История современности

За те годы, которые суждено было прожить Николе Артемьевичу в Киеве, он сполна проявил свою щедрость и отзывчивость. Филантроп пожертвовал на различные нужды города в общей сложности до двух миллионов рублей (примерно столько тогда составлял годовой муниципальный бюджет). При его материальном содействии создавались благотворительные больницы и приюты, культурные центры, многие учебные заведения, в том числе Киевский политехнический институт. Немало было сделано им и для возведения киевских храмов: так, при сооружении Владимирского собора на средства Николы Терещенко были выполнены серебряный престол и позолота куполов. Во всех благотворительных начинаниях Николе Артемьевичу содействовала его жена Пелагея Георгиевна, скромная и добрая женщина. Отца охотно поддерживали сыновья и дочери. Пожалуй, самым весомым пожертвованием «старого Николы», как называли горожане Николу Терещенко, в пользу Киева стала созданная им в 1894 году бесплатная Больница для чернорабочих. На постройку комплекса зданий, оборудование, формирование неприкосновенного капитала, проценты с которого обеспечивали больничный бюджет, меценат и его семья потратили свыше 450 тысяч рублей. Именно за это благодеяние городские власти присвоили Николе Терещенко звание почетного гражданина Киева. Читайте также: «Cахарный король» Лазарь Бродский завещал полмиллиона рублей на крытый рынок в Киеве

Киев был «сахарной столицей» Российской империи

Знаменитый род Терещенко происходит из давней столицы украинского казачества — города Глухова. Начало его финансовым достижениям положил в середине позапрошлого века купец Артемий Терещенко. О том, как он сколотил свой «стартовый капитал», говорили разное: одни считали, что удачно спекулировал на поставках в Крымскую войну, другие — что нашел клад… Как бы там ни было, Артемий Яковлевич проложил путь предпринимательства, который продолжили его три сына.

Образование старшего из них, Николы Терещенко, ограничилось только Глуховским уездным училищем. Но это не помешало ему обрести известность и признание. В 1851 году в возрасте 32 лет он занял должность бургомистра Глухова. Выполнял эти обязанности в течение девяти лет. А потом еще пятнадцать лет был городским головой.

Никола Артемьевич систематически жертвовал на нужды Глухова свои личные средства, внес огромный вклад в благоустройство и культурный рост города.

Масштабы бизнеса неуклонно росли, и у семьи Терещенко возникли мысли о переезде в большой город. Сначала Никола Артемьевич попытался обосноваться в Москве. В 1873—1876 годах он состоял старостой церкви Святой Татьяны при Московском университете, имел в Белокаменной собственный дом. Однако в конечном итоге Терещенко предпочел Киев. Этому могли способствовать многие факторы: растущий экономический вес города на Днепре, превращавшегося в «сахарную столицу» Российской империи, а также удивительная красота Киева, его прославленные святыни, да и близость к родным краям.

Никола Артемьевич Терещенко и его супруга Пелагея Георгиевна

В феврале 1875 года Никола Артемьевич приобрел участок на углу Бибиковского бульвара и Алексеевской улицы (ныне — бульвара Тараса Шевченко и Терещенковской). Здесь на месте более ранних построек был сооружен двухэтажный особняк-дворец по проекту известного московского архитектора Дмитрия Чичагова. Отсюда начался киевский период биографии Николы Терещенко, продлившийся вплоть до его кончины в 1903 году. Горожане относились к миллионеру с почтительной симпатией и, встречая на улицах его старомодную карету, говорили: «Он старий Никола поїхав»…

Личное состояние Николы Артемьевича оценивали в десятки миллионов рублей

Основу финансового могущества семьи Терещенко составлял сахарный бизнес. Сыновья Артемия Яковлевича в свое время образовали «Товарищество братьев Терещенко» — одну из крупнейших отечественных промышленных фирм с годовым производством до четырех миллионов пудов свекловичного сахара. В общей сложности семья контролировала полтора десятка сахарных и рафинадных заводов, винокурен, мельниц и других предприятий в нескольких губерниях, а также полторы сотни тысяч десятин земли. В имениях Терещенко применялись лучшие достижения тогдашней агротехники, а их предприятия были снабжены самым современным оборудованием и достойной «инфраструктурой» для улучшения условий жизни рабочих.

