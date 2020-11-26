Ровно 30 лет назад завершилось строительство тоннеля под Ла-Маншем

На реализацию амбициозного проекта потратили более 13 миллиардов долларов

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В 1986 году правительства Великобритании и Франции подписали договор о создании тоннеля под дном самой узкой части Ла-Манша — Па-де-Кале. По проекту должно было быть пройдено три основных тоннеля — два однопутных железнодорожных и один служебный. Тоннель проектировали и строили по 5 основных французских и британских строительных компаний, а также десятки фирм-субподрядчиков. В проекте участвовали около 5 тысяч инженеров и техников и более 8 тысяч рабочих.

При проектировании и строительстве две группы использовали стандарты своих стран. О параметрах железнодорожных путей и систем электроснабжения локомотивов, а также о многом другом пришлось договариваться, поэтому для руководства инженерной командой был приглашен шотландец Гордон Крайтон как нейтральная сторона.

Пробивать тоннели англичане начали в декабре 1987 года, а французы — в феврале 1988-го. Служебный тоннель проходили с опережением железнодорожных примерно на 1 километр. Одновременно работало 5 тоннелепроходческих комплексов (ТПК) с французской стороны и 6 — с английской. Наподобие гигантского земляного червя каждый ТПК продвигался вперед, разрушая породу за счет вращавшегося на оси головного щита стального ротора, оснащенного комплексным породоразрушающим инструментом, и отправляя вынутый грунт назад по внутреннему конвейеру для погрузки в вагонетки. Затем тоннель укреплялся железобетонной или чугунной отделкой. Большая часть тоннелей была облицована сборными высокопрочными железобетонными кольцами. Срок службы железобетонной отделки с сохранением целостности рассчитан на 120 лет даже при возможных сейсмических воздействиях.

В октябре 1990 года, когда две части строившегося служебного тоннеля разделяло чуть больше 90 метров, ТПК остановили. Чтобы удостовериться в том, что обе половины находятся на одной линии, с английской стороны пробурили скважину-зонд диаметром 5 сантиметров. Когда она достигла французской части проходки, между шедшими навстречу друг к другу тоннелями был вручную пробит узкий коридор. Встреча французских и британских строителей произошла 1 декабря 1990 года на глубине 40 метров от дна пролива (максимальная глубина составляет 75 метров) в 22,3 километра от Великобритании и в 15,6 километра от Франции. Затем соединительный коридор расширили до нужного диаметра небольшими горнопроходческими комбайнами.

Спустя полгода соединились и железнодорожные тоннели. Всего при проходке системы тоннелей, которая длилась 3 года, было вынуто 8 миллионов кубических метров грунта. Благодаря системе лазерной навигации, которая помогала командам держаться намеченных курсов, общее отклонение встречных трасс составило всего 358 миллиметров по горизонтали и 58 миллиметров по вертикали, что было в пределах допустимого.

Возвращение английских ТПК назад сочли слишком дорогим мероприятием, поэтому их направили в работающем состоянии в сторону, а после отверстия залили бетоном. Французские же ТПК перегнали, не разворачивая, на английскую сторону и там демонтировали. На строительство тоннеля было затрачено в общей сложности более 13 миллиардов долларов, проектная стоимость превысила 80 процентов. Протяженность тоннеля под Ла-Маншем составляет 51 километр, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Благодаря этому уникальному сооружению добраться на поезде из Парижа до Лондона можно всего за 2 часа 15 минут.

Тоннель под проливом Ла-Манш не является самым протяженным железнодорожным тоннелем в мире, он занимает третье место. Второе — у японского «Сэйкана», соединяющего острова Хонсю и Хоккайдо (53,85 километра). Это самый глубокий железнодорожный тоннель, проходящий под водой. Он опускается на глубину почти 240 метров. А самым длинным в мире является Готардский железнодорожный тоннель в швейцарских Альпах. Его длина — 57 километров. На строительство ушло почти 20 лет и было потрачено более 12 миллиардов долларов.

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На фото в заголовке: Встреча французского и британского проходчиков состоялась на глубине 40 метров

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