ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 21—27...

Гоголь сетовал, что не знает, какая у него душа — украинская или русская

Ровно 70 лет назад в Великих Сорочинцах открылся литературно-мемориальный музей великого писателя

21 января 1796 г. Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы.

23 января 1891 г. Родился классик украинской поэзии Павло Тычина.

24 января 1931 г. Основан театр «Ромен», самый старый из ныне действующих цыганских театров.

25 января 1965 г. Украинский диссидент Иосиф Слипый был избран в Ватикане кардиналом и главой Украинской греко-католической церкви.

26 января 1911 г. Американец Гленн Кертисс впервые в мире совершил полет на гидроплане.

27 января 1841 г. Родился известный художник Архип Куинджи, признанный мастер пейзажа.



Единственный музей Николая Гоголя на территории бывшего Советского Союза был открыт в 1929 году в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области в доме доктора Трохимовского. Именно там в 1809 году родился будущий писатель. Инициатором создания музея выступил известный украинский актер Амвросий Бучма, который в 1929 году снимался в фильме «Сорочинская ярмарка». Были собраны личные вещи Николая Васильевича, предметы его быта, экспонаты, имеющие отношение к жизни и творчеству Гоголя. В 1943 году музей был разрушен, много ценных экспонатов оказались безвозвратно потеряны.

Лишь в 1951 году на месте дома Трофимовского был построен новый музей, и в январе состоялось его открытие. В настоящее время экспозиция расположилась в пяти залах, где собрано более 7 тысяч экспонатов. Среди них записная книжка Гоголя, цилиндр, портфель, копия аттестата, рукописи.

В музее Гоголя сейчас насчитывается более 7 тысяч экспонатов

В возрасте 19 лет Гоголю пришлось покинуть Украину — он поехал в Петербург искать работу. После смерти отца начались проблемы с деньгами — мать не умела управлять хозяйством. Николай сначала предложил продать лес, который по завещанию принадлежал ему, а потом и вовсе отказался от наследства в пользу сестер. Он вспоминал: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее. Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали».

В 1831—1832 годах вышли в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки». В русском романтизме модной стала украинская тематика. Рассказы, изображавшие невиданным прежде образом картины украинского быта, блиставшие веселостью и тонким юмором, произвели большое впечатление на Пушкина, который писал: «Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу».

Литературная слава Гоголя стала бесспорной. А после «Ревизора» и «Мертвых душ» его уже называли зачинателем русской прозы. Получалось, что основоположником ее стал иностранец, человек, отражавший украинские, а не российские реалии и ценности. Элементы русского и украинского языка писатель запросто совмещал, порывая тем самым с уже выработанной, прежде всего пушкинской, традицией. Российские читатели не раз жаловались, что этот «малоросс» противопоставил в своих произведениях прекрасную Украину уродливой России, высмеял империю, не жалея зловещих сатирических тонов.

Но желанная слава не сделала Гоголя счастливым. Он ощущал в себе борьбу двух душ. Сетовал, что сам не знает, какая у него душа — украинская или русская. «Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином, — писал Николай Васильевич. — Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны дополнить одна другую».

Ни Петербург, ни Москва не стали для писателя второй родиной. Не раз намеревался он покинуть, по его выражению, «эту Кацапию» и вернуться в Украину. С конца 1833 года строил планы выступить на ученом поприще. Готовилось открытие Киевского университета, и Николай Васильевич мечтал возглавить там кафедру истории. Кафедра, однако, была отдана другому человеку, а Гоголю, благодаря влиянию его литературных друзей, предложили такую же должность в Петербургском университете. Он занял это место, но вскоре понял, что такая работа не для него, и сам отказался от преподавания.

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