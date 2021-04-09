Грабіжники 45 хвилин прогулювалися по залах музею, оглядаючи картини і вибираючи, що вкрасти

Рівно 30 років тому з музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 полотен вартістю приблизно 500 мільйонів доларів

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Музей Ван Гога в Амстердамі входить в число найпопулярніших і відвідуваних місць в столиці Нідерландів. У ньому зібрано понад 200 картин і 500 малюнків Ван Гога, серед яких знамениті «Спальня в Арлі» і «Соняшники». Після смерті художника в 1890 році всі роботи перейшли його брату Тео. Але він помер всього через шість місяців після Вінсента. Картини залишилися у володінні вдови Тео Йоханни Ван Гог-Бонгер. Вона продавала картини художника, але зберігала також і приватну колекцію. Картини були успадковані її сином Вінсентом Виллемом Ван Гогом в 1925 році і в кінцевому підсумку передані в оренду музею Стеделійк в Амстердамі. Там колекція експонувалася до 1962 року, потім перейшла до державного фонду Вінсента Ван Гога.

Ван Гог прожив всього 37 років

Проект музею Ван Гога в Амстердамі було замовлений урядом Нідерландів в 1963 році голландському архітекторові й дизайнерові Герріті Рітвельда. 14 квітня 1991 року з цього музею було викрадено двадцять картин художника. Це найбільша крадіжка творів мистецтва в Нідерландах з часів Другої світової війни. Один із злодіїв ховався в музеї після закриття, а з настанням темряви впустив свого спільника. Зловмисники змусили охоронців (одного з них пізніше визнали співучасником злочину) відключити систему безпеки, а потім зв'язали їх. Після цього грабіжники неквапливо (цілих 45 хвилин) прогулювалися по залах, оглядаючи роботи. Вибравши найбільш привабливі з них, злодії спакували полотна в сумки для одягу.

Картини Ван Гога, багато з яких належали до пізнього періоду творчості художника, були менш ніж через годину знайдені в автомобілі біля залізничної станції неподалік від музею. З'ясувалося, у другій машині, яка повинна була підібрати грабіжників, була пробита шина. І коли автомобіля не виявилося на місці, налякані нальотчики відмовилися від полотен Ван Гога, в тому числі знаменитих «Соняшників», «Ирисов», «Їдців картоплі», і в поспіху бігли. Картини великого голландця не постраждали під час пограбування, за винятком трьох: «Пшеничне поле з воронами», «Натюрморт з Біблією» і «Натюрморт з фруктами» — вони були розірвані. Твори мистецтва оцінювалися приблизно в 500 мільйонів доларів. За цей злочин пізніше були заарештовані чотири людини, включаючи охоронця музею, і засуджені до шести-і семирічного терміну тюремного ув'язнення.

Взимку 2002 року музей Ван Гога в Амстердамі знову постраждав від грабіжників, які проникли в будівлю через дах. Спрацювала сигналізація, але злодії були, судячи з усього, суперпрофесіоналами. За п'ять хвилин, які потрібні були місцевої поліції, щоб дістатися до місця злочину, вони встигли зняти зі стін дві картини і покинути приміщення музею по приставленої до даху сходах. Видобуток злодіїв — полотна «Вид на море в районі Схевенінген» і «Паства виходить з реформістської церкви в Нюнен». Кожна картина оцінюється в 50 мільйонів євро.

Біля музею Ван Гога в Амстердамі ростуть соняшники, що символізують одну з найвідоміших картин художника

Музей запропонував винагороду в розмірі 100 тисяч євро за інформацію про вкрадене. Відділ ФБР по боротьбі з художніми злочинами включив пограбування в свій список «Топ 10 злочинів у сфері мистецтва». У вересні 2016 року обидві картини були виявлені в Неаполі в досить хорошому стані.

Картини Ван Гога вважаються найбільш викраданими в світі. З музею Махмуда Халіля в столиці Єгипту Каїрі в кінці серпня 2010 року була викрадена ще одна картина знаменитого голландця — «Маки». Її вартість майже 60 мільйонів доларів. В ході слідства з'ясувалося, що на момент крадіжки в музеї не працювала жодна сигналізація, а з 43 відеокамер включеними були тільки сім. Ці та багато інших недоліки спричинили за собою арешт високопоставлених єгипетських чиновників.

Крадіжки картин — старовинний промисел. Одне з перших злочинів цього роду, відомих нам, датується 1473 роком. Роботу Ханса Мемлинга «Страшний суд», замовлену для прикраси домашній церкві роду Медічі у Флоренції, переправляли на кораблі, який був захоплений піратами. Один із злочинців презентував картину Гданському кафедральному собору, де вона знаходиться до цього дня.

Чорний ринок творів мистецтва займає четверте місце в списку найбільш прибуткових сфер злочинної діяльності (після торгівлі наркотиками, зброєю та відмивання грошей). За оцінкою ФБР, його річний оборот становить близько 5 мільярдів доларів. За статистикою, поліція виявляє лише одну з десяти викрадених картин. Тільки полотен Ван Гога в даний час в розшуку близько 50.

Раніше лист Ван Гога і Гогена про «екскурсіях в борделі» продали на аукціоні у Франції за кілька сотень тисяч євро.

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