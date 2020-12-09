«Просто трындец!»: судья «МастерШефа» не сдержала эмоции в беседе с «ФАКТАМИ»

Семь лет назад повар-аматор Ольга Мартыновская победила в третьем сезоне «МастерШефа» (СТБ). А в десятом — вернулась на проект в качестве судьи и профессионала. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ольга рассказала, что за это время успела поработать с несколькими известными ресторанами в Киеве и открыла собственный в самом сердце Парижа. Теперь судья «МастерШефа» живет на две столицы, каждый раз ожидая момента, когда вернется в Киев.

«Во Франции государство во время карантина выплачивает минимальную зарплату всем, кто официально устроен в ресторане»

— Съемки очередного сезона «МастерШефа» проходят в достаточно сложный период.

— Сейчас все живут в условиях пандемии, поэтому приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Снимая проект, мы отказались от выездных эпизодов, где собиралось достаточно большое количество людей, — они дегустировали, покупали еду, приготовленную нашими участниками.

Перестали также выезжать в рестораны, где ребята могли работать на профессиональных кухнях. Сезон записывается исключительно на одной площадке, с соблюдением всех карантинных требований. Конечно, от этого немного грустно. Но в настоящее время всем непросто.

— Вас лично обошел коронавирус?

— Слава Богу, пока да. Видимо, иммунитет справляется. Плюс спорт и правильная еда.

— Полагаете, это защищает?

— Уверена. Мне постоянно приходится общаться с людьми, я хожу в рестораны. Конечно, в маске, с антисептиком, но никто не может сказать, где встретишься с вирусом.

— Ваш коллега по проекту Владимир Ярославский говорил, что при повторном локдауне ему придется закрыть свой ресторан.

— Вполне возможно. Ресторанный бизнес не самый легкий и в нормальных обстоятельствах. А в условиях карантина это просто «трындец»! Мы с друзьями владеем рестораном в Париже. Наше заведение пришлось закрыть еще в марте. Лишь на месяц открылись в сентябре, потом команда заболела, подхватила коронавирус, поэтому закрылись опять. А через какое-то время в Париже объявили полный локдаун.

Владимир Ярославский, Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская

— Как вы удерживаете в таких условиях бизнес?

— Государство выплачивает минимальную зарплату всем, кто официально устроен в ресторане. Люди получают свои полторы тысячи евро и как-то могут прожить. У нас есть небольшие скидки на аренду. Если задерживаем проплату, никто не подает на нас в суд. Уменьшили процент на налоги. Бухгалтерия сообщает, какие убытки несет предприятие, и государство старается их возместить. Понятно, что все угнетены, но все же есть социальная поддержка. Мы рассчитываем, что, когда это будет возможно, наш ресторан откроется и в него вернутся все работники.

— В Украине о таком можно лишь мечтать.

— Увы. Мне жаль рестораторов и официантов, поваров и посудомойщиц, которые лишаются ежемесячного дохода. Становится больно, когда задумываюсь о том, что повара просто разочаруются в профессии и уйдут туда, где можно постоянно зарабатывать. В Киеве я помогаю с меню небольшому винному ресторану на Подоле. Но гостей сейчас мало, несколько выходных мы вообще не работали. Конечно, всем приходится экономить. Сложное время, но главное, чтобы все были здоровы.

— Где застало вас начало пандемии?

— Я застряла в Париже. Тогда было непонятно, на сколько затянется локдаун. Мне пришлось заниматься документацией ресторана. Потом оказалось, что просто не могу улететь домой, в Украину: не было чартеров. До первого мая я сидела во Франции. Дочь и родители были в Киеве, конечно, я рвалась к ним. Пришлось специально купить на распродаже недорогое авто, на котором я и добралась до Украины. Правда, по дороге машина сломалась, я ее чинила, так что на поездку ушла целая неделя.

Ольга Мартыновская с дочкой

— Вы ведь давно можете спокойно жить в Париже. Почему все время возвращаетесь в Украину?

