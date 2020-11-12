Почему давление не снимается тремя и более препаратами и при чем здесь надпочечники: объясняет хирург-эндокринолог

Опухоли надпочечников сегодня часто обнаруживают случайно во время компьютерной томографии (КТ), которую в период эпидемии COVID делают многие люди. Накануне прямой линии «ФАКТОВ» хирург-эндокринолог, профессор Сергей Черенько прислал по электронной почте снимок — у очередного пациента на КТ выявили такую опухоль. Сергей Макарович — заслуженный деятель науки и техники Украины, национальный делегат Украины в Европейском обществе эндокринных хирургов, доктор медицинских наук. Он ответил на вопросы читателей, которые интересовались, какие симптомы указывают на заболевание надпочечников, как подготовиться к сдаче анализов на гормоны, можно ли при опухоли надпочечников обойтись без операции?

«Уровень гормона стресса в полночь опускается до минимума и достигает пика утром»

*— Здравствуйте, Сергей Макарович! Вас беспокоит Надежда из Мелитополя. У моего отца случайно выявили проблемы с надпочечниками, назначили лекарство. Как можно заподозрить заболевание?

— Сразу скажу, что вам тоже не помешает обследоваться. Существует наследственная склонность к заболеваниям надпочечников. Если врач видит, что у пациента тяжелая гипертензия — высокие цифры давления, которые не снижаются тремя и больее препаратами, возникают гипертонические кризы и даже осложнения — инфаркт или инсульт, нужно проверить надпочечники. Также обследование нужно тем, у кого низкий уровень калия в крови или есть подозрение на это нарушение: аритмия, мышечная слабость, запоры, вздутие живота.

Иногда опухоли выявляют случайно, когда пациент делает КТ, МРТ или УЗИ. Нужно насторожиться тем, кто резко набрал вес или похудел, появились проблемы с кожей — она истончилась, появились растяжки. Повод для тревоги — беспричинные приступы тошноты и рвоты, избыточный рост волос, огрубение голоса.

*— Звонит Евгения, киевлянка. На КТ нашли в надпочечниках небольшое образование — чуть больше двух сантиметров. Что делать дальше?

— Обратиться к грамотному эндокринологу. Надпочечники — это две плоские пластинки длиной около четырех сантиметров и толщиной пять миллиметров. В первую очередь надо исключить рак. Если цифра плотности меньше 10 единиц, как бывает в 80 процентах случаев, то о раке речь не идет.

Важно разобраться с гормональным фоном. Если давление в норме, нужно проверить только кортизол — гормон стресса, а повышено — уровни альдостерона и ренина. Но гипертоникам следует правильно подготовиться к этому анализу.

— Как?

— За месяц отказаться от приема мочегонных препаратов, за две недели — перейти на два разрешенных лекарства для снижения давления. По уровню альдостерона и ренина можно обнаружить первичный альдостеронизм. Это частая патология, встречается у 10—15 процентов гипертоников. В Украине заболеванием страдает до полутора миллионов человек.

*— Вас беспокоит Наталья из Славянска Донецкой области. Мне 46 лет. При обследовании легких на КТ обнаружили в левом надпочечнике образование. Как написано в заключении, «пониженной плотности размером 22 на 17 мм». Какое обследование нужно пройти?

— Такая находка — не редкость. Поскольку плотность понижена, то можно предположить, что это не рак. А чтобы выяснить, нет ли избытка гормонов, надо сдать тест на кортизол, приняв предварительно на ночь две таблетки дексаметазона. Чтобы результат был точным, важно на время отказаться от гормональных лекарств — мази, спрея от астмы, которые существенно искажают уровень кортизола.

Для теста попроще — на кортизол слюны, нужно пожевать ватку. Но строго с 23 до 24 часов. А девять из десяти пациентов, которые приходят к нам с результатом этого анализа, делали это утром: мол, так доктор сказал… Это огромная ошибка — утренний кортизол всегда высокий, секс после сна или чашка кофе еще сильнее его повышают.

Его избыток можно заподозрить, если у человека есть ожирение, диабет, остеопороз, склонность к инфекциям. Также по изменениям внешности и фигуры: жир скапливается в области живота, на спине, особенно вверху, где возникает «горбик», а руки и ноги — очень тонкие, округляется лицо. Кожа нежная, ранимая, на лице часто краснеет.

Если кортизол в норме, нет повышенного давления, диабета, лишнего веса, боли в костях, то, скорее всего, это аденома надпочечников. Хотя она гормонально неактивная, однако требует наблюдения. При необходимости можете обратиться ко мне. На сайте www.endocrinology.in.ua можно проконсультироваться и online.

*— Наталия из города Тернополь. Маме назначили тест на кортизол по моче. В каких случаях его делают?

— Если подозревают недостаточность надпочечников — болезнь Аддисона. Без лечения она может привести к серьезным и даже смертельным осложнениям. Анализ на кортизол по моче сдавать хлопотно: надо собрать мочу за сутки, добавить стабилизатор, перемешать, затем отлить в баночку и отнести в лабораторию.

Как обнаружить заболевание надпочечников, приводящее к избытку гормонов и гипертензии Тяжелая гипертоническая болезнь, не поддающаяся лечению.

