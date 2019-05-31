1 июня — Международный день защиты детей: какими были детсады в старом Киеве

История современности

Когда говорят о детском саде, кажется, что речь идет о чем-то неизменном и общеизвестном. Но термин этот появился только в XIX веке благодаря немецкому педагогу Фридриху Фрёбелю, развивавшему и продолжавшему учение великого Иоганна Генриха Песталоцци. По случаю Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня, напомним о том, как в обиходе киевлян появилось понятие детского сада. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, сколько стоило обучение в киевской гимназии в царские времена.

О каждом ребенке в группе заботились просвещенные воспитательницы — «садовницы детей»

Фрёбель стал первым, кто создал целостную систему дошкольной педагогики. Применяя свои взгляды на практике, он начал организовывать детские сады, в которых просвещенные воспитательницы — «садовницы детей» — со знанием дела заботились о каждом ребенке в группе, начиная с самого раннего возраста. Чтобы улучшить нрав маленьких подопечных и развить их природные данные, Фрёбель разработал специальные полезные игры с шариками и кубиками, палочками и камешками, брусочками и цилиндрами. В занятиях по его системе соединялись умные беседы и работа в огороде, лепка и конструирование, пение и вырезание из бумаги. Вот только для страха и наказаний не было места.

Идеи Фридриха Фрёбеля не сразу нашли поддержку, однако со второй половины XIX века они широко распространились в развитых странах. Последователи учения появились и в Киеве. Здесь в 1908 году было учреждено «Киевское Фрёбелевское общество для содействия делу воспитания», а еще раньше, в 1907-м, открылся Женский Фрёбелевский педагогический институт (он арендовал помещение по улице Большой Житомирской, 34). Надо сказать, что дело было поставлено очень солидно. Институт с двухлетним курсом обучения располагал педагогической и психологической лабораториями, а также начальной школой и детским садом для практических занятий. У истоков заведения стоял крупный психиатр, отец знаменитого авиаконструктора Иван Сикорский. Среди педагогов были известный зоолог Владимир Артоболевский, видный украинский педагог и общественный деятель Иван Стешенко, авторитетный искусствовед Григорий Павлуцкий, ведущий организатор физкультуры и спорта доктор Александр Анохин.

При открытии Фрёбелевского института профессор Иван Сикорский, обращаясь к девушкам первого набора, заявил: «Вы счастливы! Вы деятельно участвуете в самом высоком движении, созданном новейшими успехами психологической науки!» Впрочем, были и такие, кто не воспринимал воспитанниц института достаточно серьезно. Об этом свидетельствует ехидный рисунок популярного киевского карикатуриста Владимира Кадулина, изобразившего «фрёбеличку» на одной из юмористических открыток серии «Типы курсисток».

«Фрёбеличка». Юмористический рисунок Владимира Кадулина. 1910-е годы

Организацией детских садов по Фрёбелю занимались в Киеве многие. Так, еще на исходе позапрошлого столетия здесь попытались учредить благотворительное Общество народных детских садов. В апреле 1899 года на Самсоновской улице (теперь улица Глебова на Лукьяновке) был открыт первый народный детский сад, где собрали около сотни мальчиков и девочек от трех до восьми лет. С ними проводили подвижные игры на открытом воздухе и занятия согласно методике Фрёбеля, кормили бесплатными завтраками. Основную массу воспитанников народных детских садов составили дети из семей скромного достатка, даже бесприютные и хронически больные. Правда, устав общества утвердили не сразу, и оно смогло широко развернуть свою деятельность только с 1908 года.

Несколько детских садов действовали при учебных заведениях, в том числе за городской счет. В ту пору основным «карьерным» документом, который выдавался девушкам при получении аттестата, было свидетельство домашней учительницы или домашней наставницы. В женских училищах и гимназиях читали курс педагогики, и старшеклассницы приобретали в подопечных детских садах отличную возможность для практики.

