Под Черепановой горой вырос дворец из воздуха, ознаменовавший конец архитектурных излишеств

Так уж сложилось, что к Черепановой горе, нависавшей над долиной реки Лыбедь и Кловского ручья, примыкали известные спортивные сооружения. Еще в 1923 году со стороны тогдашней улицы Красноармейской (сейчас Большая Васильковская), на территории бывшей Всероссийской выставки, был устроен так называемый Красный стадион. В 1930-е годы здесь же, непосредственно на склоне горы, началось сооружение спортивного поля и чаши с трибунами для нового крупного стадиона. К нынешнему времени, после нескольких реконструкций, он превратился в НСК «Олимпийский». А правее по Красноармейской находился бывший выставочный павильон, изначально приспособленный под Троицкий крытый рынок. В 1936-м его переделали в Дворец физкультуры.

Дворец спорта — «младший брат» главного стадиона Киева

Во Дворце физкультуры — длинном узком сооружении с застекленной крышей — были устроены плавательный бассейн, теннисный корт, гимнастический и игровой залы. По соседству расположился Техникум физкультуры (ныне территория Национального университета физического воспитания и спорта Украины), и в помещениях Дворца физкультуры добивались первых побед будущие чемпионы.

Но после того, как наша страна в послевоенные годы заняла видное место в мировом спортивном содружестве, появилась нужда в более представительной крытой арене для разнообразных олимпийских видов спорта. Новый центр должен был принимать в любое время года состязания самого высокого уровня, вплоть до чемпионатов Европы и мира, размещать на своих трибунах тысячи зрителей. Так созрело решение о постройке в Киеве Дворца спорта. К его возведению приступили в 1958 году.

1959 год. Строительство Дворца спорта

Место для нового здания выбрали под той же Черепановой горой, в перспективе Рогнединской улицы. Прежде там никогда не было капитальной застройки по двум причинам. Во-первых, вплоть до начала ХХ века это пространство представляло собой так называемую эспланаду Киевской крепости — свободную территорию, по границе которой пролегала Эспланадная улица. Во-вторых, именно там протекал один из притоков реки Лыбедь — Кловский ручей, принимая со стороны улицы Бассейной течение Крещатицкого ручья. Однако к концу 50-х годов прошлого столетия Киевская крепость давно уже утратила оборонное значение, а малые реки были заключены в подземные коллекторы.

Дворец спорта в архитектурном смысле можно назвать «младшим братом» главного стадиона Киева. Ведущую роль в проектировании обоих сооружений сыграл киевский зодчий Михаил Гречина. Среди соавторов проекта Дворца спорта были также известный архитектор Алексей Заваров, инженер Виктор Репях и другие.

Длина исполинского здания составила 138 метров, ширина — 78, а его общий объем превысил 200 тысяч кубометров. Ко времени его строительства в киевской архитектуре стало определяющим направление, противоположное прежним традициям, — «архитектурным излишествам» была объявлена война. И облик Дворца спорта знаменовал полное торжество новых форм. По выражению тогдашнего журналиста: «его стенами служит воздух, зажатый между двумя стеклянными пластинами, которые помещены в ажурное плетение из алюминия».

Дворец спорта. С открытки 1963 года

Главное место в объеме Дворца спорта заняла арена с трибунами. Основа арены представляла собой железобетонную плиту с системой труб, куда можно было подавать аммиачный раствор для намораживания льда. Дворец был готов к состязаниям по трем десяткам видов спорта. Вместимость его трибун во время спортивных турниров превышала восемь тысяч зрителей. Однако помещение было рассчитано и на то, чтобы использовать его как огромный концертный зал. Одну из трибун снабдили гидравлическим устройством, которое за каких-нибудь 15—20 минут поворачивало ее вокруг горизонтальной оси, — и на ее месте появлялась сценическая площадка. Правда, при этом пропадала часть зрительских мест. Но их недобор с лихвой перекрывался превращением спортивной площадки в партер. Кресла партера, закрепленные на специальных щитах, при необходимости извлекались из шлюзов и «карманов» вокруг площадки. Общее число мест достигало 11 тысяч 700.

Весь объем сложнейших работ по строительству и монтажу оборудования удалось завершить 60 лет назад, в декабре 1960 года. Тогда же в честь открытия Дворца спорта на новой арене состоялся художественно-спортивный праздник. А уже на следующий день там проходили поединки боксеров из команд СССР и ФРГ. Что же касается почтенного строения Дворца физкультуры, то в дальнейшем его снесли, чтобы возвести на его месте новый корпус спортивного вуза.

