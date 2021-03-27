Комфорт любят все: дикий медведь залез в джакузи и показал, как надо расслабляться

Американец Мейсон Требони решил провести выходные со своей женой в тихом и красочном месте. Для этого он арендовал хижину в национальном парке Грейт Смоки Маунтинс в штате Теннесси, пишет Mirror.

Утром в воскресенье, 20 марта, Мейсон набрал воду в джакузи на открытом воздухе, чтобы расслабиться и насладиться сказочным видом восходящего солнца над горными хребтами, но его планам не суждено было сбыться.

Требони не учел, что местному дикому медведю тоже приглянется горячая ванна.

После некоторых раздумий Мейсон решил уступить, и ему осталось лишь снимать на камеру, как хищник забрался на веранду, а затем проследовал по ступенькам в джакузи и погрузился в парящую воду.

В какой-то момент мужчина рискнул выйти за дверь, чтобы снять животное поближе, но, после резких движений медведя в джакузи поспешил вернуться в дом.

По словам Мейсона, медведь играл со своим сородичем недалеко от хижины, прежде чем пробраться на территорию арендованного дома. В общей сложности он провел в джакузи около 15 минут.

По оценкам Службы национальных парков США, в национальном парке Грейт Смоки Маунтинс обитает около 1500 диких медведей.

Напомним, минувшим летом в мексиканском экопарке Чипинк черный медведь барибал решил свести близкое с знакомство с гулявшими по лесу туристками. Дикий зверь настолько осмелел, что подошел к женщинам вплотную и, поднявшись на задние лапы, начал нюхать волосы одной из них. Смелой оказалась и туристка — она, сохраняя полное хладнокровие, сумела сделать селфи на память.

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