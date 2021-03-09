Виталий Борисюк: «Во время локдауна я начал устраивать онлайн-концерты»

Стив Джобс говорил: «Сделай шаг — и дорога появится сама собой». Звучит вдохновляюще. Однако сделать этот первый шаг в новом направлении не каждый решается. И тем не менее такие люди есть. Например, сегодняшний собеседник «ФАКТОВ» в проекте «Мир после пандемии» известный актер театра и кино, шоумен и телеведущий, супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк. В своем интервью он рассказал, как и почему решил начать сольную карьеру. Ранее своими мыслями о новых реалиях жизни с «ФАКТАМИ» делились Андрей Курков, Элина Свитолина, Василий Вирастюк, Валерий Борзов, Андре Тан, Дима Борисов, Евгений Клопотенко, Владимир Горянский, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Евгений Паперный, Андрей Куликов и многие другие известные люди и лидеры отраслей.

«Мне писали: „Дайте дорогу людям из народа!“ Но мы все вышли из народа»

— Виталий, недавно вы дебютировали как певец в телепроекте «Голос країни». На вашей странице в Facebook столько восторженных отзывов!

— Я начал сольную деятельность еще в позапрошлом году и планировал делать концерты и дальше. В моем репертуаре есть песни моего авторства, украинских и зарубежных авторов. Но пандемия все планы перечеркнула. Локдаун закрыл нас на определенный период в домах. И вот как-то я увидел по телевизору концерт, посвященный Муслиму Магомаеву. В нем прозвучала песня: «О море, море!» Я записал ее на телефон в своем исполнении и выложил в Интернет. Сейчас у нее уже около 200 тысяч просмотров. И начал устраивать такие онлайн-концерты из дому. Техническая возможность у меня есть.

— Здорово!

— Было очень много отзывов. А потом возникла идея пойти на «Голос країни». Ольга меня поддержала. И я сделал это.

— Не боялись рисковать?

— Были мысли о том, а вдруг никто не повернется. Но песню на итальянском языке, которую я там исполнил, пел и раньше, — и она принималась на ура. Ко мне подходили люди и просто плакали от счастья. Говорю, как есть. Вообще я не пожалел, что пошел в проект. Хотя отзывы были не только положительные. Кто-то писал: мол, чего вы поперлись, дайте дорогу молодым! Но прошу прощения: возраст здесь ни при чем. Суть проекта в том, чтобы покорить голосом. И не важно, сколько лет исполнителю, профессионал он или нет. Возраст участников не лимитирован. Также мне писали: «Дайте дорогу людям из народа!» Но мы все вышли из народа. Одним словом, на все это я не обращаю внимания и иду дальше.

— Песня, которую вы выбрали, имеет какую-то историю?

— Эта песня — признание в любви. Ее название переводится «Для тебя». Мне вообще очень нравится итальянская музыка. И эта итальянская песня не единственная в моем репертуаре.

— Вы с Ольгой молодцы. Она тоже выступила в новом для себя амплуа — дизайнера. Ее платья по мотивам украинской художницы Катерины Билокур очень красивы.

— Презентацию коллекции Ольга сделала еще до пандемии. В качестве моделей выступали известные женщины: певицы, спортсменки, телеведущие… У Катерины Билокур потрясающие картины. Они поразили Пабло Пикассо. Увидев ее работы на проходившей в Париже международной выставке, он сказал, что, если бы у них во Франции была художница такого уровня мастерства, они бы заставили заговорить о ней весь мир. Женщины в восторге от платьев по мотивам полотен Катерины Билокур. У Оли есть заказы даже из США и Канады!

Не так давно Ольга Сумская выступила в амплуа дизайнера и создает очень эффектные платья (фото из альбома Ольги Сумской)

«Найти хорошего сценариста сейчас очень сложно»

— Творческим людям в условиях пандемии зарабатывать непросто.

