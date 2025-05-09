- 18:22 Більше роботи, зарплати, а досвіду роботи менше: як змінився ринок праці в Україні за квітень
- 18:02 Чекає потужний прорив: які знаки зодіаку скоро зможуть втілити у життя навіть самі потаємні мрії
- 17:53 В саме серденько: популярна співачка випустила зворушливий кліп
- 17:36 В Україні запускають послугу реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах
- 17:26 Конкуренція — єдиний шлях знизити ціни по-справжньому, а не створити ілюзію регулювання, — експерт про фармринок
- 17:25 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 17:23 На 50% за 4 місяці, і це не єдиний продукт, що дорожчає: у росії скаржаться на зростання цін
- 16:53 Звинувачує нас: відомі музиканти відповіли на жорстку критику
- 16:32 Мирна місія, а не участь у війні: прем’єр Естонії про відправку військових в Україну
- 16:24 Принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів
- 16:11 Зробив СБУ одним з ключових елементів Сил Оборони: експерт про присвоєння Малюку звання Герой України
- 15:57 Зробіть це саме зараз, і полуниці буде дуже багато: фахівець дав корисні поради дачникам на другу декаду травня
В Україні запускають послугу реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах
В Україні, після запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, вирішили запустити реєстрацію домашніх собак та котів через ЦНАПи.
Зокрема, про це повідомила влада столиці, посилаючись на комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».
«Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів — за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм», — цитують у КМДА директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергія Сабурова.
За словами Сабурова, для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.
Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах міста.
Раніше повідомлялось, що у Києві запрацювала система пошуку зниклих домашніх тварин.44
Читайте нас у Facebook