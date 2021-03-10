Как избавиться от камней в почках и какие симптомы указывают на развитие аденомы простаты: отвечает уролог

Мужчина, который начал подниматься ночью в туалет, может даже не подозревать, что причина — аденома предстательной железы. Когда количество ночных походов увеличивается, приходится обратиться к врачу. Какие еще симптомы указывают на развитие аденомы простаты? Кому необходима операция? Как избавиться от камней в почках? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-уролог высшей категории урологического отделения Александровской клинической больницы Киева Олег Резник.

«Зачастую операцию проводим через мочеиспускательный канал»

*— Здравствуйте, Олег Станиславович! Звонит Александр Ильич из Полтавы, 83 года. Уролог обнаружил у меня маленькую аденому, назначил лечение. Регулярно сдаю анализ, чтобы не пропустить рак простаты, а это недешево. Может, аденому лучше просто удалить?

— Вы считаете, что операция нужна для того, чтобы не сдавать анализ на маркер рака простаты? Это неправильно. Проверять простат-специфический антиген (ПСА) нужно и после вмешательства. Ведь удаляется только аденома, точнее увеличенная часть железы — аденоматозные узлы, а саму простату оставляем. Ей по-прежнему может угрожать рак. Операцию проводят, чтобы улучшить качество жизни.

— Соседу удалили аденому, причем без разрезов, и все быстро зажило. А другой знакомый вынужден ходить с бутылочкой в штанах. Я боюсь, чтобы меня не постигла такая участь…

— Не беспокойтесь. Если вас не мучают ночные мочеиспускания, вы принимаете лекарства, то необходимости в операции нет. Тем более что это подтверждает и врач, который видит вашу простату на УЗИ и может ее прощупать. Прислушайтесь к доктору.

*— Мария, киевлянка. Мужу 56 лет, и уже полгода он встает по ночам в туалет, иногда даже два раза. Это может указывать, что развивается аденома?

— Да. Первые симптомы аденомы — это ночные мочеиспускания и ослабление струи мочи. В идеале человек ночью должен спать, не поднимаясь, семь-восемь часов. Ну, а если встал, то из-за того, что после ужина выпил кофе, обладающее мочегонным эффектом, или съел несколько яблок (а они процентов на 80 состоят из воды). Надо обращать внимание на все непривычное, чего раньше не было, а теперь происходит регулярно.

— Муж отказывается верить, что у него может быть аденома — боится операции…

— Пациенту с начальными симптомами никто операцию не предлагает. Но посещать уролога, чтобы отслеживать увеличение (гиперплазию) предстательной железы и не упустить время, когда нужна операция, следует обязательно.

*— Алло! Это Сергей из города Вишневое Киевской области. Как удаляют аденому простаты?

— Если аденома больше 100 граммов (кубических миллилитров), нужна открытая операция. Во время трансуретральной резекции (ТУР) заходим инструментами через уретру и удаляем ткань аденомы слайсами. В среднем срезаем один грамм ткани в минуту, и операция продолжается не больше 80—90 минут. Поэтому нужно следить за размерами простаты, регулярно посещая уролога. Если объем приближается к критическому, операцию откладывать нельзя, чтобы не пришлось идти на открытое вмешательство.

— А препараты сдерживают рост аденомы?

— Они улучшают мочеиспускание, действуя на мускулатуру нижних мочевых путей, сокращают количество ночных позывов. Но нет лекарств, которые бы достоверно уменьшали аденому.

*— Звонит Надежда из города Ромны Сумской области. Как влияет аденома на сексуальную жизнь? Муж отказывается от близости…

— Появление аденомы по времени совпадает с мужским климаксом: угасает либидо, падает тестостерон… Понятно, что это сказывается на интимной жизни. Проблемы возникают и после операции: часто появляется ретроградное семяизвержение — оргазм происходит, а сперма забрасывается в полость мочевого пузыря. Это не проблема, если пациент не хочет детей. Но особо чувствительные мужчины могут испытывать неловкость перед партнершей, потому что вроде бы нет финала.

— Какая связь аденомы с простатитом?

— Никакой связи нет. Простатит — это воспаление, а аденома — разрастание. Но удаленные ткани мы обязательно отправляем на гистологию. И практически в каждом заключении специалисты отмечают воспаление — хронический простатит.

*— Меня зовут Игорь, звоню из города Жмеринка Винницкой области. Моему отцу в Виннице уже давно удалили большую аденому. Теперь у меня начинаются такие же симптомы. Заболевание передается по наследству?

— Наверняка некоторая склонность существует. Вам нужно раз в год посещать уролога, контролировать ПСА. Жить с аденомой неудобно. Ведь это не только ночные походы в туалет, но и слабая струя мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Страдает качество жизни.

Симптомы аденомы простаты Ночные мочеиспускания.

Вялая струя мочи.

Ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря.

«Употребление алкоголя и переохлаждение приводят к отеку предстательной железы»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Ольга, киевлянка. Мужа начала беспокоить простата. На это могло повлиять злоупотребление алкоголем? А курение?

