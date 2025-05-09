В Україні запускають послугу реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

В Україні, після запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, вирішили запустити реєстрацію домашніх собак та котів через ЦНАПи.

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Зокрема, про це повідомила влада столиці, посилаючись на комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

«Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів — за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм», — цитують у КМДА директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергія Сабурова.

За словами Сабурова, для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

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Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах міста.

Раніше повідомлялось, що у Києві запрацювала система пошуку зниклих домашніх тварин.

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