«У Кремля есть три варианта»: Акунин о возвращении Навального

Известный российский писатель Борис Акунин, из-за преследований уехавший из России еще в 2014 году, предположил, как будет действовать Кремль во время возвращения на родину оппозиционера Алексея Навального

«Сегодняшнее событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия.

У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.

Подростковый: Схватить и посадить — неважно, в день прилета или малость погодя.

Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

Первый вариант выставит Кремль на посмешище.

Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени — Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.

Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.

В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей", — написал Борис Акунин в Facebook.

Напомним, сегодня российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что 17 января он возвращается в Россию.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

411

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter