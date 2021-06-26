Місцеві жителі були дуже налякані: в Єгипті народилося козеня з мордою мавпи

У Єгипті, де кілька місяців тому загинув український волонтер, в селі Аль-Хедая в мухафазі Асьют народилося козеня з мордою мавпи, що сильно налякало місцевих жителів, пише сайт телеканалу РЕНТВ з посиланням на Gulf News.

Так, у козеня були дуже великі і близько посаджені очі, а щелепа випнута. Ветеринари пояснили, що така мутація є результатом неправильного внутрішньоутробного розвитку плода. Примати і кози, як представники різних видів і власники різного набору хромосом не можуть давати потомство.

Деформації плоду при розвитку у тварин можуть відбуватися по ряду причин: погана екологія, неналежні умови утримання, віруси тощо.

У той же час декан Факультету ветеринарної медицини Каїрського університету Іман Бакр заявила, що вроджений дефект може бути викликаний проблемою з батьківськими генами або впливом токсинів під час вагітності кози.

За її словами, такі тварини зазвичай вмирають невдовзі після появи на цей світ. Слова науковця виявилися правдою, мутант помер через дві доби.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому на фермі в Північній Македонії народилося теля з двома зрощеними головами і чотирма очима. Всупереч прогнозам малюк вижив.

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