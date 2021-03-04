Лев Толстой: «Отрекся от церкви потому, что всеми силами души желал служить Господу»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 4—10 МАРТА

Ровно 120 лет назад знаменитого писателя отлучили от церкви

4 марта 1837 г. Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта».

5 марта 1904 г. Физик, изобретатель Никола Тесла описал процесс формирования шаровой молнии.

6 марта 1899 г. Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

7 марта 321 г. По приказу римского императора Константина I Великого воскресенье объявлено выходным днем.

8 марта 1910 г. Решением социалистического Интернационала (Копенгаген) 8 марта было объявлено Международным женским днем.

9 марта 1961 г. Далай-лама обратился в ООН с призывом восстановить независимость Тибета.

10 марта 1926 г. Родился известный советский композитор Александр Зацепин, автор музыки к фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию».

В конце 1870-х годов 50-летний Лев Толстой пережил тяжелый кризис, пытаясь найти истинные ценности, путь к Богу. Он строго соблюдал посты, постоянно причащался, исповедовался и молился. Однако чувства выбора верного пути не возникало, наоборот, в нем росло ощущение фальши, укоренившейся в ритуалах и догматах православия. Толстой описал это в автобиографической повести «Исповедь».

Около 1880 года писатель прекратил соблюдение постов и участие в церковных таинствах. У него вырабатывалось собственное понимание христианства, суть которого он видел не в молебнах, обеднях, иконах, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали. Толстой отверг Троицу, поклонение святым и все церковные таинства. Критиковал церковь за поддержку смертной казни, завоевательные войны, угнетение простых людей. Лев Николаевич подготовил собственный (сводный) перевод евангелий. Распространял брошюры с описанием своего вероучения. Это учение завоевало немало приверженцев и получило название «толстовство». Хотя цензура не допускала открытой публикации подобных взглядов, они стали широко известны.

Религиозная деятельность Толстого вызвала противодействие церковных властей. Ряд иерархов обратились к Синоду и к Александру III с призывом наказать Льва Толстого и отлучить его от церкви, однако император отвечал, что «не желает прибавлять к славе Толстого мученического венца». После смерти Александра III аналогичные призывы стал получать Николай II. И в феврале 1901 года в «Церковных ведомостях» было опубликовано определение Святейшего Синода об отпадении графа Толстого от Православной церкви: «Граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая… Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». Заключительный абзац «Определения» составлен в осторожных выражениях. Синод не отлучает Льва Толстого от церкви, а лишь констатирует, что Толстой добровольно от нее отпал — хотя следует принять во внимание, что по тогдашним российским законам взгляды Толстого считались государственным преступлением.

Есть две версии того, как появился этот документ. По одной из них, инициатива принадлежала обер-прокурору Синода Константину Победоносцеву — главному надсмотрщику над церковью со стороны государства. Согласно другой, инициатором отлучения стал санкт-петербургский митрополит Антоний. В частных беседах он часто говорил о необходимости приструнить зарвавшегося графа.

В середине марта Лев Николаевич написал письмо для опубликования в газетах: «То, что я отрекся от Церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему. Прежде чем отречься от Церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усомнившись в правоте Церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви… И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения…»

По мнению религиозного философа Николая Бердяева, учение Толстого «ничего общего не имеет с христианским сознанием».. Он гениально изобличил чудовищную неправду и мертвенность казенного, официального христианства, он поставил зеркало перед притворно и мертвенно христианским обществом и заставил ужаснуться людей с чуткой совестью… Толстой сам отлучил себя от Церкви, и перед этим фактом бледнеет факт отлучения его русским Св. Синодом".

В «Ответе Синоду» Толстой подтвердил, что написал в завещании своим близким: «…чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым». 7 ноября 1910 года великий правдоискатель ушел из жизни. На похоронах священнослужителей не было. Родные писателя исполнили его волю.

Напомним, даже спустя 100 лет после «анафемы» Российская православная церковь отказалась простить Льва Толстого.

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