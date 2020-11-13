«После “Игры престолов” мы с женой и детьми реально голодали»: интервью с Джейсоном Момоа

Американский актер Джейсон Момоа ассоциируется для подавляющего большинства зрителей с могучим воином. И это естественно, поскольку за свою 20-летнюю карьеру в кино он играл преимущественно такие роли — Конан-варвар в новой экранизации 2007 года, Кхал Дрого в «Игре престолов», Ронон Декс в сериале «Звездные врата: Атлантида», наконец, Аквамен. У Джейсона атлетическое телосложение, рост 193 сантиметра, длинные вьющиеся волосы. Идеальный экранный образ! Однако актером Момоа стал совершенно случайно. И он до сих пор не считает себя кинозвездой. Его заботят проблемы экологии, он болеет душей за родные Гавайи, порой не знает, как вести себя со своими детьми. Обо всем этом Джейсон откровенно рассказал в интервью журналу InStyle. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой невероятно интересной беседы. Журналист Кристофер Бэджли приезжал к актеру домой в Лос-Анджелесе. Денек выдался тот еще! Впрочем, судите сами…

«Был настоящий жестокий буллинг. Меня и били частенько»

«На утро у меня было назначено интервью с Джейсоном Момоа. Еще до рассвета меня, как и миллионы других жителей Калифорнии, разбудило мощнейшее за многие годы землетрясение. Трясло весь Лос-Анджелес. Я все же рискнул отправиться на машине в Лорел-Каньон, где живет Джейсон со своей семьей.

Когда я туда добрался, дорога оказалась перекрыта: бушевал сильнейший лесной пожар! Бригады пожарных боролись с огнем, а всем автомобилистам пришлось ехать в объезд и делать солидный крюк. И все же я прибыл на место. Меня согревала мысль о том, что если наступил конец света, то я окажусь рядом с человеком, который лучше всего подходит на роль спасителя мира.

Джейсон вышел навстречу, удивив меня своим внешним видом. Он был одет в легкие свободные в широкую полоску штаны розового цвета и розовую рубашку! Но и этого ему было мало. В волосы была заплетена розовая ленточка, на руке болтался розовый самодельный браслет с резинкой…

— Привет! Как доехал? Вижу некоторое недоумение во взгляде. Что-то не так?

— Привет, Джейсон! Не считая землетрясения и пожара, все в порядке. Мой первый вопрос должен был быть другим, но вынужден изменить весь свой план. Почему столько розового?

— А что не так с этим цветом?

— Ну, не знаю. Мне кажется, это не совсем сочетается с твоим имиджем сильного мужчины…

— Думаешь? Никаких намеков! Мне просто нравится розовый цвет. Он нисколько не противоречит моему мужскому началу (смеется). Никаких сомнений относительно моей половой принадлежности я не испытываю. А что думают по этому поводу другие, мне, честно говоря, глубоко плевать!

Фото InStyle

— Неужели? Все-таки ты — кинозвезда! Знаменитость!

— Постоянно об этом забываю. Честно. Я себя таковым не считаю. Серьезно. Недавно вышел трейлер фильма «Дюна», где я снимался у замечательного режиссера Дени Вильнева. И вот я смотрю этот рекламный ролик и вижу — в главных ролях Джош Бролин, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа… О, боже! Мое имя рядом с именами таких актеров! Это невероятно! Я по-прежнему чувствую себя мальчишкой, над которым смеются одноклассники.

— Прости, уточню. «Дюна» — это новая экранизация романа Фрэнка Герберта?

— Да, замечательная книга! Надеюсь, фильм получился тоже неплохой. Жаль, премьеру из-за пандемии пришлось перенести на следующий октябрь, а картина уже практически полностью готова. Я играю в ней Дункана Айдахо, верного воина лидера одного из противоборствующих кланов. Эта роль досталась Тимоти Шаламе. На умирающей планете продолжается жестокая война между несколькими группами. Увы, эта сага сегодня не воспринимается как фантастика. Это наша реальность. Воюют не инопланетяне против инопланетян. «Дюна» — история о человеческих племенах, которые сражаются за власть и уничтожают нашу планету. И еще история алчности. Это главная проблема человечества.

— Ты сказал, что над тобой смеялись одноклассники…

— Это правда. Не просто смеялись. Это был настоящий жестокий буллинг. Меня и били частенько. Проблема заключалась в том, что я рос без отца. Мама воспитывала меня одна. Родился я в Нанакули на Гавайских островах. Я обожаю это место. Мой отец — этнический гаваец. Он и сейчас живет там. У мамы немецкие, ирландские и индейские корни. Они очень разные люди, поэтому и разошлись. Мама забрала меня с собой в Айову. Там я и ходил в обычную школу. Не поверишь, но я оказался единственным учеником смешанной расы. К тому же без отца. Идеальный объект для издевательств. Достаточно хоть чуть-чуть отличаться от других, чтобы стать мишенью. А я сильно отличался. Например, был единственным, кто носил сандалии. Торговой марки Birkenstocks. Другие мальчишки, видя меня, тут же начинали орать: «Эй, урод! Придурок!». А когда я на каникулы приезжал к отцу на Гавайи, местные тоже отказывались принимать меня за своего. Для них я был «уродцем с большой земли», «выскочкой из города». Возможно, в этом и заключаются мои нынешние психологические проблемы. Был вынужден обратиться к помощи психотерапевта.

— Серьезно? И в чем заключаются твои проблемы?

— Нет, ничего страшного (смеется). И все же есть несколько моментов, которые меня беспокоят. Первая проблема: проведя 12 часов на съемках, где я то и дело дерусь, отрываю головы, побеждаю врагов, Джейсон Момоа возвращается домой, где его ждут жена и двое детей, и не может успокоиться. Весь день я накручиваю себя, во мне бурлит адреналин. Дома же я в таком состоянии создаю проблемы. У меня не получается переключиться. Моя нервная система не умеет расслабляться. И теперь я пытаюсь этому научиться. Вторая причина моего обращения к психотерапевту — неумение быть отцом. У меня нет примера, понимаешь? Повторю, я рос без отца. И я, сам став отцом, не знаю, как вести себя с моими детьми. Особенно, с сыном.

— Сколько твоим детям?

— Лоле 13 лет, Вольф на год младше. Мне хочется найти с ними контакт. Не желаю, чтобы они просто подчинялись мне, потому что я отец и я так велел. Такие отношения меня не устраивают. Хочу понимать, что волнует их. Надеюсь, это поможет тому, чтобы мои дети стали открытыми людьми, поможет установлению взаимного доверия.

— Получается?

— С Лолой легче. Говорят, дочери лучше ладят с отцами, а сыновья — с матерями. Эдипов комплекс. Вот, перед твоим приездом учил Лолу метать томагавк.

— Что?

— Томагавк. Я не большой фанат оружия, но этот мне нравится. У меня их целая коллекция. И у Лолы здорово получается.

«Удивляюсь, как жене хватает сил и спокойствия выдерживать мои мальчишеские выходки!»

— У меня полная уверенность, что у тебя с детьми все выйдет замечательно. Главное, что ты их любишь!

— Хочу показать тебе кое-что… (Момоа расстегивает рубашку и обнажает грудь, над сердцем видны две татуировки) Это имена моих детей. Вот Лола, вот Вольф. Когда они впервые смогли написать эти слова сами, я сохранил листочки бумаги и показал их мастеру татуажа. И он скопировал в точности.

Джейсон Момоа с женой, матерью и детьми на премьере "Аквамена" (2018 год)

— Ты рассказываешь об этом с такой нежностью, мягкостью! Совершенно не вяжется с твоим имиджем воина!

— Тебя это смущает? Меня нет. Уровень тестостерона у меня порой зашкаливает. В душе я воин и могу доказать это в любой момент. Но я считаю отнюдь не слабостью, а проявлением силы умение первым признать, что у меня есть проблемы. И делаю все, чтобы их решить. Если уж мы снова заговорили на эту тему, хочу подчеркнуть, что весьма скептически отношусь к тем, кто недооценивает глубокие различия между полами. Они, безусловно, есть, и они определяют нашу жизнь, наше поведение. В каждом из нас есть мужское и женское начала, и нам важно уметь справляться с этим. Знаешь, всю мою жизнь я имею дело с сильными женщинами. Такой характер у моей мамы. Моя жена Лиза Боне — тоже очень сильная натура. Она на 12 лет старше меня. Столько же лет я ухаживал за ней, добиваясь взаимности. Лиза часто называет меня мальчишкой. А я не обижаюсь. Удивляюсь, как ей хватает сил и спокойствия выдерживать мои мальчишеские выходки! Порой я бываю невыносим. Свожу с ума всех, включая себя самого.

— Приведи пример!

— Сейчас мною полностью овладела безумная идея борьбы с пластиком. Разрабатываю новую линию по производству тары для питьевой воды. Это должен быть одноразовый пластик, который полностью и быстро разлагается. Да, я знаю, что это не занятие для киноактера. Но я, черт побери, хочу сделать что-то по-настоящему важное для экологии. У меня есть финансовые возможности, желание, определенное влияние на других людей. А еще вынашиваю план создания небольших ферм на Гавайях, которые помогут коренным жителям этих прекрасных островов улучшить их материальное положение и одновременно изменить вредные пристрастия в еде. К сожалению, несмотря на то, что Гавайи являются одним из центров мирового туризма, коренные островитяне по-прежнему живут там очень бедно.

— Ты говоришь сейчас, как профессиональный эколог или социолог…

— Но не как актер? Ты это хочешь сказать? Я уже говорил сегодня, что актером стал случайно. Я же после школы хотел учиться на морского биолога.

— Тогда что произошло? Почему планы так резко изменились?

— Мне было 19, я приехал к отцу на Гавайи. У меня там куча кузенов. И мы отправились заниматься серфингом на остров Оаху. Оказалось, что там проходил кастинг — отбирали массовку и актеров для съемок в обновленном сериале «Спасатели Малибу». Мы с кузенами решили попробовать. Никто из нас и не думал, что может получить роль. Нас интересовали девчонки. Мы понимали, что на кастинг соберется куча симпатичных малышек. В отборе участвовали около 1 300 человек. И вдруг мне предложили одну из главных ролей! Представляешь? Конечно, я согласился и тут же забыл о морской биологии. Сначала все шло прекрасно. Но в 2001 году съемки сериала неожиданно свернули. Рейтинги были очень низкие. Я отправился в Лос-Анджелес в полной уверенности, что легко найду себе новые роли. Оказалось, что съемки в «Спасателях Малибу» — это не лучшая визитная карточка. Около четырех лет не то, что новую роль, агента не мог себе найти!

Это был очень тяжелый период. Потом меня пригласили сниматься в сериале «Звездные врата: Атлантида». Была парочка фильмов. В 2011 году, казалось, я поймал удачу за хвост. Вышел «Конан-варвар», и мне дали роль в «Игре престолов». Но «Конан» в прокате провалился (при бюджете 90 миллионов долларов фильм собрал 48,8 миллиона долларов. — Ред.), а моего Кхала Дрого убили прежде, чем «Игра престолов» стала культовой и озолотила тех, кто над ней работал. Я на два года просто выпал из профессии. Мы с женой незадолго до этого купили в рассрочку дом, на руках двое маленьких детей. Мы реально голодали! Я сейчас не преувеличиваю. Куча неоплаченных счетов, ноль предложений. Хорошо, что Лиза хоть немного зарабатывала. Она инструктор по йоге. Мы чудом выкарабкались. Дела снова пошли в гору только в 2016 году, когда я получил роль Аквамена в «Лиге справедливости». А спустя два года вышел уже «Аквамен», собравший в прокате больше миллиарда долларов.

— И ты стал настоящей кинозвездой.

— Да, только я хорошо знаю, что это не может продолжаться вечно. Поэтому вот эти штаны, на которые ты все еще пялишься с ухмылкой, я пошил сам. Большую часть мебели в нашем доме тоже смастерил я.

Фото InStyle

— Черт, а что еще ты умеешь?

— Могу с закрытыми глазами разобрать и собрать мотоцикл. Кстати, мой я собрал сам и приехал на нем на премьеру одного из фильмов. Причем одет был во все розовое. И не посадил ни единого пятнышка на брюки!

— После «Аквамена» недостатка в новых предложениях нет?

— Это ты в точку попал! Все съемки расписаны до конца 2024 года. Вот, снялся в «Дюне». Полным ходом идет работа над вторым сезоном сериала «Видеть». Для Netflix снялся в боевике «Малышка».

— Спасибо за приятную беседу! К сожалению, пора собираться домой. Боюсь, как бы снова не начало трясти. Но хотел задать еще один вопрос.

— Валяй.

— Обратил внимание, что имена детей — это не единственные твои татуировки. Их у тебя много. Они что-то означают или это все так, для красоты?

— Нет, моя кожа — это моя душа (смеется). Сейчас покажу. Вот, на левой руке, видишь?

— Несколько треугольников…

— Да, они символизируют зубы акулы. Этот рисунок часто встречается у полинезийских племен. Здесь, на среднем пальце, имя моего покойного друга — Диабло. Хороший был человек, но часто показывал этот жест.

— А вот это что за три слова? Похоже, на французском?

— Да. Такую же татуировку сделала себе Зои Кравиц. Это старшая дочь Лизы. Моя супруга раньше была замужем за Ленни Кравицом (известный американский рок-музыкант. — Ред.). Мы очень дружим семьями. Частенько устраиваем совместные рок-вечеринки. А слова эти из стихотворения Шарля Бодлера. Être toujours ivre! Перевести можно так: «Пей без конца! Всегда будь пьян!» Не спеши, я знаю, о чем ты теперь хочешь меня спросить. Нет, я не увлекаюсь алкоголем. И Бодлер на самом деле имел в виду совсем другое. Он писал, что напиться, опьянеть можно от чего угодно — от поэзии, от ветра, от шума прибоя, от света звезд. Мне нравится быть пьяным от жизни! А для этого вовсе не обязательно пить!"

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Christopher Bagley / InStyle)

Фото InStyle

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