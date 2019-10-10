Никита Хрущев, покидая из-за интриг пост генсека, сказал: «Пусть теперь справляются сами»

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 10—16...

Ровно 55 лет назад Леонид Брежнев в результате «дворцового переворота» стал Первым секретарем ЦК КПСС

10 октября 1932 г. В Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР была проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.

11 октября 1938 г. Центральная власть Чехословакии утвердила правительство Карпатской Украины.

11 октября 1984 г. В открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт Кэтрин Салливэн (полет на космическом корабле «Челленджер»).

12 октября 1884 г. Испанцы основали самый южный город Земли — Ушуайя.

13 октября 1948 г. Завершено строительство газопровода Дашава — Киев.

15 октября 1814 г. Родился великий русский поэт Михаил Лермонтов.

16 октября 1853 г. Началась Крымская война между Российской империей и союзом Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства, в которой Россия потерпела поражение.



В 1963 году второй секретарь ЦК КПСС Фрол Козлов, считавшийся верным соратником Хрущева, покинул свой пост по состоянию здоровья. Его обязанности поделили между собой председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и секретарь ЦК КПСС Николай Подгорный. Это стало началом политической интриги, направленной против Хрущева, одним из инициаторов которой был Брежнев. 58-летний Леонид Ильич, обязанный своей политической карьерой именно Хрущеву, попытался путем приватных бесед выяснить настроения членов ЦК КПСС. Вскоре сформировался круг заговорщиков, куда, помимо Брежнева, входили Подгорный, председатель КГБ Владимир Семичастный, секретарь ЦК КПСС Александр Шелепин, член Политбюро Михаил Суслов, министр обороны Родион Малиновский, первый заместитель председателя Совета министров СССР Алексей Косыгин и многие другие.

На июльском пленуме ЦК КПСС 1964 года Хрущев сместил Брежнева с поста председателя Президиума Верховного Совета СССР, заменив его на Анастаса Микояна. На августовских и сентябрьских совещаниях Никита Сергеевич выразил свое недовольство ситуацией в стране и заговорил о необходимости перестановок в высших эшелонах власти. Это заставило заговорщиков поторопиться.

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В начале октября Хрущев улетел отдыхать в Пицунду, а 11 октября неожиданно позвонил из Пицунды одному из «заговорщиков», члену Президиума ЦК КПСС Дмитрию Полянскому, и сказал, что знает о плетущихся против него интригах, пообещав вернуться через пару дней в Москву и «показать всем кузькину мать». Полянский позвонил Брежневу, находившемуся в это время в зарубежной поездке, и Подгорному, который был в Молдавии. Оба срочно вернулись в столицу.

На 13 октября было намечено заседание Президиума ЦК КПСС, и Хрущев получил приглашение срочно прилететь «для решения неотложных вопросов». Первым выступил Брежнев, который стал упрекать Хрущева в многочисленных грубых политических и экономических ошибках. Никита Сергеевич выслушал его и выразил готовность исправить недочеты (разумеется, оставаясь на посту Первого секретаря). На Хрущева посыпались обвинения и требования уйти в отставку. Поддержал его только Микоян, указывавший на успешную внешнюю политику Первого секретаря. Разговор затянулся до самой ночи, и было решено возобновить обсуждение на следующий день. По словам сына Хрущева Сергея, Никита Сергеевич позвонил из дома Микояну и сказал: «Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду».

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Одни считают, что Хрущев надеялся склонить чашу весов в свою пользу, добившись большинства на пленуме ЦК КПСС. Другие полагают, что 70-летний Хрущев, запутавшийся в собственных политических ошибках, рассматривал свое смещение как наилучший выход из положения, снимающий с него ответственность.

14 октября заседание Президиума продолжилось. Брежнев предложил, чтобы Хрущев добровольно ушел в отставку, и все члены Президиума единогласно проголосовали за «удовлетворение просьбы Хрущева о выходе на пенсию». В тот же день в 6 часов вечера в Екатерининском зале Кремля открылся внеочередной пленум ЦК КПСС. Председательствовал Брежнев. С заранее написанным докладом выступил Суслов. В его выступлении перечислялись все ошибки, просчеты и недостатки Хрущева — как политические, так и личные. В вину ему было поставлено нарушение норм партийного руководства: решает дела единолично, пренебрегает коллективным мнением, достижения приписывает себе, а недостатки сваливает на других, пытается поссорить членов Президиума.

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Поскольку все основные вопросы были разрешены до пленума, его ход умело срежиссировали. Доклад Суслова в нужных местах прерывался одобрительными выкриками с мест и аплодисментами. Голосование прошло организованно и единодушно. Сначала было принято постановление «О т. Хрущеве», согласно которому он освобождался от занимаемых постов «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья», признавалось «нецелесообразным в дальнейшем объединять в одном лице обязанности первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР». Затем Первым секретарем ЦК избрали Брежнева, а председателем Совета министров СССР — Косыгина.

Брежнев от имени Президиума ЦК предложил «для печати ограничиться только одним пунктом постановления». Краткую информацию о пленуме и отставке Хрущева 16 октября опубликовали в газетах. После окончания пленума Брежнев пришел в свой кабинет и начал связываться по телефону с руководителями дружественных стран, чтобы лично проинформировать их о переменах в Москве.

Правление Брежнева началось с разработанной Косыгиным экономической реформы, суть которой сводилась к тому, чтобы дать предприятиям и колхозам больше самостоятельности, а также обновить методы централизованного планирования. В СССР начали производить в четыре раза больше продукции, чем в предыдущие четыре пятилетки. Однако вскоре экономическая реформа забуксовала. Гонка вооружений, в которой СССР соперничал с США, теряя огромные ресурсы, довершила картину экономической стагнации, ставшей результатом правления Брежнева.

О том, где и как приобретала товары советская государственная элита, читайте в публикации «Жены Хрущева и Брежнева приезжали к нам без звонка. Много покупок они никогда не делали«

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