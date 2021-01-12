«Это был настоящий стресс»: победительница «МастерШефа» о своем участии в проекте

Лучшим поваром-любителем десятого сезона реалити «МастерШеф» (СТБ) стала 23-летняя жительница Мукачево, выпускница медицинского факультета Ужгородского университета Яна Балог. Именно ее меню поразило членов жюри оригинальностью и вкусовыми качествами. Сама Яна до последнего не верила, что сможет победить, и в финале едва сдерживала слезы. Особенно, когда услышала слова восхищения своим десертом от судьи проекта Ольги Мартыновской. Известно, что съемки юбилейного сезона реалити из-за карантина проходили в особых условиях. Были отменены все конкурсы, традиционно проводившиеся на выезде. Участники жили в одном доме, приезжая лишь на съемочную площадку. Яна признается, что напряжение было колоссальным. А ночь перед суперфиналом она практически не спала. По традиции участники должны были приготовить три своих лучших блюда: закуску, основное и десерт. Судьи ждали необычных решений от двух финалисток — Яны Балог и Юлии Венедиктовой. За два с половиной часа Яна приготовила паштет из утиных сердец су-вид и ореховые хлебцы, черную треску на пару с ореховым соусом и цветной капустой, а на десерт — кокосовый мусс с крамблом из макадамии, ванилью и кокосово-лаймовым мороженым. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Яна Балог призналась, почему не верила в свою победу и на что собирается потратить денежный приз.

«Даже когда оказалась в шаге от финала, не верила, что смогу победить»

— Рассчитывали, что победа окажется в ваших руках?

— На самом деле — нет. Потому что, оказавшись в «МастерШефе», вообще не думала, что дойду в проекте так далеко. Я просто хотела осуществить свою мечту и изменить собственную жизнь. Но даже в шаге от финала не верила, что смогу победить. У меня была достаточно сильная соперница — Юля Венедиктова. Мы с ней абсолютно не похожи, с разными подходами и концепциями приготовления еды. По сути, все было в руках судей. Было совершенно непонятно, кто из нас им понравится больше.

— Чем же вы их сразили?

— Наверное, тем, что мое желание победить было очень большое. Я действительно искренне этого хотела. И больше усилий приложила к составлению меню финальных блюд. Мне кажется, я вообще единственный человек на проекте, который пришел туда за знаниями, с желанием что-то изменить. Для остальных участников реалити было лишь приятным дополнением, у них уже имелся опыт работы в сфере кулинарии. А для меня это был шанс кардинально изменить свою жизнь.

— Надо понимать, что с медициной вы простились?

— На данный момент да. Не знаю, как дальше повернется моя жизнь, но пока именно так. Я закончила лечебный факультет, отучилась шесть лет, но в интернатуру так и не пошла, предпочла «МастерШеф». Так что я врач без лицензии, поэтому возможности практиковать у меня нет.

«Я нашла работу в очень хорошем ресторане»

— Что сказали по поводу такого вашего решения родители?

— Когда я вошла в десятку участников «МастерШефа», мама позвонила и сказала, что собирается отослать мои документы в Чехию на интернатуру. Мы действительно говорили о такой возможности после того, как я закончила шесть курсов. Я даже специально изучала чешский язык. В общем, мама решила сделать все за меня. Помню, я тогда очень обиделась, позвонила ей, все высказала: «Мама, я же вижу, что у меня получается! Я тут не самая плохая!» Со временем мама меня поняла. И когда я сказала, что переезжаю в Киев, буду тут развиваться, поддержала. Так в один момент я уехала от родителей.

— Вы остались в столице?

— Да, нашла работу в очень хорошем ресторане и пока буду трудиться здесь. Даже Новый год в Киеве встречала.

— Похоже, 2020-й стал для вас не таким уж плохим.

— Знаете, мне даже неловко иногда говорить о том, что я благодарна 2020 году. Мне он очень помог. Даже несмотря на карантин. Наверное, это подтверждает суждение о том, что в жизни нет однозначно плохого или хорошего, должен был баланс. В моей истории локдаун точно сыграл положительную роль. Мне перенесли на месяц раньше государственные экзамены на медицинском факультете. Благодаря этому освободилось лето, и уже в июне я смогла стать участницей «МастерШефа».

— Кто научил вас готовить?

— Все в нашей семье очень любят готовить. Бабушка пекла неимоверно вкусный хлеб. Маме нравилось готовить сладкое. Она рассказывала, что в юности даже делала на свадьбы по заказу десерты. Так что моими первыми учителями в кулинарии стали мама и бабушка. Но я никогда не работала на профессиональной кухне или хотя бы официанткой.

«Из 300 тысяч гривен после уплаты налогов у меня останется около 270 тысяч»

— Но вы готовили на проекте блюда, даже названия которых трудно выговорить!

— Многое знала из книг или Интернета. Но, конечно, большинству сложных блюд научилась на проекте. В «МастерШеф» я пришла лишь с классической базой. Что касается кондитерки, то училась на рецептах Лизы Глинской.

— Сколько времени у вас ушло на приготовление финальных блюд?

— За два дня до съемок продюсер проекта попросил составить список продуктов, которые надо будет заказать к финалу. Я начала составлять меню, чтобы понять, что мне необходимо. За день до финала еще уточняла последние детали. Оказалось, самым проблемным ингредиентом стали утиные сердца. Мне начали предлагать куриные, но я наотрез отказалась, потому что особый вкус имеют только утиные сердца.

— В социальных сетях возмущались, что вы выиграли, приготовив обычный паштет.

— Это просто смешно! Да, паштет любят многие, его подают практически во всех дорогих ресторанах. Вопрос лишь в том, как и из чего готовят. Я хотела сделать его необычным. Поэтому варила сердца в молоке, чтобы сохранить сладковатый вкус. Делала паштет на топленом масле, добавляла алкоголь и особые специи. Многие зрители просто не увидели все техники, которые я использовала, — эфир ведь не резиновый! Только вердикты судей занимали около часа, а в эфире они длились всего пять минут.

— Что было самым сложным за время реалити?

— Сохранять спокойствие. Съемки оказались достаточно интенсивными, и все мы были просто измучены. Иногда во время конкурсов у меня буквально отключалась голова от усталости, и я делала элементарные ошибки. Спали очень мало, съемки — это настоящий стресс. Поэтому те, кто дошел до конца проекта, были очень истощены и мечтали лишь об одном — отоспаться.

— А вы спали перед финалом?

— Давала себе слово отпустить ситуацию и не думать о конкурсе. Но не получилось. Не спала, наверное, часов до трех ночи: страшно переживала. А в восемь утра уже была готова к последнему бою.

— Решили, на что потратите 300 тысяч гривен?

— Летом еду на обучение в Париж. А после него надеюсь отправиться в Испанию на стажировку. На самом деле из 300 тысяч гривен после уплаты налогов у меня останется около 270 тысяч. Чтобы прожить в Париже месяц, придется потратить более тысячи долларов. А мое обучение будет длиться чуть больше месяца. В общем, я решила, что все деньги вложу в свое развитие.

Ранее повар Евгений Грибеник, ставший победителем второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о сложностях на проекте, своих страхах и самых любимых блюдах.

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