«Я уверен, что наступает время Юли»: Максим Виторган про тюремное заключение Навального

Российский артист Максим Виторган поддерживает Алексея Навального и считает, что в полицейском государстве, каким является Россия, оппозиционеру еще добавят срок, а его дело на свободе поддержит жена Юлия Навальная

«Теперь уже никто не задаст Навальному опостылевше ему вопросы:

- А почему вас тогда не посадили до сих пор?



- А почему же вас тогда не убили до сих пор?

«Его сначала убили, а потом посадили. Все события выстроились в логическую цепочку людей, привыкших жить в государстве, которым управляют силовики.

Посадили, не выдержав невиданной прежде наглости: он вернулся. Он не вступил в бессловесный сговор с ГБ. А они дали ему шанс «мирного» по их логике исхода.

Он вернулся. Он положил на все их размены, экивоки и угрозы. Не имеет теперь никакого значения как вы относитесь к Навальному-политику. По человечески он герой. В таких условиях и в такой стране герой он.

Я не знаю, выйдет ли он когда-нибудь из тюрьмы. К этому сроку прибавятся еще. Не сомневаюсь.

Думаю, что если выйдет, то только президентом. Мне очень жаль, что это так. Мне не нравится, что мир стал черно-белым и не до нюансов и оттенков.

Я уверен, что наступает время Юли. Я желаю ей сил. И с сегодняшнего дня на вопрос: «Поддерживаете ли вы Алексея Навального?» — я отвечаю: «Да».

А с нюансами и оттенками разберемся потом. Всему свое время", — пишет Виторган в Instagram.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному изменили условный срок заключения на реальный. С учетом года под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

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