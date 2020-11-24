«Нос словно онемел»: Анатолий Анатолич рассказал свою историю борьбы с коронавирусом

Анатолий Анатолич — ведущий программы «Ранок з Україною» (канал «Украина») — только восстанавливается после перенесенного COVID-19. Говорит, что еще ощущает слабость, но уже готов приступить к работе. А еще радуется, что никто из близких — ни дома, ни на работе — от него не заразился. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» популярный ведущий рассказал о своих симптомах, самом тяжелом дне и поделился рецептом быстрого выздоровления.

— Как вы себя чувствуете сейчас?

— В общем прекрасно. Только немного есть усталость, которая не свойственна мне в обычные дни. Но я читал, что это одно из последствий ковида.

— С каких симптомов начиналась ваша болезнь?

— Помню, что вечером в четверг я почувствовал усталость и лег спать пораньше. Проснулся на эфир «Ранку з Україною», как обычно, в пять утра, а усталость как будто бы и не проходила. Я померил температуру — на градуснике было 37,5. Сразу сообщил об этом команде «Ранку» и уже в восемь утра поехал сдавать тест. Моя соведущая Лилия Ребрик героически провела эфир одна. В первый же день болезни, к вечеру, температура поднялась до 38,3.

— Вы связывались с семейным врачом?

— Обратился к нему сразу, как только получил положительный результат теста. Врач сказал, чтобы я был дома на изоляции в течение 10 дней и пил много жидкости. К тому же он прописал мне витамины. Прежде всего витамин С, цинк и Д3.

— Ваши коллеги по работе тоже сдавали тесты?

— Результат теста у меня был уже через шесть часов. После чего вся команда «Ранку» тоже сдала ПЦР. И вы знаете, ни у кого, с кем я контактировал, слава Богу, коронавирус не обнаружили!

— Как чувствовали себя близкие?

— Хорошо, только очень переживали по поводу моего здоровья. Но я сразу изолировался от них, поэтому никто из моей семьи не заболел.

— Есть предположения, где вы могли заразиться?

— На самом деле вариантов миллион, ведь я каждый день общаюсь с большим количеством людей. Поэтому однозначно не могу сказать, где и от кого заразился коронавирусом.

— Вы потеряли обоняние?

— Не совсем: оно точно ослабло в какой-то момент, на второй-третий день. И ощущение было такое, будто вдыхаешь очень холодный воздух — нос словно онемел. Это длилось несколько дней, затем обоняние вернулось. Сейчас я чувствую все запахи, как раньше.

— Чего из еды вам хотелось больше всего?

— К сожалению, аппетит у меня во время болезни не пропадал (смеется). Именно поэтому я и набрал четыре килограмма почти за две недели изоляции. Очень жаль: придется теперь попотеть, чтобы вернуть все, как было.

Анатолий Анатолич: «Аппетит во время болезни не пропадал, поэтому набрал четыре килограмма за две недели изоляции»

— Какого режима вы придерживались на самоизоляции?

— В первые дни я просто пил много жидкости, смотрел сериалы, читал — то есть, по сути, ничего не делал, устраивал себе выходные. Затем начал заставлять себя хоть что-то делать. Когда симптомов практически не было, ходил гулять с собакой недалеко от дома — благо живу за городом, здесь везде лес, людей нет совсем. В городе я бы просто сидел в квартире, иначе не контактировать с людьми не получилось бы. А так каждый день проходил по пять километров.

— Не думали о госпитализации?

— У меня не было показаний к этому. Я считаю, что, когда для ковидных больных критически не хватает коек, они должны быть заняты теми, кто действительно нуждается в помощи. Я со своими симптомами в эту категорию точно не входил. К тому же был на постоянной связи с семейным врачом.

— Каким был самый тяжелый день болезни?

— Я переболел в легкой форме. Несмотря на это, тяжелее всего было дней через 10 после начала болезни, когда второй тест показал, что я все еще болен ковидом, хотя мне уже казалось, что я готов вернуться в строй. Это было самое неприятное. Я понял, что восстанавливаться придется достаточно долго.

— Что вы для этого делаете?

— Хочу аккуратно, не нагружая организм, вернуться к спорту. Первая пробежка будет в небольшом темпе, пять километров. Также хочу пройти обследование: проверить сердце, легкие, сдать анализ крови, чтобы не пропустить неожиданные последствия болезни.

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