— К счастью, постепенно просыпается гастрольная деятельность. Но играем спектакли при 50-процентной заполненности зала. Конечно, заработки не такие, как до пандемии, но уже можно как-то выживать. У меня есть в Америке друзья, которые занимаются шоу-бизнесом. Так у них там вообще катастрофа: концерты, мюзиклы в оффлайн-формате приостановлены до конца 2021 года. Правда, в США вся эта деятельность перенесена на диджитал-платформы, и она очень хорошо монетизируется.

— К слову, говорят голливудский кинематограф оживает. Особо востребованы сейчас на съемках специалисты по обеспечению эпидемиологической безопасности. Они контролируют дистанцию, на которой взаимодействуют люди, а также соблюдение антиковидных мер безопасности. При приеме на работу претендентов на должность предупреждают, что они должны быть на связи 24 часа в сутки.

— В Америке все по-другому. Если у человека чуть плохое настроение и легкий депресняк, он уже идет к психологу. А сейчас еще появился ковидный психологический синдром, когда человек сидит дома, боится куда-то выйти, все заказывает по Интернету. К тому же психологически сложно, так у людей колоссально сократились заработки. Нью-Йорк, по сути, вымирает. Офисы в центре пустые. Зачем платить огромные деньги за аренду, если можно работать дистанционнно у себя дома? И у нас в Украине многие люди остались без работы. Чтобы как-то выживать, звукорежиссеры, музыканты — первоклассные специалисты в своей сфере — вынуждены заниматься доставкой еды или грачевать. Ужасный удар получил и ресторанный бизнес. Притом что у нас есть потрясающие рестораны. Многие отрасли пострадали. Пожалуй, сейчас все в порядке в этом смысле только со съемкой сериалов. Работа идет полным ходом, так как люди сидят у телевизоров и для них нужно создавать новый контент.

«Жизнь продолжается: создаются семьи, рождаются дети…»

— Мне рассказывали об интересной тенденции в Голливуде: сейчас необычайно востребованы режиссеры и сценаристы пенсионного возраста, потому что они, в отличие от многих молодых коллег, могут держать в голове масштабный проект. Звучит, согласитесь, несколько парадоксально.

— Дело в том, что сейчас у многих клиповое мышление, потому снимается такое огромное количество низкопробных фильмов. Найти хорошего сценариста действительно очень сложно. Они в дефиците! А если в основе фильма никудышный примитивный сценарий, то дальше и говорить нечего. Сегодня, к сожалению, в кино и шоу-бизнесе у нас преобладает фастфуд. Так что картина не очень радужная…

— Как, по вашему мнению, мир будет меняться дальше?

— Сложно сказать, но он уже кардинально поменялся. Столько ограничений появилось! И мы все больше и больше вгоняемся в цифровой формат.

— Есть ли, с вашей точки зрения, хоть какой-то повод для оптимизма?

— Положительное — то, что люди осознали, семья — в жизни самое главное. Большинство стали больше ценить природу. И как бы там ни было, жизнь продолжается: создаются семьи, рождаются дети… И основой основ остается ее Величество Любовь, которая дается нам свыше. Она — суть и смысл жизни. Так что, как говорил герой одного из моих любимых фильмов «В бой идут одни старики»: «Будем жить!» А задача артистов — делать людей счастливыми, поднимать настроение своим искусством. Хочется, чтобы они выходили из зрительного зала, найдя ответы на какие-то свои жизненные вопросы. Это наша судьба, наш удел. Артист без зрителя — ничто. Думаю, это очевидно.

Виталий Борисюк с женой Ольгой Сумской и дочерью Анной (фото из альбома Виталия Борисюка)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Пусть в нашей жизни будет больше позитивных, жизнеутверждающих новостей. Желаю всем крепчайшего здоровья и мощнейшего иммунитета. И самое главное — настоящей всеобъемлющей безграничной любви.

Фото в заголовке Facebook Виталия Борисюка

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