Низкий уровень калия в крови или подозрение на это (судороги, мышечная слабость).

Обнаружена опухоль в проекции надпочечников.

Болезнь надпочечников была у кого-то в роду.

При резком наборе веса, избыточном росте волос, истончению кожи.

Огрубение голоса, появление оволосения по мужскому типу у женщин.

«В момент страха в организме резко выделяется адреналин»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Олег из города Сумы. Давление начало повышаться, когда мне было 40 лет (сейчас 51). Пью три препарата и все равно не удается удержать его в норме. Что делать?

— Сдать анализ на гормон альдостерон и ренин, чтобы подтвердить или исключить альдостеронизм. Избыток альдостерона возникает из-за разрастания (гиперплазии) надпочечника. Пациентам часто нужна не операция, а препарат — антагонист рецепторов к альдостерону. Он эффективен, а человек экономит деньги на лекарствах «от давления» и главное — предупреждает инсульт и инфаркт, которыми часто осложняется гипертоническая болезнь.

*— Это Андрей из Киева. В области надпочечников обнаружили новообразование, сказали сдать анализ на адреналин и норадреналин. Как его делают?

— В плазме крови или моче с помощью специальных тестов выявляют обрывки молекул (метанефрины) этих гормонов. Адреналин очень быстро повышается и так же стремительно разрушается, поэтому раньше анализы были неинформативны. А сейчас эти исследования точные на 95—97 процентов, особенно в плазме. Но к ним надо подготовиться, исключив накануне, например, кофе, шоколад.

Адреналин и норадреналин — это гормоны, которые надпочечники активно выделяют в момент испуга и страха. Каждый может вспомнить, как внезапно в теле появляется дрожь, когда показалось, что оборвался лифт.

*— Могу поговорить с доктором? Меня зовут Виктор, звоню из Житомирской области. Давление начало повышаться сразу после 30 лет. Несмотря на лечение, снижается плохо. Нужно ли мне обследовать надпочечники?

— Да. Обследование необходимо всем, у кого давление стабильно держится выше 150 миллиметров ртутного столба, а также тем, у кого оно 140 на 90, несмотря на прием трех препаратов. Под подозрением люди, у которых случайно (на КТ, МРТ или УЗИ) выявили опухоли надпочечников, есть низкий калий, перенесшие инсульт или инфаркт, особенно если это случилось в молодом (до 40 лет) возрасте. Провериться стоит и тем, у кого в роду был или есть хоть один родственник, имеющий артериальную гипертензию. Частым спутником альдостеронизма является остановка дыхания во сне (апноэ) у гипертоника.

Признаки симптоматической гипертонии, вызванной проблемами с надпочечниками Давление не снижается тремя и больше препаратами.

В более молодом возрасте случается инфаркт и инсульт.

Возникают приступы апноэ во сне.

«Из-за повышенного выделения альдостерона сосуды напоминают свинцовые трубки»

*— Прямая линия? Ольга из города Васильков Киевской области. У мужа (он гипертоник со стажем) обнаружили опухоль надпочечников. Врач предупредил: если будет расти — потребуется операция. Как ее проводят?

— Удалять нужно опухоли, которые быстро растут, вырабатывают избыток гормонов. С операцией лучше не затягивать, чтобы не атрофировался противоположный надпочечник, который предпочитает «отдыхать».

Правда, у того, кто болеет свыше пяти лет, и после операции давление часто не приходит в норму. Хотя состояние улучшается, уменьшается риск инсульта, инфаркта, восстанавливается работа сердца. Альдостерон вызывает не просто отек сосудов, но и фиброз. Сосуды становятся, как свинцовые трубки, — жесткие, неэластичные.

*— Ксения Ивановна из города Луцк. Рекомендуют операцию на надпочечнике, но я боюсь. Мне 67 лет. Какие могут быть последствия вмешательства?

— Раньше открытая операция была кровавой: нужно пересечь четыре слоя мышц, чтобы получить доступ к надпочечнику. Сегодня мы делаем лапароскопическое вмешательство, при котором кровопотеря нулевая, используем высокоточные инструменты. Проводим коагуляцию сосудов, а вместо титановых клипс, которые вроде бы безвредны, но все-таки потом «светятся», применяем биополимерные — они хорошо рассасываются.

*— Это Татьяна из Чернигова. У мамы (ей 68 лет) обнаружили опухоль надпочечника. Врач говорит, что это не очень редкая патология. Как часто она встречается?

— Среди людей старше 65 лет опухоли выявляют у двух человек из ста. А на вскрытии маленькие опухолевые образования находят у восьми процентов умерших. Считается, что людей с заболеваниями надпочечников сегодня пять-шесть процентов, но количество все время увеличивается.

К счастью, большая часть опухолей гормонально не активные, и с ними можно мирно жить. Опасность представляют большие, плотные и те, которые быстро растут или выделяют избыток гормонов. Очень опасен рак надпочечников, но он встречается редко. Чаще в надпочечниках скапливаются метастазы других пораженных органов.

Не пропусти опасность Опухоли надпочечников быстрорастущие и большие.

Плотные.

Гормонально активные.

Злокачественные.

Ранее хирург-эндокринолог Сергей Черенько рассказал, в каких случаях надо удалять узел щитовидной железы.





223

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter