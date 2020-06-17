Мир

Письмо Ван Гога и Гогена об "экскурсиях в бордели" продали на аукционе во Франции: названа цена

Аукцион — место, где часто можно встретить не только «скандальные», но и интересные лоты. Одним из таких предложений оказалось совместное письмо художников художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля.

Купивший его в Париже человек оценил свой «интерес» в 210,6 тыс. евро.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Drouot.

Первоначально ожидалось, что документ найдет нового владельца за 180−250 тысяч евро.

Известно, что письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников. Послание было адресовано из Арля, где они совместно работали, их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было написано в период 1 и 2 ноября 1888 года.

Большую часть текста написал Ван Гог, который называет Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя». Ван Гог также сообщил, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой».

В то же время Гоген и Ван Гог излагают в нем свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему «возрождению».

«Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками. Лишь следующее поколение сможет жить в мире и спокойствии», — пишет Ван Гог. Он высоко отзывается в письме о таланте Гогена. Тот же, в написанной его рукой заключительной части письма, скромно предлагает не обращать внимание на такие комментарии «впечатлительного» Ван Гога.

Гоген соглашается с мнением коллеги о том, что новые художники появятся именно в живописных тропических странах и подтверждает свое желание вновь отправиться в путешествия по этим местам.

Вскоре после этого Ван Гог и Гоген поссорились из-за противоречий во взглядах на искусство. Позже Ван Гог попал в психиатрическую больницу.

Как известно, творчество постимпрессиониста Ван Гога, покинувшего этот мир в конце девятнадцатого века по собственной воле, оказало мощное влияние на живопись XX столетия. За десять с небольшим лет Ван Гог создал более двух тысяч произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты и автопортреты, пейзажи и натюрморты, в которых фигурируют излюбленные художником кипарисы, пшеничные поля и подсолнухи. При жизни Ван Гог не был оценен по достоинству — его последние дни прошли в нищете и болезни.

Гоген же отправился на Таити в 1891 году, когда ему стукнуло 43 года. Там он прожил 12 лет своей жизни, пока не покинул этот мир. На Таити Гоген написал свои ярчайшие и жизнеутверждающие полотна.

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