Симптомы простатита могут возникать у мужчин, которые подолгу сидят, — врач-уролог

Прямая линия

Урологи знают: осенью и весной прибавляется пациентов с воспалительными заболеваниями. Женщин обычно беспокоит цистит, мужчин — простатит. А летом начинает увеличиваться число тех, кто страдает мочекаменной болезнью: в жару люди мало пьют, много потеют. Как справиться с хроническим циститом? Какие признаки воспаления простаты? В каких случаях с удалением камня из почки можно повременить? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-уролог высшей категории, заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык.

«Приправленная специями пища раздражает воспаленную слизистую мочевого пузыря»

*— Здравствуйте, Виктор Иванович! Звонит Ольга из города Луцк, 33 года. Первый цистит я перенесла еще во время учебы в университете. Прошла лечение. Но как только переохлаждаюсь, сразу начинается обострение. Беспокоит, что спокойные промежутки становятся короче — по три-четыре месяца. Что делать?

— Часто цистит повторяется из-за того, что женщина пролечилась, показатели мочи пришли в норму, и на повторную проверку пациентка не приходит. Считаю, что более тонкий контроль необходим спустя две недели после окончания терапии. Мы исследуем мочу по Нечипоренко, делаем бактериальный посев. Если бактерий нет, моча стерильная, для закрепления результата назначаем курс физиотерапии. И хотя полное излечение может и не наступить, но спокойный период удлинится до двух-трех и больше лет. Пока женщина снова не встретится с провоцирующим фактором.

— Каким?

— Самый главный — переохлаждение, при котором снижается иммунитет и в мочевой пузырь попадает инфекция. Кстати, девушки могут заболеть циститом, когда начинают половую жизнь. Парень, страдающий воспалением мочеиспускательного канала (уретритом) поневоле «делится» бактериями с партнершей. Микробы из влагалища попадают в уретру женщины и дальше — в мочевой пузырь. Часто пациентке с упорным воспалением рекомендуем, чтобы проверку прошел и ее любимый мужчина. Также ускорить развитие цистита могут злоупотребление спиртным, употребление острой пищи, раздражающей слизистую мочевого пузыря.

— Почему циститом чаще болеют женщины?

— Из-за короткой уретры, в которую легко попадают бактерии из влагалища или кишечника (в большинстве случаев причиной воспаления является именно кишечная палочка). У мужчин тоже бывает цистит, но вторичный — из-за нарушения оттока мочи (при камнях в мочевом пузыре, аденоме простаты, хроническом простатите).

*— Звонит Анна Ивановна из Барышевского района Киевской области, 70 лет. Уже больше 30 лет у меня цистит. Раньше обострения были раз в год, а теперь — каждые два месяца. Врач назначает антибиотики, но болезнь не проходит. Что посоветуете?

— Обратиться к грамотному врачу, который вас осмотрит, углубленно обследует, проанализирует предыдущее лечение и подберет новое, эффективное. Но такой кропотливый труд доктора и пациента обычно занимает не один месяц. Чудес не бывает: десятидневный курс антибиотиков не избавит от воспаления мочевого пузыря, которое у вас 30 лет (а хроническим считается цистит, длящийся свыше шести месяцев). У пациенток, которые болеют годами и десятилетиями, часто ухудшается психическое состояние. Женщина боится выйти из дому, ведь надо постоянно быть вблизи туалета, становится нервной, раздражительной.

— Почему цистит случается все чаще? Это из-за антибиотиков?

— Не думаю. Вы недостаточно глубоко обследованы. Когда в последний раз были у гинеколога?

— Не помню.

— Когда к нам обращаются женщины с частым обострением хронического цистита, мы обязательно направляем их на гинекологический осмотр. Уретра находится в преддверии влагалища, и если где-то в половых органах находится очаг инфекции, то заражение мочевого пузыря будет происходить постоянно, как бы прилежно женщина ни лечилась. При желании можете обратиться к специалистам нашего урологического отделения. Дорожная больница № 2 находится в столице, на Воздухофлотском проспекте, 9. Предварительно перезвоните по телефонам — (098) 743−01−04 или (050) 728−14−04.

*— Это Надежда из Киева. Когда у меня впервые появились неприятные и непонятные для меня симптомы (боль и жжение при мочеиспускании), соседка по комнате в общежитии посоветовала попить пару дней мочегонное лекарство. Оно помогло, и не один раз. Но вот уролог назначил антибиотики. Без них нельзя обойтись?

— К сожалению, нет. Мочегонное лишь облегчает симптомы: усиливает диурез — и больше бактерий вымывается с мочой. Подключается иммунная система, и воспаление затихает, особенно если симптомы неяркие. Но только до следующего обострения.

Мы тоже назначаем диуретики, но не химические препараты, а растительные: травы (хвощ полевой, спорыш, овес), почечные сборы. Но все эти средства можно применять не больше двух-трех недель.

— А как насчет клюквенного морса?

— Он полезен, но только домашний, приготовленный из свежих ягод. Напиток действует как бактерицидное и мочегонное средство. Кстати, морс можно приготовить из замороженных ягод.

— Как питаться при обострении?

— Исключить острую, соленую пищу и алкоголь. Они раздражающе действуют на слизистую.

Как уточнить диагноз Сдать общий анализ мочи.

Сделать бакпосев мочи.

Пройти УЗИ.

При необходимости — цистоскопию: исследование слизистой мочевого пузыря.

«Острое воспаление предстательной железы может протекать… С неяркими симптомами»

*— «ФАКТЫ»? Зинаида из города Лубны Полтавской области. У племянника-студента возникли проблемы: ему трудно мочиться, появились боли в паху, промежности и пояснице. К врачу идти стесняется, сидит практически возле туалета.

— Убедите парня обратиться к урологу, ведь у него, судя по симптомам, острый простатит. Врач выяснит, что спровоцировало воспаление простаты: переохлаждение, злоупотребление алкоголем. Бывает, компания выпивает на воздухе, и ребята, разгоряченные спиртным, присаживаются на холодную поверхность. А если еще нет регулярной половой жизни, то простатит может возникнуть и без заражения инфекцией, передающейся половым путем.

— Если племянник не пролечится, простатит может перерасти в хронический?

— Да. Острых воспалений простаты всего пять-десять процентов. И часто пациенты, у которых обнаружили хронический простатит, недоумевают: они не помнят, чтобы переносили острое воспаление. Однако во многих случаях симптомы простатита мало выражены. Да, у мужчины какое-то время был дискомфорт, но народ у нас терпеливый, и многие к врачу, особенно урологу, не спешат.

— Почему все-таки обращаются?

— При воспалении простаты, вызванном бактериями, снижается потенция, уменьшается длительность полового акта. Это беспокоит мужчину, как и учащение мочеиспускания, которое усиливается после переохлаждения, употребления острой пищи или чрезмерной дозы алкоголя.

*— Игорь из Носовки Черниговской области, 32 года. Мужчине с обострением хронического простатита нужны сексуальные контакты?

— При обострении, когда возникают частые мочеиспускания и боль, либидо снижается, и мужчине часто не до секса. Но в спокойном периоде крайне важна регулярная половая жизнь. Без интимных контактов у мужчины, страдающего длительным заболеванием простаты, особенно нелеченным, предстательная железа рубцуется, возникает так называемый ее склероз. Соответственно, нарушается мочеиспускание, снижается половое влечение.

*— Вас беспокоит Геннадий из города Николаева, 64 года. Обязательно при простатите проверяться на инфекции?

— Не всегда. Если пациент зрелого возраста, раньше обследовался, у него постоянные отношения с одной женщиной, то особой необходимости нет. Ведь мы четко видим, что это симптомы не уретрита, а простатита. А вот для мужчины детородного возраста, считаю, такое обследование необходимо.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Михаил из Ирпеня Киевской области, 41 год. У меня офисная работа: целый день за компьютером. В молодости перенес простатит, но из-за сидячей работы боюсь повторения. Как предупредить воспаление простаты?

— Плохо, если мужчина подолгу сидит: в офисе, за рулем автомобиля, дома. Это отрицательно влияет на предстательную железу, малый таз. Нарушается кровообращение, ухудшается отток венозной крови — возникает застой. На этом фоне может возникнуть абактериальный простатит: симптомы воспаления есть, а бактерий нет. Советую вам как можно больше двигаться: делать зарядку, выходить на пробежку, заниматься в тренажерном зале, плавать. Важно, чтобы половая жизнь была регулярной.

