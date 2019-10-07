Украина

Последствия гипотетического и абсолютно популистского отказа Антимонопольного комитета или дальнейшего затягивания решения в угоду США, так и не предложившим ничего по вопросу консолидации акций предприятия «Мотор Сич» в расчете на последующую национализацию приведут к запуску многофакторного и крайне негативного сценария для Украины, пишет в материале «Так не доставайся же ты никому?» для издания «Зеркало недели» журналист Андрей Муравский, и перечисляет все последствия, которые ждут страну после решения АМКУ не консолидировать пакеты акций с целью совместного управления государством Украина и частным китайским инвестором.

По словам журналиста, выиграют конкуренты на рынке авиапрома. «В первую очередь — Россия и государство Китай, в лице государственной AECC. Япония и США будут рады, что Украина не обеспечивает потребности потенциального противника и не сближается с ним, а ухудшает отношения (причем нужно понимать, что это касается не только отрасли, но и всех отношений в принципе). Украина точно не выигрывает, наоборот — получает фактическую „черную метку“ и гарантию окончательной потери производства авиадвигателей», — уточнил автор материала.

Национализация предприятия «Мотор Сич» — «весьма дорогостоящее удовольствие, сейчас трудно себе представить, что государство сможет содержать завод и обеспечивать его полноценными заказами. Достаточно посмотреть на „Антонов“ (который сейчас в собственности государства. — Авт.) — где госзаказы на строительство транспортных самолетов для обеспечения оборонных потребностей? А на содержание „Мотор Сич“ ежегодно нужны миллиарды гривен. Это без учета вложений, необходимых для развития технологий», — написал автор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что работники завода переведены на 4-дневную рабочую неделю. В случае остановки предприятия «Мотор Сич» без работы в прифронтовом регионе могут остаться 25 000 человек.

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