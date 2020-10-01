- 07:32 Признание Олега Винника и заявление Ольги Фреймут: самые яркие моменты шестого эфира «Танців з зірками»
- 07:17 Погода не порадует: синоптики дали прогноз на начало недели
- 06:50 Пенсию повысят несколько раз: в Кабмине составили календарь
- 06:47 Накануне выборов в США вышла книга «Ярость» о Трампе: «ФАКТЫ» публикуют самые скандальные и острые моменты
- 06:40 Жуткая трагедия в США: женщина убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца
- 05:59 Знал, что болен: Трампа заподозрили в сокрытии положительного результата на COVID-19
- 05:30 В Азербайджане назвали условие прекращения обстрелов Нагорного Карабаха
- 04:42 Предотвратит цитокиновый шторм: ученые назвали фактор, снижающий риск смерти от коронавируса
- 04:25 Опасный пушистик: ребенок заразился пневмонией от хомяка
- 03:59 Молодой муж Анны Седоковой заболел коронавирусом
- 03:10 Пели и пили в здании суда: судью уволили за секс с подчиненным на рабочем месте
- 02:52 Известная модель-трансгендер смутила фанатов "голым" снимком
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2010
Скульптор: Ernest Massuet
Размер: 36×28 cm
Лимитированная серия 3000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В последнее время очень часто говорят и пишут о работе врачей, жертвенно идущих на риск ради спасения незнакомых им людей. Эта тема особенно обострилась в период нынешней коронавирусной пандемии. Из врачей пытаются лепить образы мифических героев, забывая порой о том, что они обычные люди. Такие же, как и все мы. Просто в трудную для всех минуту именно на их плечи легла ответственность за спасение человечества. И большинство из них от этой ответственности отказываться не стали.
Сегодня, в Международный день врача, мне хочется рассказать вам, друзья мои, историю, прозвучавшую на днях на одном из бразильских телеканалов и тронувшую душу каждого, кто её услышал. Поздно вечером в детскую больницу Сан-Паулу встревоженный отец привёз мальчика, которому требовалась срочная операция. Дежурный хирург не решился на сложное хирургическое вмешательство, потому решено было вызвать более опытного специалиста. Из-за пробок на дороге тот приехал лишь минут через 40. Отец больного ребёнка встретил его упрёками:
— Как вы можете так медлить?! А если бы речь шла о спасении вашего сына?!
Доктор посмотрел на кричавшего мужчину каким-то совершенно отрешённым взглядом и тихо сказал:
— Я сделаю всё, что в моих силах. Но не следует забывать, что врачам не дано продлевать чужие жизни. Всё в руках Господних…
— Легко так говорить, когда речь идёт о чужом ребёнке, — вслед зашедшему в операционную хирургу с обидой обронил отец больного мальчика.
Операция продолжалась несколько часов. Выйдя в коридор и сняв мокрые от пота шапочку и халат, доктор словно выдохнул: «Ваш сын спасён… Слава Богу» и быстро бросился к выходу из больницы. «Если у вас появятся вопросы, обратитесь к медсестре», — обернувшись уже у двери, добавил он.
— Что за бессердечие такое? — удивился мужчина и спросил у стоявшей рядом медсестры: — Неужели он не мог ещё немного рассказать мне о состоянии моего сына?
Медсестра ничего не ответила. Она тихо плакала и слёзы капали с её подбородка на голубой халат, оставляя на нём заметные следы. Наконец, совладав со своими чувствами, она произнесла:
— У доктора вчера сын погиб в автокатастрофе… И на операцию он приехал с церемонии прощания со своим мальчиком, на которую собрались все родственники. И теперь, успев спасти вашего ребёнка, он снова поспешил к своему сыну. Мой вам совет: не спешите судить кого-то, не зная всех обстоятельств…
Всем сегодняшним именинникам (и всем, кто имеет отношение к медицинской профессии!) позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 3 м/с Ю-В
Давление: 751 мм