2019 году по балансу экспорта и импорта товаров и услуг страна имела дефицит в 12,5 млрд долларов. То есть Украина импортировала больше, чем экспортировала. И тут есть странность! Ведь страны с развивающейся экономикой обычно имеют торговый профицит в своем балансе. Потому что именно этот профицит и покрывает отток капитала из страны. Но Украина согласно официальным данным уникальная страна, у которой есть и отток капитала, и одновременно дефицит торгового баланса. То есть 2 + 2 = 5!

Но если предположить, что приток денег от мигрантов составляет не 12, а 30 млрд долларов, то все встает на свои места. В этом случае 2+2 будет равно 4. Потому что неучтенные 18 млрд долларов «кэша» полностью покроют дефицит торгового баланса, и деньги еще останутся для покрытия оттока капитала.

А теперь представьте, что безвиз отменяется и часть трудовых мигрантов уже не сможет работать в ЕС, как раньше. Большинство тех, кто трудится в ЕС на постоянной основе, решат вопросы с документами и получат визы, но среди этих 3,2 млн будут и потери, ведь нарушится динамика процесса. Когда речь идет о миллионах людей, работает статистика. А в ней те, кто трудился вчера, уходят на пенсию или просто перестают работать, а на их место приходит новое поколение. С безвизом проще найти постоянную работу, проще адаптироваться к переезду, а без него станет сложнее все это сделать. И общий поток граждан, которые будут пополнять ряды трудовых мигрантов, работающих за границей на постоянной основе, начнет уменьшаться. А из-за этого не быстро, с годами, число людей, работающих там, тоже будет сокращаться. В первый год отмены безвиза потери могут быть несущественными — 100 тысяч рабочих мест, но в разрезе пяти лет могут составить и полмиллиона.

Что же касается маятниковой трудовой миграции, то есть тех 5 млн человек, которые работают сезонно или временно, то тут отмена безвиза станет настоящей проблемой, ведь именно безвиз в основном и используется для временных работ. Потери будут огромными, поскольку для временной занятости часто нецелесообразно и дорого заниматься оформлением документов в рамках обычного визового режима. Можно предположить, что из 20 млн трудовых месяцев, которые отрабатываются на временных работах, останутся только 5 млн, а 15 млн будут потеряны.

«Отмена безвиза чревата сильным ростом социального недовольства»

В целом же после отмены безвиза страна может потерять треть валютных поступлений, которые привозят трудовые мигранты. Если исходить из моей оценки суммы, потенциальные потери могут составить 10 млрд долларов в год. А такие потери равносильны полной остановке металлургического комплекса страны — с падением показателей экспорта металлургов до нуля. 10 млрд долларов потерь внешних поступлений сильно испортят показатели торгового и платежного баланса. Но это еще не все.

10 миллиардов — это просто цифра, и в общем потоке валютных поступлений в Украину она не так велика, чтобы быть критичной. Но важно понимать, что те деньги, которые привозят в страну люди, почти полностью попадают в экономический оборот. Ведь их здесь тратят. И для экономики у денег мигрантов, если можно так выразиться, очень высокий коэффициент полезного действия. По многим другим статьям внешних поступлений эффект не так велик. Бывает, что деньги, например, от экспорта чего-либо приходят и не тратятся внутри страны, а сразу же уходят на оплату за пределами страны либо трансформируются в отток капитала. То есть на бумаге деньги есть, а по факту в экономике их нет.

Деньги трудовых мигрантов, напротив, хотя в большей части и отсутствуют на бумаге, по факту полностью вливаются в экономический оборот Украины. И если этот поток первичных денег и первичного спроса, создаваемого ими, упадет, то следом по мультипликативному эффекту упадет и все остальное. Ведь все эти деньги работают на «земле», а не в «воздухе».

Плюс к этому отмена безвиза коснется огромного количества людей, причем тех, для кого доходы от трудовой миграции очень важны, они ведь едут на заработки не от хорошей жизни. А это чревато сильным ростом социального недовольства.

Во всем этом есть важный момент. Все вышесказанное — описание фактора «если отменят». А я очень надеюсь, что этого «если» не наступит, потому что такое действие невыгодно ни Украине, ни Евросоюзу", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что с 1 сентября у Украины с Беларусью приостановлено соглашение о режиме безвизовых поездок. Для украинцев это означает, что въехать на территорию соседней страны разрешено только по загранпаспорту. Пересечение границы по украинскому внутреннему паспорту пока невозможно.

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