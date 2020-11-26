Зимой воспитанницы учились теории, а летом работали в коровнике, на пасеке или в саду

Для спасения неимущих девочек от пагубного влияния улицы 110 лет назад на средства меценатов на Лукьяновке открыли школу «для домоводок». Школа домоводства помогала воспитанницам овладеть всеми премудростями домашнего и усадебного хозяйства. Окончив курс, они становились желанными невестами для обеспеченных женихов.

В начале ХХ века Лукьяновка считалась неблагополучной криминальной окраиной

Нынешняя Лукьяновка составляет неотъемлемую часть исторического центра Киева. Но еще в начале прошлого века это была окраинная местность со скудной застройкой кварталов, пересеченных оврагами. Люди побогаче устраивали здесь особняки дачного типа, однако большинство обитателей Лукьяновки относилось к малоимущим киевлянам. Представители власти показывались тут неохотно: многие уголки этой местности считались неблагополучными и даже криминальными. Характерным примером здешних обитателей было семейство Чеберяк, проживавшее на улице Верхнеюрковской (ныне Отто Шмидта). При расследовании резонансного «дела Бейлиса» в начале 1910-х годов многим стало известно, что дом Чеберяков представлял собой «малину» для воров и бандитов и был местом скупки краденого…

Заботу о моральном облике и просвещении здешних жителей принимали на себя приходские церкви — Феодоровская и Макарьевская. Попечительство о народной трезвости в 1902 году открыло на Лукьяновской площади «народный дом» с театральным залом, чайной и библиотекой. Тем не менее решение многих социальных проблем было затруднительным, в особенности — проблемы воспитания. Чтобы свести концы с концами, небогатые лукьяновцы должны были целыми днями работать, а заниматься детьми у них уже не было ни времени, ни возможности. Об этой местности писали: «Вследствие материального недостатка, а также весьма часто и порочной жизни родителей, множество детей с самого раннего возраста воспитывалось на улице, без всякого призора, среди площадной брани уличных гуляк».

Феодоровская церковь на Лукьяновке. Фото начала XX века

Вся «сеть образования» на Лукьяновке состояла из малочисленных начальных и церковно-приходских школ. Только в 1908 году здесь открыли мужскую гимназию, выпускники которой могли поступить в университет, но далеко не все семьи были в состоянии отдать туда своих сыновей. В принципе, у мальчишек все же было больше шансов найти достойную дорогу в жизни: их приучали к ремеслам, они могли со временем поступить на завод или фабрику. Девочкам из бедных семей приходилось куда сложнее. Большой удачей считалось найти обеспеченного жениха. В ином случае — хроническая бедность, низкооплачиваемый труд работницы или прислуги, либо же социальное дно, нищенство, проституция…

Проблема была настолько очевидной, что состоятельные жители Лукьяновки должны были изыскивать способы ее решения. Объединяющим центром для координации их усилий стала церковь Святого Феодора Освященного, стоявшая на углу Багговутовской и Овручской улиц. При храме с 1896 года действовало дамское отделение приходского попечительства, позже реорганизованное в Лукьяновское дамское попечительство о бедных. Здесь активную роль играли жены зажиточных прихожан, приносивших свою лепту на алтарь благотворительности. Сперва они устроили при храме «приют-сад» для помощи беднейшим детям и сиротам. Но затем представилась возможность для более основательного проекта.

По распоряжению инженера Якубенко часть его усадьбы была продана для постройки школы домоводства

Устав Лукьяновского дамского попечительства о бедных позволял принимать в его состав и мужчин (в качестве «членов-сотрудников»). Среди тех, кто деятельно сочувствовал задачам детского воспитания, оказался инженер путей сообщения Алексей Федорович Якубенко. Он владел на Лукьяновке обширной усадьбой.

Инженер Якубенко был хорошо известен киевлянам. В конце позапрошлого века он принадлежал к числу самых активных деятелей муниципального хозяйства, принимал заметное участие в постройке гавани на Днепре, избирался гласным (депутатом) городской думы. Можно еще отметить, что Алексей Якубенко, сознавая себя украинцем, высоко чтил память Тараса Шевченко. В 1883—1884 годах он подготовил и сам же осуществил проект благоустройства могилы Кобзаря в Каневе.

По состоянию здоровья Алексею Федоровичу в начале ХХ века пришлось переселиться в Швейцарию. Оттуда он прислал доверенность на составление от его имени дарственной в пользу Лукьяновского дамского попечительства о бедных. Подарок заключался в «пустопорожнем» земельном участке площадью 5 тысяч 25 квадратных саженей (примерно 2,3 гектара). Согласно дарственной, попечительство должно было часть усадьбы продать, а на вырученные деньги выстроить на оставшейся части специальное здание для школы домоводства. Эту филантропическую акцию инженер предпринял в память о своих родителях, почтенных старожилах Лукьяновки.

Школа должна была не только предоставить девочкам-«тинейджеркам» воспитание и начальное образование, но и обучить их всем премудростям содержания городского дома или деревенской усадьбы. Понятно, что это открывало перед воспитанницами достойную перспективу на будущее. Значительная часть населения Лукьяновки обитала в домиках сельского типа, держала скот и птицу, выращивала овощи и фрукты. Молодые хозяйки, знающие толк в домоводстве, были здесь в высшей степени желательны.

