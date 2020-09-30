Повышенное давление коварно тем, что часто человек его не ощущает, — кардиолог

Повышенное давление часто никак не проявляется. Человек приходит к врачу с жалобами на ухудшение зрения или боль за грудиной, а оказывается, причина в высоком давлении. Осложнений можно избежать, если хотя бы раз в году проверять давление. Что делать, если оно повышается только в кабинете врача? Почему перестают помогать таблетки от давления? Какие симптомы могут сигнализировать о проблемах с сердцем? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила киевский кардиолог Илона Бегларян.

«Гипертония может сигнализировать о сердечных или эндокринных заболеваниях»

* — Здравствуйте! Иван Евдокимович из Кропивницкого. Мне 80 лет, уже месяц я принимаю таблетки от давления. Но меня беспокоит, что голова гудит, закладывает уши, а давление так и не пришло в норму. Это может быть из-за того, что я курю? Что делать?

— Обратиться к врачу, чтобы он скорректировал дозу или поменял лекарство. Также советую отказаться от курения либо хотя бы уменьшить количество сигарет в день. Из-за действия табака сужаются сосуды, сердце не получает достаточно кислорода, электролитов, витаминов, что приводит к учащению сердцебиения. Повышенное давление еще больше поднимается, увеличивается риск осложнений.

— Лучше себя чувствую, когда выпью сто граммов.

— Улучшение после рюмки алкоголя временное. Спиртное вначале тонизирует стенки сосудов — они расслабляются, расширяются. Однако спустя час-два давление снова поднимется.

— Екатерина из города Буча Киевской области. Почему молодые люди, которые ходят в тренажерный зал, правильно питаются, жалуются на повышенное давление?

— Сегодня молодые люди часто недосыпают, много нервничают, употребляют алкоголь, чрезмерно увлекаются кофе. Иногда кофе, да и чай, пьют в течение дня как воду. Если простой воды человек выпивает мало, может быть сгущение крови. Особенно при больших потерях жидкости, например, из-за физической нагрузки.

Важно знать, что гипертензия может быть симптомом других заболеваний. Чтобы их выявить, нужно обследоваться: сдать общие анализы крови и мочи, сделать печеночные и почечные пробы, проверить щитовидную железу, паращитовидные железы, надпочечники. Обязательно сделать УЗИ сердца. Если повышенное давление обнаружено, снижать его и лечить основное заболевание.

* — Юлия, 44 года, киевлянка. У меня давление в норме, но пульс нередко учащенный — свыше 100 ударов в минуту. Такое ощущение, что сердце в грудной клетке бьется очень сильно — слышу каждый удар. Что посоветуете?

— Проверить щитовидную железу, сдать общий анализ крови, чтобы определить уровень гемоглобина. Если все в норме, то выяснить общий уровень железа. Бывает скрытая (латентная) анемия, когда гемоглобин в норме, а ферритин (депо железа) и общее железо снижены. Такая анемия может давать учащенный пульс — тахикардию.

Если железо не поступает из депо, и гемоглобин недостаточно доставляет его и кислород к органам — наступает кислородное голодание. Сердце, пытаясь исправить ситуацию, усиленно качает кровь — пульс учащается.

Еще советую вам провести суточное мониторирование работы сердца — холтер. В течение 24 часов с помощью миниатюрного аппарата снимается кардиограмма, и видны все изменения пульса.

— Звонит Алла из города Могилев-Подольский Винницкой области. Маме (ей 65 лет) назначили два препарата для снижения давления. Но прошло три месяца, а оно все равно скачет. Возможно, нужны дополнительные обследования?

— Нередко мы подбираем препараты для снижения давления в течение нескольких консультаций. Предварительно обследуем пациента — назначаем общий анализ крови, коагулограмму, почечные и печеночные пробы, выясняем уровень сахара и холестерина в крови. Снимаем кардиограмму, проводим эхокардиографию сердца. Важно учитывать возраст пациента, его пол, сопутствующие заболевания. Но бывает, что назначенная после обследования терапия требует коррекции: недостаточная доза препарата или не подходит он сам. Если повышенное давление не лечить, может развиться гипертонический криз, инфаркт или инсульт.

План обследования гипертоника Общие анализы крови и мочи, при необходимости — биохимический анализ крови.

Исследования на уровень сахара и холестерина в крови.

Кардиограмма (ЭКГ) и УЗИ сердца (ЭхоКГ).

Иногда суточный мониторинг давления.

«Препараты для разжижения крови нужно принимать после еды»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Тамара из Житомира, 59 лет. Назначили принимать «сердечный» аспирин, и я стала беспокойно спать. Может, его нельзя пить на ночь?

— Четких рекомендаций эксперты Ассоциации кардиологов по этому поводу не дают. Если сон ухудшается, лучше выпить лекарство утром или в обед (вы наверняка знаете, что его нужно принимать только после еды). Можно и вечером, но хотя бы за несколько часов до сна.

Недавно эксперты обновили рекомендации, как правильно применять эти препараты. Длительно — тем, кто перенес инсульт или инфаркт, страдает сахарным диабетом, гипертонической болезнью высокого риска. А также если есть атеросклеротические бляшки в сосудах, а просвет закрыт на 50 и более процентов.

