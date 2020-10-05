Новые технологии позволяют любому человеку стать героем популярного фильма, – Илья Ноябрев

«Все когда-нибудь может стать лучше», — как-то сказал Ричард Гир. Оптимистичный взгляд на жизнь необходим в любых обстоятельствах. И, конечно же, сегодня — в наше непростое время. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, какими могут стать новые реалии уже в ближайшее время. Сегодня наш собеседник — известный телеведущий и шоумен Илья Ноябрев.

«Нынешняя ситуация откроет немало возможностей доставки искусства к потребителю»

— Илья Яковлевич, пандемия обострила интерес к прекрасному. Во многие театры мира публика раскупает билеты молниеносно. Например, на оперетту «Королева чардаша» (известную еще как «Сильва»), которой открыл сезон оперный театр в Цюрихе. Ее зрителям предложили в новой, современной интерпретации. На суперъяхте отдыхает компания миллионеров, пытаясь «изолироваться» от мыслей о мировых кризисах. Как вы считаете, пандемия изменит театр, кино, шоу-бизнес?

— Несомненно. Нынешняя ситуация открыла и еще откроет немало возможностей доставки искусства к потребителю. За рубежом многие непривычные для нас форматы существовали уже давно. Лет двадцать назад вот что я наблюдал в Вене. Летом, когда оперный театр закрыт, в скверике перед ним расставлены складные стульчики, вы можете взять плед, заказать в буфете какой-то напиток и смотреть лучшие спектакли в проекции на стену одного из зданий с замечательным качеством звука. Это особая атмосфера! Несмотря на то что нет дыхания кулис, впечатления незабываемы. Вена — вообще уникальный город. Здесь в парках играл Штраус, и такие традиции сильны до сих пор.

— Многие опасаются, что онлайн-действительность может стать дешевым аналогом офлайн-формата, когда люди смотрят постановку в театре, слушают выступление звезды на концерте, посещают выставку в музее, а не довольствуются всем этим посредством экрана гаджета.

— Безусловно, живое общение ничто не заменит.

— Мне вспоминается рассказ дипломатического сотрудника посольства Японии. Они с женой купили дорогостоящие билеты в театр, но из-за его болезни не смогли пойти. Продавать билеты постеснялись, поэтому жена подъехала к театру и решила предложить прохожим совершенно бесплатно. Однако никто ее подарком так и не воспользовался. Она была удивлена. Как потом выяснилось, в Японии не принято ходить в театр спонтанно: нужно быть соответствующе одетым, настроенным…

— Конечно! И чем дороже обходится посещение, тем больше хочется, чтобы оно превратилось в праздик. Лет пятнадцать назад я был в Лондоне в театре Веббера. На сцене шел спектакль «Призрак оперы». Билеты на места в третьем ряду партера были дорогущие — порядка 200 долларов. И это было в самом деле феерическое, феноменальное зрелище. Столько спецэффектов — совершенно потрясающих! К примеру, лежащая на сцене люстра поднимается под самый потолок в центре зала, а в момент кульминации «обрывается», останавливая свое падение буквально в двадцати сантиметрах от голов зрителей. Эффект такой, что в момент обрушения весь зал трепещет! И заменить такие ощущения в формате онлайн ничем невозможно, как бы ни шагнула техника вперед. Был еще гениальный момент. Перед вами обычная плоская деревянная сцена. И вдруг из пола «вырастают» светильники и плывет лодка, в ней — люди. И я пониманию, что она не может плыть по дереву, но ощущение стопроцентное, что она именно плывет. И таких фантастических эффектов было много.

«Будут востребованы вечные темы: любовь, предательство, героизм…»

— Невероятно! А как думаете, какие темы будут актуальны в театре и кино? Наверняка связанные с пандемией?

— Сценаристы и режиссеры так устроены, что им кажется, если они злободневны («утром в газете — вечером в куплете»), то зрителю это ближе. Ничего подобного! Это быстро приедается. Будут востребованы вечные темы: любовь, предательство, героизм… Классика потому и классика, что в каждый момент жизни она поворачивается другим углом. Пятьсот лет ставят «Отелло» — и каждый раз кто-то находит новую грань.

— А каковы перспективы шоу-бизнеса?

— Сейчас эта сфера в таком состоянии, что не позавидуешь. Какой может быть шоу-бизнес, если нет шоу? Да, можно сидеть на студии и писать альбомы, но создавать их уже не имеет смысла. Сегодня написал песню, снял клип — и тут же выложил в интернет. И когда шоу-бизнес «очнется», прогнозировать сложно.

— Во многих сферах сокращают сотрудников. Читала, что не стала исключением и компания Disney — тысячи работников оказались не у дел.

— Дело в том, что раньше мультфильм мог создаваться год, потому что рисовался каждый кадр. Сейчас этого не делают. Герои «загоняются» в компьютер, там им придается жизнь… Процесс ускорился благодаря технологиям. Столько людей, как раньше, в производстве мультфильма не нужно. Новые технологии вообще фантастические! Например, есть программа, благодаря которой любой человек может стать героем популярного фильма. А что будет дальше, даже трудно предположить. Ясно одно: мир меняется, и все будет по-другому. И люди научатся привыкать. Ведь когда начался карантин и объявили, что обучение детей будет происходить онлайн, у многих была паника. А сейчас это уже никого не удивляет, просто это уже жизнь в каком-то ином измерении.

— Кстати, что вы думаете об онлайн-образовании? Вашей младшей дочери десять лет, она в четвертом классе, так что о новом формате обучения вы знаете не по наслышке.

— Если речь идет о получении знаний, это удобоваримо. А вот то, что касается воспитания, хорошего педагога никакие гаджеты не заменят. Думаю, что обучение будет комбинированным. Дети же ко всему привыкают моментально.

«Включите итальянское телевидение: там немало ведущих новостей солидного возраста»

— В отличие от многих взрослых. Кстати, сейчас стало расхожим понятие «социальный возраст», который является маркером приема на работу. Пандемия еще больше усугубит проблему трудоустройства людей, возраст которых нельзя назвать юным?

— Я думаю, все развивается по принципу маятника. Качнуло в одну сторону, качнет — и в другую. Например, у нас на телевидении возраст за пятьдесят нередко расценивают для дикторов как неформат. Но включите итальянское телевидение: там немало ведущих новостей солидного возраста. Это опытные люди, пожившие свое — и им веришь. Если говорить о нашем телевидении, оно в большинстве случаев форматное. Считается, что придумывать что-то нет резона. Покупается формат, адаптируется. Если удачный — «зашел» зрителю, неудачный — не «зашел». И зачем париться, что-то придумывать, экспериментировать?

Но эта штука для телевидения мстительная, так как все больше творческих людей уходят в YouTube. И я тоже открыл свой канал. Программа называется «Терки». Выбирается тема, садятся три человека и «трут». У меня принцип такой: если я приглашаю кого-то, то он будет говорить не о том, о чем мы привыкли от него слышать. С Ольгой Сумской мы беседовали об обнаженке в кино, с Валерой Чигляевым — о собаках, со Светой Вольновой — о лайфхаках. А с главным редактором «ФАКТОВ» Александром Швецом хотелось бы поговорить о фарфоре.

— Думаю, это будет очень интересно. Что, с вашей точки зрения, должны понять люди в результате пандемии?

— Мы не должны забывать, что смертны. А самое неприятное, как говорил булгаковский Воланд, что мы внезапно смертны. Мне кажется, очень многие забыли об этом… А еще, возможно, в будущем станет меньше суеты и больше появится рациональности.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Не теряйте надежду и двигайтесь вперед! У нас нет другого выхода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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