«Слишком красив»: Артемий Егоров о том, почему его не взяли в популярный проект

В эфире канала ICTV началась демонстрация второго сезона криминального детектива «Вскрытие покажет». Очередные 28 серий будут рассказывать о работе Бюро криминальной экспертизы, которое находит убийц по оставленным на теле жертвы следам. Работа над картиной была приостановлена из-за карантина, а затем в середине года возобновлена. Продюсеры «Вскрытия» решили поменять основной актерский состав и полностью обновить декорации. Главную героиню теперь играет Ольга Гришина, а роль следователя Олега Гончара досталась популярному украинскому актеру, известному по фильму «Рейнджер», Артемию Егорову. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Артемий признался, что к съемкам в сериале начал готовиться заранее: накачал мышцы, остриг длинные волосы и сменил привычную форму бороды.

«Даже когда были морозы, ходил купаться в море»

— Артемий, для роли вам пришлось накачаться. Как тренировались?

— Усиленно и рьяно (смеется). Во время первого карантина весной я немного потерял форму, поэтому к началу съемок пришлось поднапрячься. Тренировки проходили пять дней в неделю, и в результате я набрал десять килограммов мышечной массы.

— Какой диеты при этом придерживались?

— На самом деле здоровое питание — очень относительное понятие. Каждый сам выбирает для себя методом проб, какой еде следует отдать предпочтение. Я пришел к выводу, что мне обязательно нужны углеводы: рис, макароны, гречка. Белки ем в виде хорошего стейка или индюшиной грудки. В моем рационе морепродукты, салаты, фрукты и фреши. Полное отсутствие газированных напитков и алкоголя.

«Тренируясь пять дней в неделю, к началу съемок я набрал 10 кг мышечной массы», - говорит Артемий (фото канала ICTV)

Кстати, поддерживать себя в форме очень хорошо помогает ледяная вода. Даже когда были морозы, ходил купаться в море. Я ведь одессит, хотя и большую часть времени сейчас провожу в Киеве. Недавно удалось выделить период между съемками, чтобы поехать с женой на родину, отдохнуть, сходить к морю, окунуться. После купания чувствовал себя прекрасно!

— Правда, что иногда вас не утверждали на роль из-за внешнего вида?

— И не один раз! Буквально пару недель назад не утвердили во французский проект с формулировкой «слишком красив» (смеется). Но в основном это происходит либо из-за возраста (к примеру, для роли требуется более взрослый актер, с жизненным опытом в глазах), либо просто не попадаю в типаж персонажа.

«Опыт и постоянная игра в нашей профессии важнее всех теорий и корочек»

— Вы стремительно ворвались в когорту самых популярных украинских киноактеров.

— Понадобилось семь лет.

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— Помните первые важные пробы?

— Для проекта «Тройная защита» я пробовался четыре раза. Это была первая большая главная роль, после нее моя актерская карьера пошла вверх. До конца жизни буду благодарен режиссеру Анатолию Матешко за то, что поверил в меня.

— Несмотря на то, что у вас нет актерского образования.

— Эта тема вызывает бурю эмоций, особенно у актеров, у которых оно есть. Моим образованием стала сцена театра, а затем множество сыгранных ролей в кино. Я считаю, что опыт и постоянная игра в нашей профессии важнее всех теорий и корочек.

— По специальности вы же автомеханик.

— Вы опять про корочки? Да, у меня есть такая: автодорожный колледж, специальность — техническое обслуживание автомобилей и двигателей.

— Неплохой автомеханик?

— Ужасный! Ничего в этом не понимаю, никогда не работал по специальности. И это многое говорит о нашем образовании и корочках. Правда, во время обучения была возможность подрабатывать автомехаником, но не сложилось. Пришлось трудиться маляром-рихтовщиком.

— Каким стал для вас минувший год?

