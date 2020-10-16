Ровно 50 лет назад в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 16—21...

Помимо денег призеры получали право на покупку авто «Волга» вне очереди

16 октября 1956 г. В Тихом океане совершена первая посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.

17 октября 1959 г. Южноафриканская компания «Де Бирс» объявила о выпуске первого искусственного алмаза.

18 октября 1867 г. Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам.

19 октября 1944 г. Марлон Брандо дебютировал на сцене Бродвея.

21 октября 1665 г. Гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым определялись взаимоотношения левобережной Гетманщины с Русским царством.

Создателем «Спортлото» был заместитель председателя Спорткомитета СССР Виктор Ивонин. За основу была взята старейшая в мире числовая лотерея «Кено». В советском варианте использовалась форма «6 из 49». Угадав 6 номеров из 49 возможных, можно было получить главный приз. Чтобы «Спортлото» не оказалось похожим на азартную игру, каждому из 49 номеров был присвоен свой вид спорта, а половина средств от продажи билетов тратилась на финансирование советского спорта.

Уже на первый розыгрыш новой лотереи было реализовано полтора миллиона билетов стоимостью 30 копеек. А первый тираж «Спортлото» состоялся

20 октября 1970 года в Центральном Доме журналиста. Тогда появилась и традиция приглашать в качестве членов тиражной комиссии известных спортсменов. На первом тираже присутствовали футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров и его коллега Нина Еремина, в прошлом баскетболистка.

Победительницей первого розыгрыша стала инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова, которой достался главный приз — 5 тысяч рублей. Лидия купила два билета: один — себе, другой — 11-летней дочери. Девочка взяла мешочек с бочонками лото, встряхнула, достала первые шесть цифр и расставила на билете. Они и сыграли. Школьница потребовала скромную долю в выигрыше, попросив только велосипед. А в то время за 5 тысяч рублей можно было купить автомобиль «Москвич».

Первоначально розыгрыши «Спортлото» проводились раз в десять дней и не транслировались по телевидению — об их итогах советские граждане узнавали из газет. Местами проведения тиражей были дворцы спорта, стадионы или предприятия в разных городах страны. Лототрона не было, члены тиражной комиссии крутили прозрачный барабан и доставали из него шары с выигрышными номерами. Затем розыгрыши стали проводиться с помощью лототрона с механическим перемешиванием и автоматическим извлечением выигрышных шаров.

В 1974 году тиражи начали проводить в студии Центрального телевидения и транслировать на весь Союз. Тогда же Москва получила право провести летние Олимпийские игры 1980 года, и средства для этого надеялись получить за счет «Спортлото». Чтобы еще больше подогреть интерес к лотерее, организаторы ввели новую игру: «5 из 36». Первый тираж «5 из 36» состоялся в 1976 году. А в 1986 году для повышения вероятности выигрыша числовая лотерея «6 из 49» была заменена на «6 из 45».

«Спортлото» было суперпопулярной игрой. На каждый тираж раскупали до 10 миллионов билетов, в целом в игре участвовали около 70 процентов граждан огромной страны. За 20 лет удалось выручить почти 500 миллиардов рублей. Советский спорт имел мощнейший источник финансирования.

Телерозыгрыши «Спортлото» проводились по средам, потом по средам и субботам, затем обе лотереи стали разыгрывать по воскресеньям. Главный приз с 5 тысяч рублей увеличился до 10 тысяч. Когда интерес к лотерее немного снизился, для призеров, выигравших главный приз, был предоставлен дополнительный бонус — право на внеочередную покупку автомобиля «Волга». А проживающие в сельской местности могли по своему выбору приобрести «Волгу» или советский внедорожник «Нива».

О том, как была популярна эта лотерея, можно судить по фильму «Спортлото-82», вышедшему на экраны в 1982 году. Потрясающую комедию Леонида Гайдая посмотрели в кинотеатрах 55 миллионов человек, что послужило дополнительной рекламой лотереи. Угадать 6 цифр из 49-ти было очень сложно, тем не менее такие счастливчики находились — в год главный приз доставался в среднем 10 участникам.

Истории угадывания цифр порой были просто невероятными. Так, в пятом розыгрыше «Спортлото» московский водитель Анатолий Серов выиграл дважды по 3 тысячи 18 рублей. Водитель купил 10 карточек. Восемь отдал дочери, а две оставил себе. Обе карточки, которые мужчина заполнил сам, выиграли. Водитель пошел интересным путем, подбирая числа. Он открыл календарь и поочередно вписал в билет даты суббот. А затем добавил к этой цифре 2, поскольку в комнате они находились вдвоем с дочерью. Первые 30 рублей из выигрыша Анатолий потратил, чтобы купить еще 100 билетов.

А электрик из Душанбе Сергей Михайлов в 1985 году выиграл в «Спортлото» 60 тысяч 680 рублей. Начиная с 1973 года, он не пропустил ни одного тиража. В каждом билете мужчина отмечал одни и те же цифры: 1; 5; 10; 21; 25, но удача редко улыбалась ему — в лучшем случае он получал 10 рублей. И вот наконец был вознагражден за верность «Спортлото» и завидное постоянство. Из своего огромного выигрыша тысячу рублей Сергей пообещал перечислить в Фонд мира. Остальное потратил на семью.

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