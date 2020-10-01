5 октября 2020

В последнее время очень часто говорят и пишут о работе врачей, жертвенно идущих на риск ради спасения незнакомых им людей. Эта тема особенно обострилась в период нынешней коронавирусной пандемии. Из врачей пытаются лепить образы мифических героев, забывая порой о том, что они обычные люди. Такие же, как и все мы. Просто в трудную для всех минуту именно на их плечи легла ответственность за спасение человечества. И большинство из них от этой ответственности отказываться не стали.

Сегодня, в Международный день врача, мне хочется рассказать вам, друзья мои, историю, прозвучавшую на днях на одном из бразильских телеканалов и тронувшую душу каждого, кто её услышал. Поздно вечером в детскую больницу Сан-Паулу встревоженный отец привёз мальчика, которому требовалась срочная операция. Дежурный хирург не решился на сложное хирургическое вмешательство, потому решено было вызвать более опытного специалиста. Из-за пробок на дороге тот приехал лишь минут через 40. Отец больного ребёнка встретил его упрёками:

— Как вы можете так медлить?! А если бы речь шла о спасении вашего сына?!

Доктор посмотрел на кричавшего мужчину каким-то совершенно отрешённым взглядом и тихо сказал:

— Я сделаю всё, что в моих силах. Но не следует забывать, что врачам не дано продлевать чужие жизни. Всё в руках Господних…

— Легко так говорить, когда речь идёт о чужом ребёнке, — вслед зашедшему в операционную хирургу с обидой обронил отец больного мальчика.

Операция продолжалась несколько часов. Выйдя в коридор и сняв мокрые от пота шапочку и халат, доктор словно выдохнул: «Ваш сын спасён… Слава Богу» и быстро бросился к выходу из больницы. «Если у вас появятся вопросы, обратитесь к медсестре», — обернувшись уже у двери, добавил он.

— Что за бессердечие такое? — удивился мужчина и спросил у стоявшей рядом медсестры: — Неужели он не мог ещё немного рассказать мне о состоянии моего сына?

Медсестра ничего не ответила. Она тихо плакала и слёзы капали с её подбородка на голубой халат, оставляя на нём заметные следы. Наконец, совладав со своими чувствами, она произнесла:

— У доктора вчера сын погиб в автокатастрофе… И на операцию он приехал с церемонии прощания со своим мальчиком, на которую собрались все родственники. И теперь, успев спасти вашего ребёнка, он снова поспешил к своему сыну. Мой вам совет: не спешите судить кого-то, не зная всех обстоятельств…

Всем сегодняшним именинникам (и всем, кто имеет отношение к медицинской профессии!) позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.