Мужчина не ощущает рост аденомы простаты, пока не нарушается мочеиспускание, — врач-уролог

Мужчины на приеме у врача-уролога жалуются на то, что не могут нормально помочиться. А женщины, наоборот, что не удается контролировать мочеиспускание: моча «подтекает». Как сегодня лечат пациентов с аденомой простаты? Можно ли избавиться от камней в предстательной железе? Какая операция показана при недержании мочи? На эти и другие вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык.

«Рак предстательной железы встречается и у молодых пациентов»

*— Здравствуйте, Виктор Иванович! Звонит Елизавета Петровна из Киева. Мужа (ему 74 года) донимает аденома простаты. «Скорая» приезжает несколько раз в месяц, чтобы поставить катетер и вывести мочу. Операцию врачи не рекомендуют: слабое сердце (он перенес инфаркт, есть аритмия), плохие сосуды. Что делать?

— Нам нередко приходится оперировать мужчин, перенесших инфаркт. Но только если сердце справляется со своей работой, нет отеков, указывающих на выход жидкости в ткани. При подготовке такого пациента к операции мы учитываем, какие препараты он принимает, и при необходимости корректируем.

Вашему мужу, видимо, состояние не позволяет удалить аденому. Но при острой задержке мочи ее вывод катетером увеличивает риск инфицирования, что может вызвать уретральную лихорадку, обострение пиелонефрита. Также остаточная моча, если ее много, грозит развитием почечной недостаточности.

Можно поставить постоянный катетер, но в этом случае также есть угроза инфицирования. Возможно, лучше подойдет цистостома — дренажная трубка, которая выводится из мочевого пузыря через брюшную стенку.

*— Петр Иванович из Ирпеня, 69 лет. Операция зависит от размера аденомы? У меня она небольшая — до 50 «кубиков», но ночью встаю по три-четыре раза.

— Размер и самой предстательной железы, и аденомы — не показание к операции. А вот нарушение отхождения мочи — да. Вам нужно обратиться к урологу, чтобы обследоваться. Лечение не обязательно сводится к операции. С ней можно повременить, если консервативное лечение — препараты на растительной или химической основе — улучшат мочеиспускание.

— Моему сыну грозит аденома?

— Некая закономерность прослеживается, но исследований я не встречал. Однако если вашему сыну исполнилось 40 лет, он должен посещать уролога раз в год. Врач проведет пальцевое исследование предстательной железы, направит на анализ — простат-специфический антиген (PSA), чтобы провериться на рак простаты. К сожалению, сегодня он «молодеет».

*— Это Богдан из Дрогобыча Львовской области. Что влияет на развитие аденомы? У двух моих приятелей (они почти ровесники) одновременно обнаружили аденому на второй-третьей стадии. Но одному помогает препарат, а другому нужна операция.

— Многие ошибочно считают, что изменения возникают в самой простате, но она остается, какой была. А доброкачественная опухоль растет из расположенного рядом семенного бугорка — пара-уретральных желез. У одних этот процесс начинает развиваться после 40 лет, у других — после 50-ти или позже. Но это пока не заболевание, а, как мы говорим, увеличение простаты за счет аденоматозных узлов. Мужчина рост аденомы не ощущает, пока не нарушится мочеиспускание.

*— Евгений из Киева. Какое обследование нужно при подозрении на аденому?

— Диагностику проводим по протоколу. За каждый ответ на вопрос пациент получает определенное количество баллов. Кроме того, назначаем анализ крови на PSA, общий анализ крови и мочи, обязательно проверяем сахар в крови: часто учащенное мочеиспускание может быть признаком явного или скрытого диабета. Также делаем УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты. Проводим и некоторые специальные исследования, характеризующие мочеиспускание.

— Как удаляют аденому?

— До недавнего времени золотым стандартом считалась трансуретральная резекция (ТУР) — удаление аденомы через мочеиспускательный канал. Но в последние годы мы все чаще применяем передовую европейскую методику — лазерную энуклеацию. С помощью лазерного луча аденома любого размера «срезается», а ее ткани измельчаются и удаляются. В стационаре пациент находится два дня. Направление от врача не требуется, а вот свежая справка (двух-трехдневной давности) об отсутствии коронавируса нужна.

Лечение аденомы Первая стадия, когда нет симптомов, наблюдается в динамике.

Вторая стадия — назначаются препараты растительного происхождения.

Третья стадия — показаны медикаменты, уменьшающие симптомы.

Четвертая стадия — оперативное лечение.

«Если размер кисты на почке не превышает пяти сантиметров, нужно раз в год делать УЗИ»

*— Прямая линия? К вам обращается Александр. По симптомам семейный врач заподозрил рак простаты и направил на анализ. Поскольку уровень PSA оказался 11,5, уролог рекомендует сделать биопсию. Разве нет более щадящей диагностики? В какой клинике могут профессионально помочь?

— Я тоже считаю, что вам необходимо исследовать ткани простаты на атипичные клетки. Бывает, что показатель повышается на фоне острого простатита или при выраженном обострении хронического воспаления простаты. Тогда надо пройти лечение, снимающее воспаление, и повторить анализ. Биопсию простаты могут провести и в нашей клинике. Предварительно перезвоните по телефонам: (098) 743−01−04 или (050) 728−14−04.

*— Николай из города Конотоп Сумской области, 59 лет. У меня обнаружили в предстательной железе камни. Врач разводит руками — это не лечится. Неужели мне нельзя помочь?

— Очевидно, врач имел в виду что камни не поддаются консервативному лечению. А операция по их удалению эффективна, хотя эти камни настолько плотные, что их сложно разбить молотком. Мы удаляем конкременты с помощью эндоскопа через уретру, разрезав простату и вскрыв капсулу.

Камни образуются из-за нарушения дренирования предстательной железы. Она состоит из множества соединенных протоками мелких железок, в которых и образовываются камни. Они изредка дорастают до одного сантиметра, а обычно мелкие — один — три миллиметра.

*— Беспокоит Полина из города Николаев. У мамы обнаружили две небольшие (до одного сантиметра) кисты правой почки. Семейный врач говорит, что опасности нет — нужно наблюдаться, а мама переживает…

— Врач прав. Беспокоиться не стоит, даже если размер кисты больше — до пяти сантиметров. Для контроля следует повторять УЗИ раз в год, чтобы не пропустить осложнения. Нагноение кисты бывает крайне редко, как и ее перерождение (оно развивается у одного-полутора процентов пациентов). Тогда нужна операция. Также лапароскопическое вмешательство проводят, если из-за кисты ухудшается отток мочи из почек.

Киста — не самое страшное заболевание почек. Многие люди живут спокойно, даже не догадываясь о такой проблеме. Более грозное наследственное заболевание — поликистоз почек. У 30—50 процентов пациентов возникает почечная недостаточность, требующая гемодиализа, а в конечном итоге — пересадки почки.

*— Инна, киевлянка. У мужа (ему 63 года) во время обследования обнаружили небольшой — около восьми миллиметров — камень в левой почке и помельче — в правой. Почему возникает мочекаменная болезнь?

— Однозначного ответа нет. Существует несколько версий: воспалительные заболевания (цистит, пиелонефрит), нарушение оттока мочи, сбой обменных процессов в организме, наследственная предрасположенность. Важно, что человек ест, какую воду пьет, где живет. В Украине есть эндемические районы (один из них находится в Хмельницкой области) с повышенным содержанием солей в воде. У местных жителей часто встречается мочекаменная болезнь.

— А на курорт ехать можно?

— Санаторно-курортное лечение показано, чтобы предупредить образование камней — лечебная вода является мочегонной. Но если есть камни и воспаление, то «пить водичку» опасно — болезнь может обостриться. Советую вашему мужу налегать на простую кипяченую воду. Можно пить чай, кофе, узвар. А вот от газированных напитков, особенно сладких, следует отказаться. Также не стоит увлекаться минеральной водой — она богата природными солями, и камни будут расти быстрее.

*— Елена из Запорожской области. Когда при мочекаменной болезни назначают операцию?

— Если обследование показывает, что камень сам не выйдет. Важно знать, что открытые операции — уже вчерашний день. Сегодня вмешательства выполняются щадящими методами — с помощью эндоскопа или бесконтактно, то есть на расстоянии от тела. Если камень находится в нижней части мочевыводящих путей, применяется дробление лазером — лазерная литотрипсия. Широко распространены ультразвуковое дробление или перкутанное (через кожу). Мы владеем всеми методами.

Почему возникает мочекаменная болезнь Наследственная предрасположенность.

Недостаток жидкости.

Особенности питания и обмена веществ.

Малоподвижность и лишний вес.

Гормональный сбой.

«Моча может непроизвольно выделяться, когда женщина чихнула или подняла тяжесть»

*— «ФАКТЫ»? Могу поговорить с доктором? Меня зовут Антонина, звоню из Кировоградской области. После 55 лет в туалет «по-маленькому» еле добегаю, а мочи выделяется немного. Встаю один-два раза ночью, хотя раньше такого не было. Что нужно делать?

— Обратиться к врачу. Специалист вас подробно расспросит о проблеме, назначит обследование по протоколу: анализы мочи — общий, по Нечипоренко, на бакпосев, специфические анализы, определяющие характеристики мочеиспускания, а также УЗИ. Лечение зависит от причины нарушения. Мы различаем недержание мочи — непроизвольное ее выделение без позыва, и неудержание — позыв есть, но попытка удержать мочу заканчивается неудачей.

— Почему появилась неприятная проблема?

— Если речь идет о неудержании, то к нему мог привести цистит. Также причиной может быть гиперрефлекторный мочевой пузырь, который перевозбужден. А недержание часто бывает стрессовым, когда плохо работает сфинктер мочевого пузыря. Женщина испытывает стресс (не психологический, а физический) — напрягается, когда кашляет, чихает, смеется, поднимает тяжести, и непроизвольно выделяется небольшое количество мочи.

При легкой степени нарушения мы рекомендуем упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна, назначаем препараты, помогающие контролировать мочеиспускание. Если консервативное лечение неэффективно, предлагаем слинговую операцию (TVT).

*— Александра из Полтавской области. Я думала, что недержание мочи сопровождает женщин в возрасте. Но у меня проблема проявилась после 35 лет — после тяжелых родов. Прошло пять лет, а я все не решаюсь на операцию…

— Почему? Вам нравится ходить с прокладками? Женщины, которые решились на операцию, жалеют только об одном: почему не сделали ее раньше. Возраст — не показание к операции при стрессовом недержании мочи. Хотя оно чаще возникает во время менопаузы, но иногда бывает у молодых женщин после родов, перенесенных операций или при инфекциях мочевыводящих путей.

— Это сложная операция?

— В первую очередь — для врача. Хотя вмешательство продолжается не более получаса, важно с ювелирной точностью установить специальную сеточку из инертного материала, которая поддерживает уретру. Сеточка со временем прорастет соединительной тканью, и женщина до конца жизни забудет обо всех неприятностях. Кстати, операцию можно выполнить, даже если удалена матка или есть ее опущение.

Как справиться с недержанием мочи Делать упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна.

Принимать препараты, назначенные врачом.

Согласиться на операцию, избавляющую от неприятной проблемы.

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