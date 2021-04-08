В Киеве ввели летний скоростной режим езды со скоростью 80 км/час: список улиц

С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения автотранспорта до 80 километров в час. Причем это решение в нынешнем году далось киевским властям не так просто, как обычно. Поначалу было заявлено, что разрешать повышать скорость на магистралях в этом году не будут. Пусть, мол, ездят медленно, как зимой. Но большинство столичных автомобилистов в соцсетях возмутились отказом столичных властей возобновлять привычную практику. В итоге уступки трезвому подходу и логике были сделаны.

Предыстория противостояния столичных властей и автомобилистов была такой. Директор КП «Центр организации дорожного движения» Виктор Черний официально заявил, что с 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 километров на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует необходимым критериям. К тому же на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на этих магистралях разрешено велосипедное движение, а велосообщество выступает против повышения разрешенной скорости движения. Вдоль улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и т. п. Черний привел подтверждающую его аргументы статистику: на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за три с половиной года.

Заявления чиновника вызвали широкий резонанс у столичной армии автомобилистов, которые сочли их необоснованными. Ну, посудите сами, разве логично на широких проспектах с металлическим или бетонным разделителем встречных направлений плестись со скоростью 50 километров в час?

И уже на следующий день позиция властей кардинально изменилась. «Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение отдельными дорогами, определенными решением Киевского горсовета, со скоростью до 80 км/ч», — сообщил первый заместитель председателя Николай Поворозник. По его словам, так называемый летний режим езды будет действовать всего на семи участках столичных автодорог (в прошлом году таких скоростных участков было 17). Итак, где же в Киеве разрешено ехать с повышенной скоростью:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Николая Гринченко до Южного моста);

проспект Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

Но победа общественности все еще не окончательна, ведь, по заявлению столичного чиновника, в ближайшее время будет активно прорабатываться целесообразность введения летнего режима езды. «Вместе с тем совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года», — подчеркнул Николай Поворозник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», владельцам авто могут запретить поездки дальше определенного населенного пункта.

Кроме того, правительство существенно ужесточило штрафы за нарушение ПДД. Читайте об этом в публикации «Попав в ДТП в пьяном виде, водитель теперь может оказаться за решеткой».

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