Личное состояние «старого Николы» оценивали в десятки миллионов рублей — астрономическая сумма по тем временам. Он привык работать с раннего утра, и уже в пять-шесть часов к нему являлись с докладом. Скромный и непритязательный в быту, Никола Артемьевич пользовался в деловом мире высочайшим авторитетом. В прессе писали, что он «представлял всегда крепкую и здоровую экономическую силу, занимавшуюся настоящим полезным делом и отворачивавшуюся от всего эфемерного или подозрительного. В этом отношении он для многих служил поучительным примером и не раз задавал тон местной хозяйственной жизни. Кто знает, сколько зла, горя, бедствий причиняют увлечения и спекуляции и как заразительно действуют на маленьких людей примеры крупных капиталистов, тот оценит значение разумного и осторожного употребления крупного капитала».

Здание Национального музея Тараса Шевченко — бывшая резиденция Николы Терещенко

Бизнес предпринимателей-украинцев славился далеко за пределами Российской империи. Когда в 1900 году фирма «Братья Терещенко» приняла участие во Всемирной выставке в Париже, ее экспозиция произвела настолько благоприятное впечатление на французов, что Никола Терещенко был удостоен офицерского креста ордена Почетного легиона.

Девизом рода Терещенко было «Стремление к общественным пользам»

Современники отмечали отсутствие у Николы Артемьевича суетного тщеславия: «Добро для него не было случайным явлением жизни, а постоянным требованием сердца и подвигом души. Оно творилось по побуждениям высшего свойства, и потому мелочному самоутверждению не было места». Тем не менее заслуги выдающегося благотворителя не оставались без земных наград. По должности почетного попечителя Глуховской гимназии и Первой Киевской гимназии он получил чин тайного советника (один из высших в Табели о рангах, равный генерал-лейтенанту), орденские звезды Святого Станислава и Святой Анны первой степени, Святого Владимира второй степени, Белого Орла. Вдовствующая императрица Мария Федоровна наградила его за пожертвование Подольской женской гимназии драгоценным перстнем, а многочисленные «высочайшие благодарности» составили изрядную часть формулярного списка Николы Терещенко.

Когда Николе Терещенко исполнилось 80 лет, поздравительным визитам и посланиям не было конца. С восьми утра до пяти вечера 14 октября 1899 года (по старому стилю) миллионер принимал депутации с приветственными адресами. Был сделан только перерыв на богослужение в домовой церкви Первой гимназии, где Никола Артемьевич состоял старостой. Вскоре после этого Киевская городская дума решила назвать Терещенковской бывшую Алексеевскую улицу, на которой жил юбиляр и почти вся его семья. Весной 1900 года это предложение утвердил вице-министр внутренних дел в Петербурге. С тех пор на карте Киева значилось имя Терещенко. Никола Артемьевич скончался в 1903 году и, согласно завещанию, был похоронен в родном Глухове рядом с умершей шестью годами ранее Пелагеей Георгиевной.

После того как к власти пришли большевики, прославление «буржуев» и «эксплуататоров трудового народа» было сочтено неуместным. Терещенковскую улицу в Киеве не раз переименовывали, и только в 1992 году ей вернули историческое название. Бывший дворец Николы Терещенко ныне является помещением Национального музея Тараса Шевченко. Кое-что из прежнего оформления интерьеров, впрочем, уцелело. А на фасаде особняка поныне можно разглядеть со стороны бульвара необычный геральдический знак — фамильный герб потомственных дворян Терещенко. Иногда говорят, что здесь изображена сахарная свекла, символизирующая предпринимательское могущество сахарозаводчиков. Но на самом деле официальное описание герба гласит: «В лазурном щите золотая оторванная львиная лапа, держащая три серебряных колоса с таковыми же листьями и сопровождаемая двумя золотыми византийскими монетами». Роду Терещенко был присвоен и девиз, четко выразивший суть их деятельности: «Стремление к общественным пользам».

Памятник Николе Терещенко на территории «Охматдета»

Еще один след увековечения памяти Николы Терещенко мы находим на Ярославовом Валу, над входом в нынешнее помещение Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Здесь явственно читаются инициалы «НТ» — свидетельство того, что здание было построено на средства, завещанные городу «старым Николой» для постройки образцового народного училища имени Терещенко.

Уже в наше время, в 2009 году, на территории бывшей Больницы для чернорабочих по улице Вячеслава Черновола (теперь это стационар Национальной детской специализированной больницы, известной всем как «Охматдет») был открыт бронзовый монумент Николы Терещенко. Скульптор Александр Михайлицкий изобразил мецената стоящим в полный рост и как бы готовым продолжать свое плодотворное служение общественным пользам.

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