— Летом, когда жарко, я пила по половине таблетки для снижения давления. Врач меня отчитал, что это может быть опасно. Чем именно?

— Тем, что препарат не накапливается и через некоторое время хаотичного приема перестает полностью удерживать давление: может снижать его частично либо не действовать вообще.

* — Игорь, киевлянин. Мое давление пока на границе нормы, но часто болит голова. Нужно ли принимать какие-то лекарства?

— Если головная боль, вызванная давлением, возникает очень редко, то врач может назначить препараты скорой помощи. У нас есть парадоксальный термин — «нормальное высокое давление»: от 120 на 80 до 139 на 89 миллиметров ртутного столба. Пациент чаще всего его не ощущает, а мы выявляем при суточном мониторировании, когда аппарат каждые 15—30 минут фиксирует показатели.

Люди с таким давлением обычно не нуждаются в гипотензивных препаратах. А вот изменить питание, снизить употребление алкоголя, а также кофе, чая, уменьшить стрессовые нагрузки, нормализовать сон полезно. Если повышение давления на фоне физических нагрузок приносит дискомфорт, то их нужно ограничить, а потом вернуться к прежнему режиму.

Важно знать, что к первичной гипертонии есть предрасположенность. Те, у кого в роду были родители, бабушки и дедушки, страдающие повышенным давлением, могут унаследовать склонность. Но снизить вероятность развития гипертонической болезни можно, если правильно питаться, много двигаться, отказаться от вредных привычек — употребления алкоголя, курения.

* — Людмила из города Лубны Полтавской области, 52 года. Семейный врач считает, что у меня гипертония, назначил лекарство. Но я его не пью, ведь сколько не измеряю давление дома — оно в норме. Только прихожу к врачу — подскакивает до 150 на 90. Нужно ли мне лечение?

— Нет, если это так называемая гипертония белого халата. Заведите дневничок давления, записывайте показания. Проверяйте уровень два раза в день, а лучше — три-четыре, хотя бы на протяжении двух-трех недель. Хорошо провести суточное мониторирование, чтобы определить, насколько давление повышается во время обычной работы или физической нагрузки. Бывает, что одного исследования недостаточно, тогда мы назначаем повторное через две-три недели.

Как избежать повышения давления Правильно питаться, если необходимо — сбросить вес.

Много двигаться: желательно проходить не меньше восьми-десяти тысяч шагов в день.

Не злоупотреблять алкоголем, отказаться от табака.

Ежегодно контролировать давление, делать кардиограмму.

Контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

«Иногда острый инфаркт проявляется сильной болью в животе»

*— Прямая линия? Петр из Хмельницкой области, 54 года. Кардиограмма показала увеличение левого желудочка сердца. Я вполне здоров, в молодости занимался спортом. Почему возникло это нарушение?

— Вы сами ответили на свой вопрос — занимались спортом. Когда при активной физической нагрузке сердце выбрасывает большое количество крови, то левый желудочек перегружается в первую очередь, а его стенки начинают уплотняться, увеличиваться. Также это часто бывает признаком стойкого повышения давления.

* — Елена из Мироновки Киевской области. После инфаркта врач назначил статины, но они вызывают у меня беспокойство, вдруг повредят печени. Что скажете?

— Почти все пациенты, которым назначили статины, переживают за свою печень. Но нарушение ее функции происходит только у одного-двух больных из ста, чаще — за счет неправильно подобранной дозы или патологии печени. Доза не должна превышать норму. Если эффекта нет, усиливаем дозировку, но обязательно под контролем печеночных проб. Статины не назначают тем, у кого выявлены нарушения в печени — гепатит, цирроз, стеатоз.

— Что еще важно после инфаркта?

— Старайтесь избегать сидячего образа жизни, выходите на прогулку, причем гуляйте в удобном для вас темпе. Если начинается одышка — остановитесь. Избегайте стрессов. Употребляйте здоровую пищу — не жирную, не жареную. Ешьте не менее 500 граммов овощей и фруктов в день, два раза в неделю употребляйте морскую рыбу. Ограничивайте продукты, богатые холестерином: сметану, сливочное масло, жирное мясо, желтки яиц. Высыпайтесь.

* — Лариса из города Кривой рог. Какие непривычные симптомы могут указывать на заболевания сердца? Интересуюсь потому, что у соседа врач заподозрила нарушение в работе сердца по якобы беспричинному кашлю.

— Нужно не игнорировать частые головокружения. Иногда сердце не болит, давление не повышено, но при этом человек (чаще всего молодой) внезапно теряет сознание. Даже если такое случилось один раз, надо обследоваться. Бывает, что острый инфаркт заявляет о себе сильной болью в животе. Иногда врач расценивает это как гастрит, но людям из групп риска надо делать кардиограмму. Насторожить должны и отеки, причем чаще на ногах, или пастозность — ощущение натянутой кожи, будто лицо опухло. Не оставляйте без внимания покраснение кожи, особенно если краснеет не только лицо, но и тело.

Важно знать

После инфаркта полезно двигаться: делать зарядку, гулять в спокойном темпе.

Избегать эмоциональных перегрузок, вовремя ложиться спать.

Употреблять натуральные продукты, ограничивая жирное, копченое, жареное.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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