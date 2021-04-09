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Люди и звери

Спасение Жабика: в Днепре ветеринары провели уникальную операцию по избавлению лягушки от опасной опухоли

10:04 9 апреля 2021
Австралийская квакша

Ветеринары в Днепре провели самую необычную операцию в своей практике — им удалось удалить уничтоженную опухолью кость… австралийской квакше по имени Жабик. Ее историю рассказали журналисты ТСН.

Для оперативного вмешательства были созданы особые условия — при повышенной влажности и определенной температуре. Кроме того, квакшу нельзя было касаться голыми руками, прикосновения человека могли оставить ожоги.

Усилия дали результат — 16-летний Жабик, который уже и так прожил на год дольше, чем его сородичи в природе, вернулся к хозяевам и чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее суперпрофессиональная помощь ветеринаров понадобилась долгожителю Киевского зоопарка — горилле Тони.

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