— Алкоголь, как и переохлаждение, вызывают отек простаты. Ее увеличение — только видимая часть айсберга. Мужчина пошел на рыбалку, перемерз, согревался водкой, а железе это не очень нравится — учащаются позывы к мочеиспусканию. Курение ускоряет развитие атеросклероза и связанной с ним импотенции — у курильщиков они могут возникнуть раньше. Также вредно неправильное питание, ведущее к ожирению.

*— Беспокоит Татьяна из Чернигова. Свекру удалили аденому, исследование ткани показало рак простаты. Врач только развел руками. Часто ли так бывает?

— Достаточно редко. Ведь мужчина старше 45 лет должен проверять ПСА раз в год, а если прослеживается какая-то наследственность, то и два раза в год. Перед операцией мы еще раз определяем ПСА, проводим пальцевое обследование предстательной железы. Иногда гистологическое исследование клеток удаленной аденомы показывает состояние, которое можно назвать предраковым. Таким пациентам нужно раз в полгода проверять ПСА, чтобы не пропустить рак простаты. На ранней стадии он неплохо поддается лечению: после удаления пораженной простаты назначаются гормоны.

*— Иван Федорович, 73 года. У меня диабет второго типа, гипертония. Нужно делать операцию по удалению аденомы, но местные врачи опасаются. Что скажете?

— Мы оперируем таких больных, учитывая все заболевания. При желании можете проконсультироваться у наших специалистов. Предварительно перезвоните по телефону (050) 912−32−34 (в будние дни с 9 до 16 часов). Перед плановой операцией важно стабилизировать сахар, нормализовать давление, обратившись к эндокринологу или кардиологу. Пациенты часто не придерживаются рекомендаций, особенно гипертоники. Они не понимают, что препараты для снижения давления нужно принимать каждый день. Измерили давление, и если оно нормальное, думают: зачем пить таблетки? Какое-то время организм справляется, а затем резервы истощаются, и болезнь расцветает.

Важно знать Проверяться на рак предстательной железы нужно мужчинам старше 45 лет каждый год.

«Камень в почке может нарушить ее работу и спровоцировать воспаление»

*— Прямая линия? Беспокоит Светлана из Киева. Младшая сестра, начав ходить по вечерам в тренажерный зал, по совету тренера ужинала белковой пищей и практически не пила воды. Спустя несколько месяцев у нее начало тянуть поясницу, появились боли. Обследование обнаружило в левой почке камень меньше сантиметра. Сестра связывает это с тренировками и питанием. Какие причины приводят к появлению камней?

— Вряд ли тренировки вызвали такой эффект. Видимо, сыграла роль предрасположенность. Есть много теорий возникновения мочекаменной болезни, но точно сказать не может никто. Люди пьют одинаковую воду, питаются согласно местных традиций, однако не у всех возникает мочекаменная болезнь.

— Как не пропустить начало формирования камней?

— Следует обращать внимание на ноющую боль в пояснице. Правда, болевые ощущения возникают, когда камни достаточно большие. А небольшой, спокойно лежащий в почке, зачастую находят случайно — во время УЗИ. Если камень около пяти миллиметров, то особого вреда организму не наносит, но со временем он увеличится так, что нарушит работу почек, вызывая воспалительный процесс.

*— Екатерина, звоню из Макарова Киевской области. У мужа обнаружили небольшой — до сантиметра — камень в почке. Он может выйти сам?

— Бывает по-разному. Мочеточник имеет три сужения: первое — на выходе из почки, второе — когда перекидывается через подвздошные сосуды, третье — в месте впадения в мочевой пузырь. Каждое последующее уже предыдущего, третье — самое узкое. Считается, если камень выпал в мочевой пузырь, то он точно выйдет. Но еще есть деликатные, очень точечные устья, а у кого-то могут быть их стенозы. И камень размером меньше спичечной головки (приходилось извлекать и такие) может стоять там несколько месяцев. Недавно пришлось доставать маленький камешек у женщины. Он напрочь заблокировал отток мочи, и возник тяжелый пиелонефрит.

Некоторые люди самостоятельно «рожают» камни. Видел пациентов, у которых отходили камни, напоминающие финиковые косточки.

*— Могу поговорить с доктором? Елена, киевлянка. У мамы обнаружили в почке камни (анализ показал уратно-оксалатные). Доктор порекомендовал диету. Что нужно исключить?

— Блюда из субпродуктов, мясо молодых животных, копченую, жирную рыбу, икру. Нельзя супы на бульонах — и не только мясных, но и рыбных, грибных, а также блюда со шпинатом, щавелем, ревенем. Запрещается какао, крепкий кофе, чай, а выпечку из слоеного и сдобного теста, шоколад нужно ограничивать.

— Какие травы полезно заваривать?

— Спорыш, кукурузные рыльца, стручки фасоли, шиповник, мяту перечную, зверобой, березовые почки. Также полезны цветки вереса, васильков, бузины. Чаи нужно пить в течение двух недель, а потом на такое же время сделать перерыв.

Растения, полезные при мочекаменной болезни Спорыш, кукурузные рыльца, стручки фасоли, шиповник, мята перечная, зверобой, березовые почки, а также цветки вереса, васильков, бузины.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые выяснили, что риск развития рака простаты у мужчин снижают грибы.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»



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