— Париться в бане можно?

— Хотя парная считается хорошим общеукрепляющим средством, злоупотреблять ею не стоит. Пребывание в слишком горячем помещении плохо отражается на состоянии мужских половых органов, особенно если потом плавать в холодном бассейне, — может воспалиться простата. После парной допустимо лишь кратковременное охлаждение, например, обливание холодной водой.

Симптомы простатита Боль и дискомфорт в паху и промежности.

Жжение и рези при мочеиспускании.

Учащенное, затрудненное мочеиспускание.

Может повыситься температура, возникнуть озноб.

«Камень размером меньше просвета мочевых путей обычно выходит самостоятельно»

*— Прямая линия? Людмила из Киева, 34 года. У сестры обнаружили в почке камень. Хотя он меньше сантиметра, врач говорит, что сам не выйдет. Но и удалять не предлагает. Почему?

— Видимо, врач увидел, что камень «спокойный», не нарушает отток мочи из почки, и она не воспалена, не болит. В таком случае пациента нужно наблюдать. Если камень растет, возникают проблемы с почкой и мочевыми путями — планировать операцию.

— Но сестра хотела бы избавиться от камня.

— Конечно, можно попытаться его удалить, например, через маленький прокол. Но где гарантия, что не возникнут осложнения? Во время дробления и удаления можно не попасть в камень либо спровоцировать кровотечение, занести инфекцию. Если почка травмирована, возникнут боль, воспаление.

*— Инна из Каменец-Подольского. Мама (ей 70 лет) сдала общий анализ мочи, и у нее обнаружили соли. Но после того как она весь август и сентябрь просидела на арбузах, показатели пришли в норму. Как вы относитесь к такому методу лечения?

— Хорошо, если арбузы выращены без избытка пестицидов и стимуляторов роста. Эта ягода очень полезна: она усиливает диурез. Но людям, склонным к развитию мочекаменной болезни, арбузы нужно употреблять с осторожностью. Если камень, размер которого больше, чем диаметр мочеточника, сдвинется с места, то может заблокировать почку. К тому же из-за большого количества жидкости в организме (арбуз по большей части состоит из воды) болевой синдром усиливается, появляется колика, несмотря на то, что другая почка исправно выводит мочу.

*— Андрей, киевлянин. Начало тянуть поясницу с правой стороны, и УЗИ обнаружило небольшой, в полсантиметра, камень в почке. Он может выйти самостоятельно?

— Это зависит от диаметра мочеточника. Если у вас нет температуры, осложнений мочекаменной болезни, а размеры камня и диаметр мочеточника сопоставимы, то можно назначить лечение, помогающее камню «родиться». Часто так и происходит.

— После этого можно поехать на курорт, чтобы попить воды?

— Если камень вышел, у вас нет воспаления (минеральная вода может обострить воспалительный процесс), то зачем отказываться от санаторно-курортного лечения? В противном случае, вы зря выбросите деньги. Имеющееся воспаление может обостриться, а незамеченный камень — увеличиться: в минеральной воде повышена концентрация солей.

*— Татьяна из города Ромны Сумской области. Отцу (ему 62 года) нужно удалить камень из почки. Как сегодня проводят операцию?

— Каждому пациенту показан свой метод удаления: бесконтактный (камень дробится с помощью ультразвука), лазерный (применяется лазерная установка) или через небольшой прокол (перкутанная литотрипсия). Последний способ часто требуется, если болезнь запущена, и камень за много лет заполнил чашечку и лоханку почки (коралловидный). Это довольно сложная операция, но ее нельзя даже сравнивать с открытыми вмешательствами, распространенными ранее.

Кстати, иногда небольшой камень может выйти самостоятельно, когда мы уже готовим пациента к операции. Чтобы очистить кишечник, ставим клизму с теплой водой. Она рефлекторно стимулирует сокращение мочеточника, снимает напряжение — и камень «рождается».

Что способствует мочекаменной болезни Наследственная предрасположенность.

Недостаток жидкости.

Особенности питания и обмена веществ.

Малоподвижность.

Нездоровая экология.

Гормональный сбой.

Прием некоторых медикаментов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты способствуют образованию камней в почках.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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