Игры детей в Купеческом (Крещатом) саду. Открытка начала ХХ века

Конечно же, к созданию многих дошкольных учреждений приложили руку частные предприниматели, действовавшие на коммерческой основе. Состоятельные семьи охотно отдавали своих чад в приватные сады, в которых работали выпускницы Фрёбелевского института. Это были настоящие элитные детсады с комфортными условиями на уютных и живописных участках. Однако не всем удавалось поддерживать подобный уровень, так что иным дошколятам приходилось посещать заведения якобы в духе Фрёбеля, о которых современники отзывались саркастически: «Замечательно, что самая живая и плодотворная часть фрёбелевской системы — именно поле, сад, вольный воздух — чаще всего забывается при применении фрёбелевских игр; многие воображают, что вся сущность фрёбелевских занятий состоит в мячиках, кубиках, палочках и т. п. Есть такие детские сады, где о садах и помина нет: душная комната, обсаженная картонными деревьями, посредине грядки с бумажными цветами, и дети должны целый день ходить между такими жалкими подобиями природы и томиться пением заученных песен или же сидеть на месте, в душной атмосфере и обязательно городить свои постройки из кубиков и палочек».

Чтобы свести концы с концами, неимущие матери работали, а своих грудных детей сдавали в дневные приюты

Дошкольные учреждения в старом Киеве появлялись не только ради апробации модных теорий воспитания. Их порождали также насущные проблемы, возникавшие у беднейших слоев населения.

Далеко не все семьи могли сохранить за женщиной-матерью роль домашней хозяйки. Сплошь и рядом заработков одного мужа не хватало, чтобы свести концы с концами. Жене (сейчас-то этим никого не удивишь) приходилось вносить свою лепту в семейный бюджет. Если при этом родители воспитывали малых детей, а бабушки и дедушки не могли прийти на помощь, то положение оказывалось безвыходным — няньку на скудные средства не наймешь…

Еще в 1874 году было создано Киевское общество дневных приютов для детей рабочего класса. Его уставной задачей значилось «улучшить положение малолетних детей, оставляемых без присмотра рабочими женщинами», для чего общество предполагало устраивать «дневные приюты для грудных и малолетних детей обоего пола до десятилетнего возраста» и принимало на себя обязанность «содержать в течение дня приносимых детей, снабжая их во время нахождения в приюте чистою одеждою, простою, но здоровою пищею, а равно заботиться о надлежащем присмотре за ними». К подопечным постарше было особое отношение: их в дневном приюте учили грамоте, а также готовили к труду «посредством упражнений в посильных для них занятиях». Все это не стоило малоимущим родителям ни копейки.

Добрые люди собрали средства, и в 1876-м удалось открыть первый дневной приют на 40—50 детишек в нанятом помещении вблизи Владимирской церкви (где теперь находится Дворец «Украина»). Нельзя сказать, что подобное заведение было тождественно детским садам «по Фрёбелю», но суть дела — воспитание приходящих малышей в коллективе — получилась такой же. И приютский персонал в своей повседневной работе нередко пользовался рекомендациями немецкого педагога.

С годами материальные возможности Общества дневных приютов существенно выросли, оно стало приобретать земельные участки на рабочих окраинах и строить собственные здания. К примеру, вблизи подольской промзоны на улице Туровской, 26, по сей день сохранился красивый двухэтажный корпус бывшего «дневного приюта», возведенный в начале прошлого века (там ныне медицинское учреждение).

Бывший дневной приют на улице Туровской, 26. Фото автора

Особое место в истории благого начинания заняла инициатива Маргариты Гольдшмидт-Бродской, дочери и одной из наследниц «сахарного короля» Лазаря Бродского. Она пожертвовала немалую сумму на то, чтобы выстроить в 1910 году по улице Ярославской, 40, специальный приют для еврейских детей (им требовались воспитание в духе своей религии и кошерная пища). Это здание тоже дошло до нашего времени, только им пользуется несколько другая возрастная категория — на Ярославской теперь расположено управление Пенсионного фонда.

Интересно, что фрёбелевские учреждения сыграли определенную роль в биографии писателя Михаила Булгакова. Его мать Варвара Михайловна рано овдовела и, чтобы обеспечить многочисленных детей, устроилась на службу при Фрёбелевском обществе. Известно, что она сама охотно применяла творческие идеи в деле воспитания, всякий раз стремясь уберечь детей от безделья и сделать их досуг осмысленным.

Секретарем того же общества служила знакомая Варвары Булгаковой София Давидович. Однажды в 1908 году к ней в гости приехала племянница из Саратова — Тася Лаппа. Тетушка сказала: «Я тебя познакомлю с мальчиком. Он тебе покажет Киев». Так Миша, 17-летний гимназист, познакомился с девушкой, в которую серьезно влюбился. Спустя пять лет молодые люди обвенчались, и Татьяна Лаппа стала первой женой Михаила Булгакова.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о знаменитом киевоведе Николае Закревском, который 35 лет жизни потратил на создание двухтомного «Описания Киева».



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