Так бывает: врач сказал, что нужно удалить зуб. Все мысли сразу же лишь о том, чтобы не было больно, а остальные вопросы откладываются на потом. Но проходит время, ранка зажила, и если дефект не бросается в глаза, то человек так и ходит годами. Чем это опасно? Как быстро нужно ставить протез или имплант? Почему иногда импланты не приживаются? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий отделением ортопедической стоматологии Стоматологического медицинского центра Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Валерий Шевчук.

«Из-за пустоты, возникшей на месте удаленного зуба, смещается зубной ряд»

*— Здравствуйте, Валерий Александрович! Вас беспокоит Алина из Киева. Пять лет назад мне вырвали зуб — третий снизу слева. Прочитала в анонсе, что лучше сделать протезирование, но не хочется обтачивать соседние зубы.

— Если костной ткани на месте удаленного зуба достаточно, то можно установить имплант, изготовив красивую коронку. Тогда нет необходимости обтачивать стоящие рядом здоровые зубы для изготовления моста.

Советую вам не медлить с обращением к врачу. Клык входит в зону улыбки, и пустое место выглядит некрасиво, ухудшается дикция, не говоря уже о смещении соседних зубов.

— Мне и самой хочется широко улыбаться, но вот цена вопроса смущает…

— Возможно, удивлю вас, но цена керамического моста из трех зубов и импланта с одиночной коронкой не сильно отличаются. Для изготовления мостовидного протеза часто требуется депульпировать (удалить нервы) в нескольких зубах, провести их штифтование, сделать рентгеновский снимок, изготовить временную конструкцию из пластмассы (потом она заменяется постоянной). А если выбрать бюджетный вариант имплантации (фирмы-производители сейчас конкурируют за потребителя), то установить имплант плюс коронку бывает даже дешевле, чем изготовить мостовидный протез.

*— Иван из города Бровары Киевской области. Брат (ему 62 года) потерял несколько зубов сверху и снизу. Ставить протезы пока нет возможности. Чем это грозит?

— В первую очередь, смещением зубов. Если целостность зубного ряда нарушена, то из-за постоянной жевательной нагрузки зубы смещаются в сторону отсутствующих. В итоге образуются щели между зубами, появляются карманы, оголяются корни, возникает подвижность зубов. Это серьезно осложняет протезирование и значительно увеличивает стоимость работ.

*— Звонит Антонина Николаевна из Вышгорода, пенсионерка. Из-за пародонтоза осталось пять зубов. Стоит ли их сохранять или лучше перед протезированием удалить?

— Не стоит спешить удалять оставшиеся зубы. Если есть возможность, их нужно сохранить. Для этого врач проведет осмотр зубов, оценит степень их подвижности, назначит дополнительное обследование (как минимум — рентген-диагностику). Возможно, зубы можно накрыть коронками, увязав их между собой в единую конструкцию. Другой вопрос: как восстановить «беззубый» участок зубного ряда, если зубов так мало.

— Мне предлагали акриловые протезы, но у меня аллергия на акрил…

— В таких случаях можно изготовить съемный протез из бесцветной пластмассы, поскольку аллергическая реакция чаще всего возникает именно на красители. Или выбрать протезы из нейлона либо его аналогов.

*— Звонит Ольга из города Черкассы. Мне два месяца назад удалили пятый зуб сверху. Как скоро можно начинать протезирование?

— Вам точно можно устанавливать мост или съемный протез, ведь в среднем после удаления зубов должно пройти от двух до четырех недель. Если решите выбрать имплантацию зубов, для восстановления кости необходимо от трех до шести месяцев. Поскольку в вашем случае уже два месяца прошло, то через два — четыре месяца можно устанавливать импланты.

Чем грозит потеря зуба Смещением соседних зубов на место удаленного.

Появлением так называемых карманов — десневых и костных.

Образованием щелей между зубами.

Оголением корней зубов.

Подвижностью зубов.

«Для имплантации не так важен возраст пациента, как количество сохранившейся костной ткани»

*— Вас беспокоит Валерия из Черниговской области. На что надо обратить внимание, выбирая импланты?

— Лучше прислушаться к рекомендациям врача, который имеет опыт работы с имплантами. Для удачной имплантации одинаково важны качественная диагностика, достаточное количество костной ткани у пациента и, конечно, мастерство специалиста.

— Сейчас эпидемия коронавируса. Насколько безопасно лечиться у стоматолога?

— Знаете, в нынешние времена страшно не только лечиться — страшно и лечить… Шучу. Но стоматолога все равно нужно посещать хотя бы раз в год, чтобы предупредить возникновение проблем с зубами и полостью рта. А злополучный коронавирус можно подхватить в любом месте — в метро, на улице, в супермаркете. Не исключение и медицинские учреждения. Но если в клинике соблюдают все меры предосторожности, то, думаю, риск минимальный.

*— Звонит Андрей Олегович из Харькова, 69 лет. Мне советуют поставить имплант, но я боюсь, что он не приживется. Иммунитет у меня слабый, лет 15 болею диабетом второго типа. Что скажете?

