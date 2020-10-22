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Клуб потребителей

«Таврия» расширяет линейку крафтовых коньяков

12:12 22 октября 2020
Таврия
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Осенью 2020 года Дом марочных коньяков «Таврия» пополнил свою крафтовую коллекцию тремя новыми вкусовыми коньяками с пониженным содержанием алкоголя. Автором Tavria Craft Collection является главный технолог коньячного дома, Павел Тельненко. Среди новых вкусов — вишня, яблоко и яркий апельсин, которые дополнят пятилетний крафтовый коньяк двойной выдержки в дубовой бочке и коньяк со вкусом корицы.

В коньячном доме объясняют, что за последние годы стремительно набрала обороты мировая мода на напитки с низким содержанием спирта. Также стали популярным напитки со всевозможными вкусами. Поэтому, согласно мировым трендам, «Таврия» старается уделять максимальное внимание этому направлению. Крафтовые коньяки «Таврия», которые выпускались небольшими партиями, нашли своего потребителя. Чтобы усилить успех, предприятие расширяет линейку вкусов.

Дом марочных коньяков «Таврия» в этом году сменил модель виноградарства и привлек к производству крафтовых напитков частных виноградарей.

По заказу завода небольшие хозяйства и частные аграрии выращивают виноград без использования промышленной обработки. В Европе подобная модель хорошо зарекомендовала себя, поскольку предполагает более бережную работу с лозой и ручной сбор урожая. В основе контрактного виноградарства — лимитированный объем партий, авторские рецептуры и ручное производство.

Дом марочных коньяков «Таврия» — одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки «Таврия» производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6500 дубовых бочках. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. ДМК «Таврия» первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.

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