Бетховен часто, сочиняя музыку, окунал голову в таз с ледяной водой

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Людвиг ван Бетховен родился 16 декабря 1770 года в Бонне. Его отец был певцом в придворной капелле. Он хотел сделать из своего сына второго Моцарта и стал обучать игре на клавесине и скрипке. В 1778 году в Кёльне состоялось первое выступление Людвига. Однако играть так, как Моцарт в детстве, Бетховен не мог, и отец перепоручил мальчика своим коллегам. Один обучал Людвига игре на органе, другой — на скрипке. В 1782 году в Бонн приехал органист и композитор Кристиан Нефе, который стал настоящим учителем Бетховена. Нефе сразу понял, что у мальчика талант. Он познакомил Людвига с музыкой Баха, Гайдна и Моцарта. Благодаря Нефе было издано и первое сочинение юного композитора, который в 12 лет уже работал помощником придворного органиста.

В 1787 году Людвиг посетил Вену, где его импровизацию прослушал Моцарт. После этого великий музыкант сказал о молодом Бетховене: «Он всех заставит говорить о себе!» Осенью 1792 года Людвиг познакомился с композитором Йозефом Гайдном. Увидев талант молодого музыканта, Гайдн согласился учить его. Впоследствии Людвиг утверждал, что Гайдн ничему его не научил. Не получил удовольствия от этих занятий и Гайдн, композитора пугали не только смелые по тем временам взгляды Людвига, но и мрачные мелодии. Однажды Йозеф написал Бетховену: «Ваши вещи прекрасные, это даже чудесные вещи, но то тут, то там в них встречается нечто странное, мрачное, так как вы сами немного угрюмы и странны. А стиль музыканта — это всегда он сам». В конце концов Бетховен сам выбрал себе наставника — Антонио Сальери.

В это время Бетховен жил в Вене, где завоевал славу пианиста-виртуоза. Его игра поразила слушателей. Он использовал крайние регистры (в то время играли, в основном, в среднем), педаль (к ней тоже обращались крайне редко), употреблял массивные аккордовые созвучия. По сути, именно он создал фортепианный стиль, далекий от изысканной игры на клавесине. Сочинения музыканта начали издаваться и пользоваться успехом. За первые десять лет, проведенные в Вене, он написал десятки произведений.

В 1796 году Бетховен начал терять слух. По совету врачей, музыкант надолго уединился в маленьком городке Хайлигенштадте. Однако покой и тишина не улучшили его самочувствия. Людвиг понял, что глухота неизлечима. Считается, что одной из причин потери слуха могло стать то, что Бетховен часто, сочиняя музыку, окунал голову в таз с ледяной водой — так ему лучше работалось. Это могло привести к воспалению внутреннего уха и последующей глухоте.

Друг музыканта Иоганн Мельцель, изобретатель метронома, изготовил слуховые трубки (они хранятся в музее Бетховена в Бонне), которыми композитор стал пользоваться наряду с записями разговоров. Музыкант Шиндлер, у которого остались две тетради с записями бесед Бетховена, по всей вероятности, сжег их, так как в них содержались грубые выпады против императора и других высокопоставленных лиц. Это была излюбленная тема композитора. Однажды Бетховен и Гёте, гуляя вместе, встретили императора Франца в окружении его свиты. Гёте, отойдя в сторону, склонился в глубоком поклоне, а Людвиг прошел сквозь толпу придворных, едва притронувшись к шляпе. А как-то он играл перед публикой, и какой-то мужчина начал разговаривать с дамой. Музыкант оборвал выступление: «Таким свиньям я играть не буду!» И никакие извинения и уговоры не помогли.

Из-за глухоты Бетховен редко выходил из дома. Он стал угрюм, замкнут. Но именно в эти годы появились его самые известные произведения. «Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия», — сказал гениальный композитор. Сочиняя музыку, он зажимал в зубах палочку, прикрепленную к передней панели фортепиано — это помогало ему чувствовать вибрации. «Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград», — говорил он. Бетховен много времени уделял обработкам народных песен разных народов, есть среди них и украинские. Главными произведениями последних лет его жизни стали «Торжественная месса» и Симфония № 9, где задействован хор, чего до этого никто не делал. Девятая симфония была исполнена в 1824 году, Бетховен дирижировал оркестром. Публика неистово аплодировала, но великий музыкант не мог этого слышать. И тогда одна из хористок взяла его за руку и повернула лицом к слушателям, чтобы Бетховен видел, как люди махали платками, шляпами. Овация длилась так долго, что присутствовавшие в зале полицейские чиновники потребовали ее прекращения. Подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора.

Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом.

Напомним, в 2005 году считавшаяся утерянной рукопись Бетховена была продана на аукционе за 1,7 миллиона долларов.



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