— До недавнего времени сахарный диабет считался абсолютным противопоказанием к проведению имплантации. Но диабет второго типа — инсулинонезависимый, что более благоприятно, чем диабет первого типа, при котором требуется введение инсулина. При постоянном наблюдении у эндокринолога, соответствующей диете, отказе от вредных привычек, регулярном контроле сахара в крови проводить имплантацию можно. Однако надо помнить, что из-за специфики заболевания заживление ран проходит хуже, соответственно, и срок приживления имплантов увеличивается. Поэтому решение об имплантации нужно принимать взвешенно, учитывая все за и против.

*— Вас беспокоит Петр из города Сумы, 67 лет. Можно мне установить имплант или есть ограничения по возрасту?

— Раньше бытовало мнение, что импланты можно устанавливать до какого-то определенного возраста, например, только до 40 лет. Объясняли тем, что у молодого организма больше резервных возможностей. Сейчас жестких возрастных критериев нет. Более важно выяснить, достаточно ли костной ткани в челюсти, нет ли каких-то противопоказаний, связанных с общим состоянием здоровья, вредными привычками, как пациент следит за гигиеной полости рта. Иногда бывает парадокс: в 40 лет костной ткани меньше или она более пористая, чем в 70 лет. В каждом случае надо просчитывать риски, учитывая результаты обследования, в том числе и компьютерной томографии.

— Из какого материала изготавливают импланты?

— Чаще всего используется титан, но есть и керамические импланты. Керамика не вызывает аллергических реакций, «не спорит» с другими материалами в полости рта. Есть драгоценные сплавы металлов, но стоимость не всем по карману.

Материалы для имплантации Титан.

Керамика.

Драгоценные сплавы металлов.

«Чтобы установить виниры, зубную ткань придется сточить на глубину до одного миллиметра»

*— Прямая линия? Меня зовут Оксана, звоню из Миргорода. Интересует, надо ли сохранять корень, если зуб над десной полностью разрушен?

— Раньше такие корни только удаляли, а сейчас можно побороться, ведь появились современные материалы и методики. Но нужно учитывать несколько моментов. Корень под десной не должен быть глубоко разрушен кариесом, лучше хорошо пролеченный, лишенный подвижности. Тогда его можно восстановить штифтовой конструкцией, а затем накрыть коронкой.

*— Звонит Елена, киевлянка. У меня зубы с возрастом постепенно стираются, хотя в целом сохранились неплохо. Почему так происходит и чем это грозит?

— В норме существует физиологическая стираемость твердых тканей зуба. Она возникает из-за того, что мы постоянно принимаем пищу, зубы испытывают жевательную нагрузку. С годами возникает естественный износ поверхностных слоев эмали.

Однако есть и патологическая стираемость, при которой возникает стремительная потеря твердых тканей зубов. Одной из причин является бруксизм: периодическое сильное сжатие зубов и скрежетание. Это происходит непроизвольно — во время сна или в стрессовой ситуации.

Лечение проводят врач-стоматолог совместно с невропатологом. Если не лечить бруксизм, то стираемость зубов со временем может сказаться на здоровье суставов челюсти. Также возникнет повышенная чувствительность (гиперестезия) к холодному, горячему, сладкому, кислому. Появится эстетический недостаток: зубы станут низкими и желтыми.

— Меня больше беспокоит, что вокруг рта появились мелкие морщинки.

— Это указывает на то, что из-за снижения прикуса нижняя треть лица стала короче. Нужно восстанавливать высоту прикуса, вернуть зубам анатомическую форму с помощью протезирования и реставрации. Используются керамические вкладки, накладки, коронки, мостовидные протезы, иногда применяем композитные материалы. Чаще приходится исправлять и верхний, и нижний зубной ряд. При желании можете проконсультироваться у специалистов нашего Стоматологического медицинского центра, который находится на улице Зоологической, 1. Телефон регистратуры (044) 454−49−69.

*— Звонит Ольга из Василькова. У меня между зубами некрасивая щель. Врач предложил поставить виниры, но предупредил, что для голливудской улыбки зубы придется обтачивать. Что такое виниры?

— Винир — цельнокерамический микропротез, который охватывает наружную часть зуба. Эта ортопедическая конструкция считается одной из самых эстетических, ведь изменяет цвет зубов, улучшает их форму, закрывает щель между зубами.

Виниры устанавливаются в основном на переднюю группу зубов. Обычно специалист предварительно с внешней стороны стачивает бором зубную ткань на глубину около одного миллиметра. Однако если есть противопоказания, то во избежание рисков лучше выбрать композитную реставрацию или покрыть зубы искусственными керамическими коронками.



Зачем нужны виниры Они позволяют изменить цвет зубов.

Исправляют форму зуба.

Закрывают щель между зубами.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-ортодонт Тамила Пилипчук рассказала, как ухаживать за зубами у грудничков и что делать для формирования правильного прикуса.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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