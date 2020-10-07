Заболевший коронавирусом Жан Беленюк в интервью "ФАКТАМ" рассказал о коварстве недуга

«В здоровом теле — здоровый дух», — писал древнеримский поэт Ювенал. И эти слова подтверждает история заболевания коронавирусом известного спортсмена и политика Жана Беленюка, который с первого дня болезни стал вести блог о том, какие симптомы подвигли его пройти тест на коронавирус, какое лечение понадобилось в его случае и как психологически пережить момент, когда пандемия постучалась в ваш дом. В интервью «ФАКТАМ» украинский борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Жан Беленюк рассказал о нюансах недуга и о своем видении будущего спорта. Также известный спортсмен дал советы, как обезопасить себя от заражения в спортзале, занимаясь на тренажерах.

«Уже косил газон! Так что перехожу к более активному образу жизни»

— Жан, как ваше самочувствие?

— Уже все нормально, хочется побыстрее перейти к активной жизни. К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной.

— С чего же все началось?

— На очередной тренировке я почувствовал ломоту в теле, до 37 градусов поднялась температура, меня немного морозило. Одним словом, было ощущение, что что-то не так. Я решил пару дней не тренироваться. Но когда узнал, что ребята, с которыми я тренировался на базе в Конче-Заспе, вернувшись домой, сдали тесты и они у всех четырех оказались положительные, понял, что, скорее всего, ухудшение моего состояния связано с инфицированием коронавирусом. И когда сдал тест ПЦР, убедился в том, что так оно и есть. Я и раньше сдавал тесты — например, когда в Верховной Раде заболели депутаты, с которыми я контактировал. Делал это в рамках профилактики.

— Что вы почувствовали, когда ПЦР показал, что у вас коронавирус?

— Ничего особенного. Я же понимал, что этим может заболеть абсолютно любой человек и, если что, просто нужно лечиться. Получив результаты теста, я проинформировал своих подписчиков в Facebook, что столкнулся с этим недугом, и стал рассказывать о симптоматике и других нюансах, чтобы людям было не так страшно, если они, не дай Бог, обнаружат и у себя коронавирус. Тем более мое состояние позволяло этим заниматься. Я делился ощущениями, тем, какими принадлежностями окружил себя — например, купил два термометра, так как проживаю с мамой. В случае инфицирования ведь нужно максимально ограничить контакты.

— Как вы лечитесь?

— Пока нет осложнений, не нужно и особого лечения. В основном, это профилактические меры — например, обильное теплое питье. Компьютерную томографию я сделал в тот же день, что и тест. Она показала, что легкие у меня абсолютно чистые. Но так как не было четкого понимания, когда произошло само заражение, мне посоветовали сделать КТ еще раз, чтобы посмотреть, не развилось ли воспаление. Важно не прозевать этот момент.

— Сейчас что-то беспокоит?

— Единственное — побаливает спина. Возможно, это связано с тем, что мой образ жизни в период болезни — совсем не тот, что прежде. Хотя я стараюсь выходить на улицу, прогуливаться — благо живу в частном секторе. Уже косил газон! Так что перехожу к более активному образу жизни. Мне очень сложно ничего не делать. Я стараюсь учить иностранные языки, читаю, смотрю программы, но при этом обязательно нужно двигаться.

— На какой день нормализовалась температура?

— Сложно сказать, так как она прыгала: утром, скажем, была нормальная, а к вечеру поднималась до 37 градусов.

«Врачи рекомендовали обильное питье и минимальную физическую активность»

— Мама прошла тест?

— Пока нет, у нее никаких симптомов. Но я переживаю за нее больше, чем за себя. Ведь люди старшего возраста переносят болезнь тяжелее. Чтобы мама не заразилась, мы с самого начала, насколько возможно, разграничили в доме пространство: у меня, как я уже рассказал, свой термометр, свои чашки, мы не дышим друг на друга.

— Что бы вы посоветовали людям, которых коронавирус не обошел стороной? Как быстрее прийти в норму?

— Врачи рекомендовали мне обильное питье и минимальную физическую активность. Даже если состояние нормализовалось, не стоит спешить возвращаться к прежнему активному образу жизни, потому что может наступить вторая волна ухудшения состояния. У моего хорошего знакомого так и случилось. Спустя пять дней изоляции он почувствовал себя вполне нормально, вернулся к делам, целый день ездил по городу, а когда вернулся, обнаружил, что поднялась температура и общее состояние ухудшилось. И на протяжении восьми дней в условиях стационара ему не могли сбить температуру. Оказалось, что у него воспаление легких. То, что человек начинает ощущать себя лучше, еще не повод для того, чтобы радоваться, нужно помнить, что вы еще пребываете в зоне определенного риска.

— Борьба — контактный вид спорта. Каким вы видите свой вид спорта в условиях, если пандемия будет продолжаться длительный период?

— Сложно ответить, потому что, даже если один в человек в сборной будет инфицирован, в считаные дни заболевание охватит большинство спортсменов. Если будет найдена безопасная вакцина, это и станет выходом в будущем. К тому же люди, которые переболели, обладают определенным иммунитетом. Правда, спустя время он улетучивается и можно заболеть повторно.

«Думаю, люди научатся более ответственно и бережно относиться к своему здоровью»

— Не допускаете мысли, что, если пандемия затянется на годы, некоторые виды спорта канут в Лету?

— Нет, такого не будет. Думаю, пандемия продлится год — максимум два. Важно, чтобы была найдена вакцина. Весь мир в этом заинтересован и работает над этим. А пока вакцины нет, коронавирусом болеют даже первые лица государств.

— Многие люди хотят себя поддерживать в форме и не мыслят жизни без спортзала. Как минимизировать риск заражения, занимаясь на тренажерах?

— Пагубная привычка — касаться руками лица. Нужно отказаться от нее, как бы ни было это сложно. Приучите себя к этому! Не стоит общаться на близком расстоянии с людьми, которые тренируются в зале, и с тренером. Мойте и дезинфицируйте руки! Если соблюдать все, можно себя максимально обезопасить от заражения. При этом советовал бы не зацикливаться на страхе заражения. Ведь некоторые люди практически не выходят из дому. Это чересчур, жизнь ведь продолжается. И в то же время не подвергайте себя лишний раз опасности. Если вы идете на какое-то мероприятие, где у вас не будет возможности сохранять дистанцию с присутствующими, то шансы заболеть возрастают в разы. А если вы гуляете в парке и на всякий случай у вас в кармане есть дезинфектор и маска, которую можно надеть в любой момент при необходимости, этого достаточно.

— Как думаете, что человечество и каждый из нас должны понять в результате пандемии?

— Думаю, люди научатся более ответственно и бережно относиться к своему здоровью и тем, кто их окружает. Коронавирус — болезнь коварная. При малейших симптомах лучше сделать тест, учитывая то, какие могут последствия.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Температуры 36,6 градусов и крепкого здоровья. Занимайтесь спортом, потому что если у человека хороший иммунитет, то коронавирус проходит достаточно легко и без плачевных последствий для организма. И побольше оптимизма, конечно! Пусть у всех все будет хорошо. Берегите себя!

Фото со страницы Жана Беленюка в Facebook

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