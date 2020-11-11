Рассмотрение по существу еще одного ходатайства по делу «Мотор Сичи» назначено на 7 декабря

Во вторник 10 ноября, в Шевченковском районном суде Киева состоялось очередное рассмотрение ходатайства одного из акционеров АО «Мотор Сич» о снятии всех четырех арестов с акций этого предприятия. Заседание длилось около 10 минут. Суд назначил еще одно рассмотрение дела по существу на 7 декабря. Об этом «Фактам» сообщили адвокаты, представляющие интересы инвесторов.

Напомним, 21 октября заседание суда было перенесено из-за неявки прокурора.

По словам адвокатов, судья удовлетворил их ходатайство о разрешении онлайн-трансляции заседаний на официальном канале судебной власти — ведь дело имеет большой общественный резонанс, однако из-за карантина заинтересованные люди не имеют возможности присутствовать на процессе.

«Наш клиент приобрел акции „Мотор Сичи“ законным путем, заинтересован в развитии предприятия, но уже больше трех лет лишен возможности участвовать в принятии управленческих решений, — заявил адвокат Александр Максименко. — В такой же ситуации оказались другие владельцы акциий которых арестованы. Они не могут созвать совет акционеров, назначить эффективных менеджеров, получить причитающуюся им прибыль. Поэтому сейчас несколько владельцев акций обратились в суды (в том числе, Шевченковский) с ходатайствами о снятии всех четырех арестов».

Адвокаты Александр Максименко (слева) и Тарас Кислый подчеркнули, что сейчас владельцы добиваются через суды снятие всех четырех арестов акций «Мотор Сичи»

По словам адвоката, когда дойдет до рассмотрения дела по существу, будет подано ходатайство судье о вызове ряда государственных чиновников, имевших отношение к возбуждению уголовного дела и ареста акций: «Пусть озвучат свои аргументы. Также будем добиваться вызова в суд нынешних менеджеров „Мотор Сичи“ — надеемся услышать от них об экономическом положении предприятия. По нашим данным, оно все более ухудшается. Причина тому — отстранение владельцев акций от управления, невозможность вкладывать дополнительные инвестиции».

В экспертной среде в последнее время все чаще можно услышать мнение, что предприятие как бизнес-актив теряет свою ценность, ведь много лет не уделяется внимания развитию технологий.

Также можно отметить и появившийся политический фактор: новый хозяин Белого дома Джо Байден намерен положить конец американо-китайской торговой войне, которая лишь тормозит развитие обеих стран и истощает их экономики. Это означает, что Китай может утратить мотивацию заполучить в партнеры Украину, чтобы снизить технологическую зависимость своей авиационной индустрии от поставок США и их союзников.

Соответственно, и китайские бизнес-инвесторы «Мотор Сич» могут прекратить блуждать в кругах ада украинской правоохранительной системы и правосудия, которые создали вопиющий прецедент государственного рейдерства — заблокировали крупнейшую в истории украинской промышленности инвестицию на миллиард долларов, а пойти в международный арбитраж и взыскать 3,5 миллиарда долларов с Украины.

Адвокат Тарас Кислый косвенно подтверждает такое развитие событий, и подчеркивает, что из-за действий украинских правоохранителей и судебной системы до сегодняшнего дня акционеры не имеют доступа к внутренней документации «Мотор Сичи».

«Это вопиющий случай — коммерческие структуры вложили деньги в предприятие, и перед ними закрыли дверь», — заявил Тарас Кислый.

Адвокаты также отметили, что в последнее время представители государственных органов молчат по поводу этой ситуации. В связи с этим юристы готовят ходатайство о вызове в суд всех заинтересованных представителей государственных органов.

Ранее эксперт Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию вокруг «Мотор Сичи», заявил о недальновидности украинской власти, которая «выбрасывает» билет в элитный клуб авиационных держав.

Заглавное фото dw.com/

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