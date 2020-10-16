Вскрылся нюанс об оплате опроса Зеленского

Организация, которая будет задавать украинцам «пять вопросов Зеленского», которые уже полностью озвучил президент Украины, еще не известна, как и точные источники финансирования проведения опроса. Известно лишь, что это будут украинские меценаты.

Об этом в эфире «Громадського» заявила замглавы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук. По ее словам, общественная организация, которую вскоре представят общественности, будет проводить опрос граждан совместно с социологами.

«Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», — отметила она.

По словам нардепа, финансирование опроса будет «украинского происхождения» — на средства «неравнодушных меценатов»: «Это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на опрос. Политическую ответственность несет инициатор этого опроса».

Отметив, что юридически этот вопрос пока что не решен, Евгения Кравчук не исключила, что на законодательном уровне опрос может быть закреплен парламентариями или президентом, которые подадут соответствующий проект закона.

Ранее в Офисе президента заявляли, что опрос не будет иметь юридической силы, однако напоминали, что в Верховной Раде был принят за основу президентский законопроект о референдуме.

Изображение aymane jdidi с сайта Pixabay.

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