Киевская женская гандбольная команда «Спартак», выступавшая на арене Дворца спорта, 20 лет подряд побеждала на мировых первенствах

Еще в декабре 1960 года в новом Дворце спорта удалось провести чемпионат СССР по спортивной гимнастике. Киев тогда был признанным гимнастическим центром: столицу Украины представляли такие звезды, как Полина Астахова, Лариса Латынина, Юрий Титов, Борис Шахлин. Именно Шахлину достался титул абсолютного победителя чемпионата. В историю спорта он вошел как «железный гимнаст», обладатель рекордного количества разнообразных титулов.

Борис Шахлин выполняет опорный прыжок на чемпионате СССР по спортивной гимнастике, проходившем в Киеве в декабре 1960 года

Болельщики со стажем могут припомнить, как на арене Дворца спорта выступали легендарные мастера баскетбола, волейбола, хоккея, художественной гимнастики, фигурного катания, тяжелой атлетики, разных видов борьбы и фехтования. Уникальных достижений добилась киевская команда «Спартак» по женскому гандболу, которая в 1970—1980 годах собирала рекордные урожаи золотых наград. Спартаковки 20 лет подряд были бессменными чемпионками СССР, 13 раз завоевывали Кубок европейских чемпионок, в качестве базовой команды сборной СССР добивались триумфов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Теперь высказано предложение присвоить столичному Дворцу спорта имя наставника той легендарной команды — великого тренера Игоря Турчина.

Но спортивные турниры не лишали Дворец спорта статуса наиболее вместительной концертной площадки. Именно здесь охотнее всего выступали заезжие знаменитости, благо имелись самые современные средства для акустики и световых эффектов. Дворец спорта не раз принимал творческие фестивали, культурные форумы. Трудно припомнить кого-либо из титулованных и признанных артистов советского театра, кино, эстрады, кто ни разу не вышел бы на эту сцену в сольном или сборном концерте.

Ровесником Дворца спорта был киевский художественно-спортивный ансамбль «Балет на льду», созданный в том же 1960 году под руководством знаменитого хореографа Вахтанга Вронского. Ледовые шоу в Киеве стали одним из самых любимых зрелищ. Особое место они занимали во время новогодних праздников. Пригласительные билеты на елку во Дворец спорта всегда шли нарасхват.

Первое украинское «Евровидение» оказалось провальным для представлявших страну музыкантов

Многое изменилось для Дворца спорта в постсоветский период. Некоторые спортивные коллективы канули в Лету, да и себестоимость проведения турниров существенно выросла. На первое место вышла коммерческая составляющая. Привычным явлением стали проводимые во Дворце ярмарки или торговые выставки.

Впрочем, концертные шоу здесь успешно продолжались. Пожалуй, звездным часом нашего Дворца спорта стал песенный конкурс «Евровидение», проведенный в мае 2005 года. Предыдущее «Евровидение» в Стамбуле выиграла украинская певица Руслана Лыжичко. Правда, в Киеве в результате неразумного следования политической конъюнктуре нашу страну представляла группа «Гринджолы», которая со своей ультрареволюционной песней «Разом нас багато» показала провальный результат. А первое место досталось греческой певице Елене Папаризу с динамичной композицией My number one.

Накануне «Евровидения-2005» во Дворце спорта провели реконструкцию с улучшенным благоустройством трибун; потом, в 2011-м, состоялось новое преобразование. Теперь для спортивных мероприятий имеется 7 тысяч 500 зрительских мест, а для концертов дополнительно устраивают партер на 1 тысячу 400 зрителей и фан-зону. В тылу, под горой, появилась пристройка, соединенная галереями с основным зданием.

К сожалению, нынешний сезон стал для киевского Дворца спорта едва ли не самым сложным. Из-за карантина пришлось отказаться от многих запланированных мероприятий. Более того, звучали предложения устроить там полевой госпиталь для заболевших коронавирусом. Будем все же надеяться, что здание-юбиляр избежит столь радикальных, но не слишком продуманных мер и в недалеком будущем киевляне смогут любоваться новыми эффектными зрелищами на знаменитой арене.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю создания одного из самых заметных и популярных сооружений в центре Киева — Бессарабского рынка.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter