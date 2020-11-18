Диалоги Маргарет Тэтчер с королевой являются стержнем сериала «Корона», — Джиллиан Андерсон

Четвертый сезон сериала «Корона», снятого американской стриминговой компанией Netflix, горячо обсуждается пользователями соцсетей во всем мире. О нем наперебой пишут ведущие западные печатные и интернет-издания. Все сравнивают, насколько создателям проекта удалось правдиво показать реальных людей, ставших героями «Короны» — членов британской королевской семьи, политиков и государственных деятелей, многие из которых здравствуют и сегодня. Одним из главных персонажей четвертого сезона является Маргарет Тэтчер. Ее сыграла популярная актриса Джиллиан Андерсон, известная большинству зрителей по фантастическому сериалу «Секретные материалы». Многие и сегодня считают ее актрисой одной роли — агента ФБР Даны Скалли. Однако о личной жизни Андерсон известно немного. Она не любит распространяться на эту тему. Джиллиан уже много лет как уехала из Голливуда и обосновалась в Лондоне. О причинах переезда в другую страну, о своих взглядах на жизнь, о семье и, конечно, о съемках в «Короне» 52-летняя актриса рассказала в интервью австралийскому изданию Now To Love, полный перевод которого «ФАКТЫ» предлагают сегодня. Беседу с Джиллиан вела в Zoom журналистка Дженни Куни Каррильо.

— Джиллиан, вы дебютировали как актриса в 1993 году в роли Даны Скалли в сериале «Секретные материалы». Сыграли нетерпящую компромиссов и не верящую в чепуху женщину-агента ФБР. Эта работа принесла вам премии «Эмми» и «Золотой глобус», а также множество верных поклонников по всему миру…

— А еще лишила меня анонимности! Мне не нравится быть заметной.

— Именно по этой причине в 2002 году, когда вышел последний сезон «Секретных материалов», вы переехали из США в Великобританию?

— Думаю, это была основная причина. Очень многие до сих пор не понимают, почему на пике популярности я уехала в Лондон, пропала, как утверждают они. На самом деле я никуда не исчезала. Продолжала много сниматься. Если выражаться точно, я исчезла из Голливуда, но не с экранов.

Кадр из сериала «Секретные материалы»

— Но почему вы выбрали Лондон?

- Немногие знают, что до 11 лет я жила в Британии. Только потом родители вернулись вместе со мной в США. И я всегда скучала по Соединенному Королевству и всегда знала, что рано или поздно снова окажусь здесь. И вот, когда слава обрушилась на меня в довольно раннем возрасте, я стала задумываться над тем, куда бы сбежать. У меня были очень сложные отношения с Голливудом. Я увидела худшие стороны индустрии развлечений и возненавидела ее. Сейчас я стала старше и могу оценить все случившееся со мной трезво и рационально. И понимаю, что приняла тогда в 2002 году правильное решение, доверившись собственным инстинктам. Признаюсь, у меня и мысли не возникает о том, чтобы даже гипотетически рассмотреть возможность возвращения в США.

— Итак, вы живете в Лондоне, счастливы, работаете, воспитываете детей…

— Да, вот сейчас разговариваю с вами, сидя в гостиной нашего дома в уютном лондонском районе.

— Нашего?

— Я уже четыре года живу с Питером Морганом, одним из создателей «Короны». Он соавтор сценария. Мои сыновья Оскар и Феликс живут с нами.

— Сколько им, если не секрет?

— Оскару 14 лет, Феликсу — 12.

— Их отец?

— Их отец британский бизнесмен Марк Гриффитс. Мы расстались в 2012 году.

Джиллиан Андерсон: «У меня и мысли не возникает о том, чтобы даже гипотетически рассмотреть возможность возвращения в США». Фото из Instagram

— Вы были в браке с Марком?

- Официально — нет. Мне хватило двух первых замужеств. В 1994 году, это было 1 января, вышла замуж за Клайда Клотца. Он был одним из ассистентов режиссера «Секретных материалов». Свадьба была на Гавайях. Буддистская церемония. 25 сентября того же года родила дочь Пайпер Мару. Ее крестил потом Крис Картер, главный создатель «Секретных материалов». Буддизм и романтика не помогли. Мы развелись с Клайдом в 1997 году. Вторую попытку я предприняла только спустя семь лет. Это был режиссер-документалист Джулиан Озанн. Он тоже хотел сыграть свадьбу на Новый год. Еле уговорила провести церемонию 29 декабря. И снова экзотическое место — остров Ламу у побережья Кении. Этот брак просуществовал полтора года. Поэтому, когда я познакомилась с Гриффитсом, свидетельство о браке меня больше не волновало.

— На протяжении многих лет ходят упорные слухи о том, что у вас были отношения с женщинами…

- Видимо, так говорят, потому что я феминистка. Принимаю активное участие в работе целого ряда организаций, защищающих права женщин. Но если говорить о моей сексуальной принадлежности, то я активная гетеросексуалка (смеется). Однако я приветствую открытое выражение любой сексуальности. Я уже раньше подчеркивала в одном из интервью, что для меня половые отношения означают любовь к другому человеку, и половая принадлежность партнеров значения не имеет.

Фото из Instagram

— Вы снялись в популярном сериале «Половое воспитание». Сыграли мать одного из главных героев — британского подростка…

— Да, мой персонаж в этом сериале — сексопатолог. Со многим из того, что она говорит, я полностью согласна.

— Роль Маргарет Тэтчер. Вам предложил ее сыграть Питер Морган?

— Вовсе нет. Он был не в восторге от этой идеи. Предложение поступило от директора по кастингу. Сначала мы с Питером отказывались.

— Почему?

- Мы оба понимали, что это будет невыносимо. Днем работать на съемках, а вечером дома снова обсуждать эти же съемки! И тогда мы заключили пакт — не говорить о «Короне» друг с другом никогда и нигде! Питер запретил мне высказываться относительно сценария, а я ему — комментировать мою игру. Вы не поверите, но мы каким-то фантастическим образом сумели ни разу не нарушить наше соглашение.

— Это было так сложно?

— Конечно! Потому что во всех предыдущих случаях мы постоянно критиковали друг друга! Я имею в виду работу.

— Трудно было вживаться в образ?

— Очень трудно. Мне было страшно. Для британцев Тэтчер — особенный политик. Людям нравится ненавидеть ее, и они ненавидят себя за то, что она им нравится! Я прекрасно понимала ответственность. Ошибиться в подаче этого образа было очень легко. И это стало бы катастрофой для всего четвертого сезона.

Джиллиан Андерсон призналась, что готовясь к роли, прочитала кучу книг о Маргарет Тэтчер, изучала ее походку, характерные жесты

— Но ведь Тэтчер не самый главный персонаж, разве не так?

— Может быть, но ее диалоги с королевой крайне важны для всего сезона. В нем описываются события, происходившие в Британии с 1979 по 1990 год. Тэтчер занимала тогда пост премьер-министра. От нее зависело очень многое. И у нее сложились очень непростые отношения с Елизаветой II. Эти женщины испытывали взаимное уважение, но назвать это большой симпатией вряд ли можно. И наши диалоги с королевой, которую блестяще играет Оливия Колман, являются стержнем, на котором держатся остальные события в сериале. О, это очень английские диалоги! Все на полунамеках, полутонах, с чопорной сдержанностью.

— Вам легко было играть в паре с Оливией?

— Это одно сплошное удовольствие! У нее потрясающее чувство юмора. Как только звучала команда «Снято!», Оливия отпускала очередную шуточку, и мы обе покатывались от смеха! Причем ее выпады совершенно были не связаны с отыгранной сценой. Только благодаря Оливии я чувствовала себя в легко, напряжение подготовки к съемкам куда-то уходило.

— Но оно было?

— Еще бы! Скажу для начала, что я долго и тщательно готовилась. Прочитала кучу книг и статей о Маргарет Тэтчер, несколько раз пересмотрела 5-серийный документальный фильм BBC о ней. Он называется «Тэтчер: Чрезвычайно британская революция». Я слушала записи ее выступлений, изучала походку, характерные жесты. Мне помогали специалисты. Например, я занималась с преподавателем ораторского искусства и специалистом по произношению. Когда начались непосредственно съемки, приезжать нужно было заранее. Грим, прическа, примерки занимали не менее двух часов ежедневно. Я носила парики. Поверьте, процесс превращения в Тэтчер был сложным. Права на ошибку у нас не было.

Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер

— У вас есть хобби?

— Их несколько. Я коллекционирую фотографии. Первый чек, который мне выписали за съемки в «Секретных материалах», я до цента потратила на покупку литографии Дэвида Блэкберна. Сегодня в моей коллекции есть работы Дианы Арбус, Хелен Левитт, Синди Шерман, Алексис Рокман, Кики Смит. Еще меня очень интересует архитектура и дизайн интерьеров. Временами я даже берусь за реализацию собственных проектов. Заказчики довольны…

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