— Знаете, это какое-то ощущение долга перед страной, которая меня выучила. Хочется сделать именно здесь что-то полезное. К тому же до того, как началась пандемия, у меня была выработана прекрасная схема. Я прилетала в Киев на два с половиной месяца для съемок в «МастерШефе», а затем возвращалась в Париж, где работала в ресторане. Конечно, мне сейчас не хватает атмосферы Парижа, Франции. Но я стараюсь все происходящее воспринимать со знаком плюс.

«Я была официанткой и помогала на кухне размером в тысячу квадратных метров»

— Что вы почувствовали, получив предложение стать ведущей «МастерШефа»?

— Этот проект для меня многое значит в жизни. Осознав, что могу поделиться с участниками своим опытом, ощутила настоящее удовлетворение. Я победила в третьем сезоне, но все эти годы постоянно следила за проектом, его героями, тенденциями.

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— Кто вас саму подвигнул к тому, чтобы стать участницей проекта?

— Получается, что в жизни я сама себе «подвигатель». Очень хотела победить. В моем сезоне все участники были аматорами, и я понимала, что у меня больше опыта. К тому времени я уже побывала во Франции, познакомилась с кулинарией, изучила терминологию, видела, как люди едят дома.

— Каким был ваш первый в жизни ресторан?

— Это была кейтеринговая компания, которая обслуживала корпоративы, дни рождения, свадьбы. Я была официанткой и помогала на кухне размером в тысячу квадратных метров! Сама водила небольшой фургончик, в который закладывали кейтеринговую еду, потом разогревала и подавала ее. А уже после «МастерШефа», через два с половиной года, я стала брать на себя ответственность создавать меню для небольших ресторанов в Киеве.

— Как вам удалось открыть ресторан в Париже?

— Тоже благодаря «МастерШефу». Когда я училась в кулинарной школе Le Cordon Bleu, познакомилась с людьми, которые стали моими друзьями. Через какое-то время мы решили вместе заняться ресторанным бизнесом. Получилось, что россиянин из Америки, итальянец из Монголии и я — украинка — открыли ресторан в Париже. Судьба — штука интересная. Я верю в то, что мы заслуживаем ее и она готовит сюрпризы.

— Где находится ваш ресторан?

— Это четвертый район, Марэ. Ресторан называется Les foodies, что означает гурманы, гастрономические пилигримы. Понятно, что для открытия ресторана нужна была приличная сумма. К тому же как иностранцам оформление документов стоило нам еще дороже. Но мне, слава Богу, не пришлось чем-то жертвовать. Да и не было у меня тогда, что продавать. Во Франции я еще не кинула якорь, чтобы остаться там навсегда.

— Так до сих пор?

— Да. В Париже многие всю жизнь живут на съемных квартирах. Покупка недвижимости — слишком дорогое удовольствие.

— Что изменилось за эти годы в проекте для участников «МастерШефа»?

— Конкурсы стали сложнее, но, с другой стороны, за десять сезонов все, кто хотел, мог научиться, как себя вести, что делать. Да и ресурсов, где можно найти информацию, гораздо больше, чем в мое время.

— Помните блюда, с которым победили?

— Это были гребешок с фуа-гра, утиное турнедо с овощами и тыквенная шарлотка с мороженым. Такое осеннее меню. Знаете, даже сейчас мне сложно сказать, что я больше всего люблю готовить. По большому счету, все зависит от вдохновения, которое приходит непонятно откуда.

— Дома готовите?

— Я редко хожу в рестораны. Обожаю готовить дома. Для меня важно знать, что находится в тарелке. Сейчас готовлю много корнеплодов: топинамбур, свеклу, сельдерей. Обязательно ем зеленые салаты. Люблю овощной крем-суп с добавлением бобовых. На завтрак — тыквенные салаты с красной рыбой. Мяса ем мало. Питаюсь интуитивно и уже полгода не чувствую потребности в мясе. Налегаю на овощи и рыбу.

— Как полагаете, выйдя из пандемии, люди не станут ходить меньше в рестораны?

— Думаю, что все вернется на свои места. Единственное, что останется, — антисептик на входе. Когда закончатся эти карантины, мы сдвинем ближе столы, потому что уже соскучились по общению. Будем ходить по ресторанам, пить вино, танцевать и тратить деньги. Верю: все будет еще лучше. Главное — финансово выдержать это трудное время.

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