В апреле 1907 года киевский нотариус граф Александр Плятер скрепил дарственную своей подписью, и Лукьяновское дамское попечительство приступило к выполнению воли мецената.

В школу в Якубенковском переулке принимали православных девочек 13—16 лет

Продажа части земли принесла изрядную по тем временам сумму — 18 тысяч рублей. Этого было достаточно для постройки небольшого училищного дома. В составлении проекта участвовал сам Алексей Якубенко. В сентябре 1908 года состоялась торжественная закладка здания школы, к которому вел переулок, вскоре названный Якубенковским. Двухэтажный корпус с подвалом был предназначен как для обучения, так и для проживания воспитанниц. На территории усадьбы разместились необходимые служебные помещения, сад и огород.

Бывшее школьное здание по улице Тропинина, 10. Фото автора

Школу домоводства собирались открыть 110 лет назад — осенью 1910 года. К этому времени строительные работы были уже завершены. Но потребовались дополнительные средства для обзаведения школы всем необходимым. На помощь пришли жители Лукьяновки и другие филантропы. Школа получала в дар книги для библиотеки, наглядные пособия, саженцы растений, породистых кур и поросят… Доброму делу способствовали добавочные ассигнования со стороны городского руководства, земской управы, правительства. Наконец, в марте 1911 года здание Киево-Лукьяновской женской школы домоводства было торжественно освящено.

В уставе заведения отмечалось, что целью школы является «практическое обучение лиц женского пола усадебному хозяйству и домоводству, как то: молочному хозяйству, скотоводству, птицеводству, огородничеству, кулинарному искусству, прачечному делу, шитью, рукоделиям». Вместе с тем воспитанницам читали Закон Божий, их учили письму, счету, пению и природоведению. В школу принимали девочек православного исповедования, не моложе 13 и не старше 15—16 лет, уже получивших начальное образование в городских или церковно-приходских школах. Курс обучения был рассчитан на три года. Выпускницы получали звание «домоводка» с соответствующим удостоверением.

Школа была рассчитана на 30 учениц. Воспитанницы могли поступить на полный пансион с проживанием, чтобы их не только обучали, но также кормили и одевали. За это следовало платить по 10 рублей в месяц. Не все родители с Лукьяновки могли позволить себе такой расход, и на помощь приходили опять-таки благотворители, назначавшие девочкам стипендии. Практиковался также полупансион за 6 рублей в месяц (при этом школа уже не несла расходов на одежду).

Расширению заведения помешала Первая мировая война

Ученические вакансии быстро были заполнены. Потянулись школьные дни. Обитательницы пансиона, согласно распорядку, вставали в шесть утра, убирали помещение, после утренней молитвы пили чай и приступали к учебе. В холодное время года часть учебного времени занимал теоретический курс, а на теплые месяцы приходились только практические занятия — на кухне, в рукодельных мастерских, в коровнике, саду или на пасеке при школе. В течение дня были предусмотрены перерывы на обед и на свободное время. После ужина пансионерки готовили уроки, снова молились и в девять вечера ложились спать.

Титульный лист отчета школы за 1911 год

Разнообразие в монотонный ход занятий вносили экскурсии. Ученицам показывали образцовые хозяйства, молочные фермы, птичники. Девочки побывали и на Всероссийской Киевской выставке 1913 года, где школа домоводства поместила скромную экспозицию, давая знать посетителям о своих достижениях.

Надо признать, что воспитанницы школы едва ли были совершенно изолированы от городских соблазнов. Об этом красноречиво свидетельствует реконструкция школьного здания, проведенная в 1913 году. По первоначальному проекту одна из двух спален пансионерок (так называемых дортуаров) находилась на первом этаже, другая — на втором, рядом с комнатой руководства. Однако наблюдательный комитет училища обеспокоился тем, что «нижний дортуар находился без достаточного надзора», и вторую спальню тоже переместили на верхний этаж.

Вплоть до революции школа, носившая имя Якубенко, успешно продолжала свою деятельность. Желающих поступить в нее было очень много, и возникла мысль о расширении здания, но этому помешала Первая мировая война. Основатель заведения, инженер Алексей Якубенко, скончался в апреле 1917 года. Между тем при советской власти школу для домоводок превратили в обычный детдом, а в дальнейшем помещение использовали для совсем иных потребностей. Бывший Якубенковский переулок в 1955 году стал улицей, тогда же получившей имя художника Тропинина. Но старое здание школы на Тропинина, 10, уцелело до нынешнего времени. Не так давно его вернули общине церкви Святого Феодора Освященного, возродившей свою деятельность на прежнем месте. На улице Тропинина уже начаты ремонтные работы для восстановления исторического дома как центра культуры и духовности. Разумеется, в нынешних реалиях поиск средств для решения этой задачи может затянуться. Но, быть может, сегодня найдется новый инженер Якубенко, который окажет благому делу меценатскую помощь?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какими были детсады в старом Киеве.

На фото в заголовке: Киев, ул. Владимирская. 1903 год

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