— Это был один из самых крутых периодов в моей жизни, наполненный светом и чередой значимых для меня событий. Я отметил десять лет совместной жизни с лучшей женщиной во Вселенной и свое тридцатилетие. Снимался во втором сезоне «Вскрытие покажет», приобрел новые знакомства. Понятно, что все это происходило на фоне пандемии. Кстати, не могу даже сказать, переболел коронавирусом или нет. При каждом ОРВИ или гриппе вот уже лет 25 как теряю обоняние на какое-то время.

Кадр из сериала «Вскрытие покажет» (канал ICTV)

— От многих планов пришлось отказаться?

— Был остановлен процесс съемок сериала «Вспомнить себя». Работу над «Вскрытие покажет» перенесли на август. Зато вынужденная остановка в съемках переросла в незапланированный отпуск.

Мы с женой уехали домой, в Одессу, каждый день — прогулки у моря, чайные церемонии. Уже после окончания карантина понял, что у нас проблем не было, присутствовал только страх, который мешал насладиться отдыхом. Главный урок, который я вынес из того локдауна, — не позволять страху управлять нашей жизнью.

«Был грузчиком, строителем, ночным уборщиком, сушистом»

— Какой период в вашей жизни оказался самым сложным?

— С 2010-го по 2015 год. В театре не платили зарплату, съемок не было, подрабатывал, где мог: рекламу раздавал, грузчиком был, строителем, ночным уборщиком, сушистом. Я презираю бедность и считаю, что художник не должен быть голодным. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть бедным, но просто ужасно довольствоваться этим всю жизнь, экономить и не делать ничего для того, чтобы стать финансово успешным.

— Что тогда вам помогло?

— Терпение и вера в свою мечту. Мою внутреннюю силу укрепляла жена Алена. Она стала для меня тем человеком, который сказал Илье Муромцу, чтобы он слез с печи и наконец-то начал использовать свою силу.

На самом деле где-то в глубине души я всегда понимал, что трудности временные. Просто не знал, сколько лет это займет. С финансами помогали родители. Мне, здоровому, сильному парню, было стыдно брать у них деньги, поэтому обращался за помощью только в период самых жестких финансовых провалов, когда уже просто край.

Артемий Егоров: «Моя жена Алена стала для меня тем человеком, который сказал Илье Муромцу, чтобы он слез с печи и наконец-то начал использовать свою силу» (фото канала ICTV)

— Ваша жена тоже актриса. Говорят, творческим людям сложно жить под одной крышей.

— Мне кажется, что проблемой может стать возникающая конкуренция и даже зависть к успеху партнера. Но это уж точно не наша история. Наоборот, считаю, что общая профессия нас только сближает. Нам всегда есть что обсудить, интересно следить за находками и промахами друг друга, можем покритиковать, поговорить, как и над чем работать. К тому же Алена меня всегда вдохновляет.

— Каким был ваш самый безумный поступок?

— Трудный вопрос. Что есть безумство? Уйти из автодорожного техникума в актеры, наверное, безумно. Как и полюбить женщину старше себя.

— Кто же в вашей семье главный?

— Признаюсь, этот вопрос приводит меня в бешенство. Главный в чем? В уборке, постели, финансах, съемках или походе в магазин за сметаной?! Мне кажется, это какое-то совковое понятие, где были главные и чаще главной считалась женщина. Только возникает вопрос, была ли она при этом счастлива? В нашей семье нет «я» или «она», у нас есть просто «мы». Чувствуем друг друга и делаем то, что необходимо для счастья в отношениях. В нашей семье есть негласное правило: «Если тебе что-то надо, сделай это сам». Поверьте, такой подход очень упрощает жизнь. И вот в таких ситуациях мы с Аленой всегда чувствуем себя командой.

— Что мечтаете осуществить, когда закончатся запреты?

— Перестать носить дурацкие намордники в помещениях и уехать за границу, будучи полностью уверенным в том, что тебя не закроют где-то в комнате на две недели.

Фото в заголовке канал ICTV

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