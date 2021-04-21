Чому стається защемлення грижі, як оперують пацієнтів з діабетом та ожирінням, — відповідає хірург

лікар-хірург вищої категорії хірургічного відділення № 2 Київської міської клінічної лікарні № 15 Ігор Лук'янчук. Типова ситуація: перехожий підбіг до автобуса або тролейбуса, скочив на підніжку і скорчився від болю — защемилася грижа . Що робити? Відразу ж показатися хірургові. Спеціаліст визначить, потрібна термінова операція чи її можна відкласти, щоб підготуватися і провести планове втручання. Чому відбувається утиск грижі? Як проводять операцію людям з діабетом або ожирінням? Коли можна повернутися до звичного життя? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Іноді грижові ворота збільшуються настільки, що в них спокійно проходить кулак»

* - Здрастуйте, Ігоре Петровичу! Антоніна з Дніпра. Чоловік давно страждає від набутої пахвинної грижі і боїться, що вона защемиться. Чому це відбувається?

— Через підвищення внутрішньочеревного тиску, що виникає, коли людина, у якої слабка черевна стінка, напружується. Наприклад, під час сильного нападу кашлю відбувається поступовий розрив м'язових волокон, і з часом у слабкому місці з'являється грижа. Вона частіше загрожує тим людям, клтрі займаються важкою фізичною працею, старанно тренуються у спортзалі, зокрема, піднімають велику вагу, щоб наростити м'язову масу. Потрібно лікувати захворювання органів черевної порожнини, не можна допускати тривалих закрепів. Згодом вони призводять до того, що невелика щілина збільшується в два-три, а то і в десять або двадцять разів — в неї вільно проходить кулак. Назовні може вийти кишечник, сечовий міхур, брижа, сальник і навіть печінка. Людині потрібна екстрена допомога хірурга.

* - Вас турбує Олена. У мене грижа з'явилася після операції з видалення жовчного міхура, хоча прокол був зовсім маленький. Чому?

— Мабуть, зіграла роль нестача специфічного білка (колагену) і слабкість черевної стінки. Лікар пошкодив тканину, порушив іннервацію. Пошкодження можна порівняти з розривом старої тканини, дірка в якій поступово збільшується.

Післяопераційні грижі бувають як після відкритих втручань (вентральні), так і лапароскопічних (троакарні). Вважаю їх найскладнішими, адже порушується будова черевної стінки. У місці розриву організм формує рубець, який не настільки жорсткий і міцний, щоб утримати внутрішньочеревний тиск.

* - Мене звуть Таміла, телефоную з міста Новоград-Волинський Житомирської області. У сина (йому чотири рочки) сильно випнутий пупок. Бабуся вважає, що дитина накричала собі грижу. Що нам робити?

— Частка правди в тому, що грижу можна накричати, є. Адже коли немовля заходиться плачем або криком, у нього підвищується внутрішньочеревний тиск. А грижа як повітряна кулька — її надувають, і вона збільшується. Але заздалегідь непокоїтися не варто. Якщо грижа невелика, то до п'яти років за малюком слід лише спостерігати. В організмі постійно виробляється колаген, і грижа може поступово затягнутися і зникнути.

Невідкладна допомога потрібна тим діткам, у яких грижа велика, причому випинання видно з народження. Через тоненьку шкіру можна помітити петлі кишки, сальник. Тоді треба оперувати протягом двох-трьох тижнів.

* - До вас звертається Петро, киянин. Цієї весни планував зробити операцію — позбутися пупкової грижі. Боюся загострення. Що тоді робити?

— Викликати швидку допомогу. У людей, яких ми називаємо грижоносіями, грижа може роками не обзиватись, але в решті-решт майже у половини вона защемляється. Тоді пацієнту потрібна термінова допомога. Звичайно, оперувати грижу краще планово, щоб знизити ризик самої операції, ймовірність ускладнень. Гірше, коли людину доставляють у лікарню по швидкій допомозі. Вона кричить від болю, у неї можливе запалення, нагноєння і навіть омертвіння кишки, сальника та інших органів. Залежно від того, що у неї защемлене, не можна виключити і летальний результат.

Види гриж Вроджені та набуті.

За місцем розташування: пахвинні, пупкові, післяопераційні, білої лінії живота.

«Ефекту штангіста» краще уникати — не піднімати вагу рвучко та різко не опускати"

* - Телефонує Вікторія, киянка. Щоб грижа живота не защемлювалась, батько носить бандаж. Це правильно?

— Бандаж вбереже від ускладнення, якщо людина раптом закашляється або підніме важку сумку. Але грижа нікуди не дінеться. Я не втомлююся пояснювати пацієнтам небезпеку"ефекту штангіста". У чому суть? Спочатку спортсмен рвучко піднімає штангу, і в черевній стінці з'являється невелика щілина, утворюючи кільце. В нього виходить кишка, сальник, печінка, сечовий міхур або інший орган. Потім штангіст кидає штангу — і все, що вийшло, защемлюється, залишаючись назовні. Виникає різкий біль, і швидка допомога везе людину на операцію. Якщо вже піднімаєте вагу, не кидайте її різко, а опускайте повільно.

— Батько приловчився вправляти собі грижу сам, лежачи на дивані.

— Отже, грижа вже настільки сформована, що у великий отвір внутрішні органи вільно входять і виходять. Якщо людина зважиться на операцію, то, щоб закрити отвір, буде потрібно велика поліпропіленова сітка.

* - Це Світлана з Нововолинська. Чоловіка готували до операції у Луцьку, але завадив локдаун. Хірург сказав, що грижовий отвір закриватимуть спеціальною сіткою. Це як?

— Сьогодні установка поліпропіленової сітки вважається золотим стандартом операції по усуненню грижі. Раніше отвір ушивали власними тканинами: м'язи стягували, накладаючи один на одного. Але добре, коли грижові ворота невеликі, а якщо 10 на 15 сантиметрів? Стягнути два м'язи, швидше за все, не вийде — порвуться. А коли використовується сітка, у встановлений трансплантат проростають навколишні тканини, і він стає частиною організму.

— Як давно почали встановлювати сітки?

— Уже років тридцять. Вибір великий. Є навіть сітки, які частково розсмоктуються. Вони більш м'які і краще підходять жінкам, які планують народжувати дітей. А гідрогелеві сітки ставлять при величезних грижах безпосередньо на кишечник.

* - Євдокія Дмитрівна з Хмельницького. Мені потрібно оперувати грижу (вона утворилася після операції). Але моя вага понад 150 кілограмів, і місцеві хірурги відмовляються від втручання, доки не схудну. Як ви проводите такі операції?

— Попередньо готуємо пацієнта. Багато людей страждають ожирінням, цукровим діабетом, патологією серця, варикозним розширенням вен та іншими недугами. Хворих з серцево-судинними захворюваннями консультує кардіолог. Тим, у кого варикозно розширені вени, рекомендуємо носити компресійний трикотаж. При проблемах зі згортанням крові призначаємо антикоагулянти.

Людям, що страждають ожирінням, необхідно скинути хоча б п'ять-сім кілограмів. Якщо грижа велика, бажано поносити спеціальний пояс. Під час операції ми стягуємо тканини пацієнта, і йому іноді важко дихати. Щоб передбачити розвиток дихальної недостатності, перед операцією часто проводимо спеціальне дослідження — спірографію, перевіряючи роботу легенів.

* - Телефонує Оксана зі Львівської області. Діабетику потрібно якось готуватися до операції?

— Важливо, щоб рівень цукру в крові був у межах норми. Інакше виникає високий ризик нагноєння рани, та й заживати вона буде довше. Якщо зазвичай знімаємо шви через п'ять — сім днів, то у діабетика іноді навіть на десятий. До речі, потрібно нормалізувати гормональний фон і тим, хто страждає захворюваннями щитоподібної залози.

Важливо знати Перед плановою операцією необхідно стабілізувати тиск, привести в норму цукор у крові, гормони щитовидної залози, перевірити роботу серця.

«Після операції бажано їсти більше овочів і пити багато рідини»

* - Це Алла з Миколаєва. Прочитала в анонсі, що при защемленні грижі допомогу потрібно надати протягом чотирьох-шести годин від початку появи симптомів. Чим загрожує зволікання?

— Це залежить від ступеня защемлення. Грижові ворота, через які виходять органи, можуть істотно звузитися (на 20, 50, а іноді і 90 відсотків). Чим сильніше зашморг, тим швидше треба оперувати, адже в защемленому органі припиняється кровообіг, утруднюється венозний та лімфатичний відтік і настає некроз (омертвіння). Іноді навіть обстежуємо на ходу — хворого везуть на каталці, а у нього беруть кров на аналізи і по вайберу передають результати в операційну.

* - Людмила, киянка. Як довго людина після операції перебуває у стаціонарі?

— Якщо пацієнт молодий, а грижа неускладнена, то виписуємо зазвичай через добу-дві, а іноді в той же день. Літнього пацієнта, обтяженого хворобами, треба спостерігати кілька днів. До роботи можна повернутися днів за 10−15, якщо вона не пов'язана з важкими фізичними навантаженнями. Через місяць, а іноді півтора-два, дозволяється плавати, їздити на велосипеді, грати в теніс. Можна потихеньку починати качати прес. Але якщо грижа була великою, то напружуватися не можна три місяці.

* - Це Іван з Кременчука Полтавської області. Чому виникають повторні грижі?

— Можливо, справа у слабкості черевної стінки і апоневроза — у місцях імплантації сітки підриваються краї. Це можна порівняти зі заштопаним носком, коли поруч зі штопанням починають розповзатися нитки, розходиться тканина. Буває і неадекватне розташування сітки, викликане труднощами установлення або помилкою хірурга.

* - Мене звуть Євгенія, телефоную з Києва. Як довго після операції потрібно дотримуватися дієти?

— Хоча б місяць. Обсяг черевної порожнини зменшився, і місця для кишківника стало менше. Орієнтація на стіл № 4: більше овочів, багатих на клітковину, вдосталь рідини, щоб було м'яке випорожнення. Тужитися не можна!

* - Юлія з Чернігівської області. Що таке грижа білої лінії живота?

— Це, по суті, не грижа. На серединній лінії черевної стінки сходиться апоневроз, утворюючи так звану білу лінію живота. У жінок під час вагітності вона іноді розтягується. Діастаз не можна зменшити за допомогою фізичних вправ, тому його оперують — окремо або разом з іншими видами гриж.

Як поводитись тим, кому видалили грижу Протягом місяця дотримуватися дієти.

До звичних занять фізкультурою можна повертатися через місяць-півтора.

Якщо грижа була велика, потрібно почекати три місяці.

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Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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