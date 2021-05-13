Рівно 130 років тому в Києві народився видатний письменник

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Михайло Булгаков народився 15 травня 1891 року в родині доцента Київської духовної академії і викладачки жіночої прогімназії. У 1901 році Мішу зарахували до найпрестижнішої школи міста — Першої київської чоловічої гімназії. Виховання там було прогресивним: до учнів зверталися на «ви» і дозволяли висловлювати власну думку. Разом з Булгаковим навчався й майбутній відомий письменник Костянтин Паустовський. Він згадував: «Ніхто не давав таких їдких прізвиськ, як Булгаков. «Отруйне маєте око та шкідливий язик, — говорив йому інспектор Бодянський. — Прямо рветеся на скандал, хоча виросли в поважному сімействі». Гімназист Булгаков співав у гімназичному церковному хорі, грав у футбол і катався на ковзанах.

У 1907 році від хвороби помер батько Михайла. Мати залишилася одна з шістьма дітьми. Щоб допомогти матері, Михайло займався репетиторством, а влітку служив кондуктором на залізниці. У 1909 році він вступив на медичний факультет Київського університету. Отримавши диплом лікаря, відправився на фронт Першої світової війни добровольцем Червоного Хреста. Однак незабаром його відкликали: у сільських лікарнях катастрофічно не вистачало фахівців. Булгаков отримав призначення до Смоленської губернії, де йому доводилося приймати пологи, ампутувати руки й ноги, лікувати нариви. За рік молодий лікар прийняв 15 тисяч 361 хворого. У грудні 1917 року Булгаков поїхав до Москви за дозволом повернутися до Києва, але отримав відмову. Звільнення зі служби домігся лише у лютому наступного року і відразу ж повернувся до Києва, де вирішив спеціалізуватися на венерології та відкрив приватний прийом.

Влада в Україні постійно змінювалася. Булгаков писав: «У 1919 році, проживаючи в місті Києві, послідовно призивався на службу в якості лікаря всіма владами, що займали місто». Доводилося ховатися, але в результаті його все одно направили служити. Бувши у Владикавказі, захворів на тиф. Диплом лікаря погрожував черговою мобілізацією, тому Михайло Афанасійович вирішив стати письменником. У 1921 році він переїхав до Москви, де влаштувався оброблювачем листів у газету «Гудок». Фейлетони та нариси для «Гудка» писали Ілля Ільф і Євген Петров, Валентин Катаєв, Юрій Олеша, Ісаак Бабель. Незабаром до них приєднався і Булгаков. А в 1923 році почав роботу над романом «Біла гвардія». У всіх героїв були прототипи — родичі або київські друзі письменника, а Турбіни — дівоче прізвище його бабусі.

7 травня 1926 року в квартиру до письменника прийшли з обшуком — декількома днями раніше був заарештований редактор журналу «Росія», де друкувався Михайло Булгаков. Під час обшуку у нього вилучили щоденник і сатиричну повість «Собаче серце». Повернути рукопис вдалося тільки через три роки завдяки Максиму Горькому. Повість так і не була надрукована за життя автора, але текст поширювався у самвидаві. У 1929 році були зняті з репертуару всі п'єси Булгакова. Він залишився без доходу, бухгалтерія МХАТу вимагала повернути аванс за непоставлену п'єсу «Біг». Михайло писав братові Миколі в Париж: «Я зараз вже терплю лихо. 15-го березня настане перший платіж фінінспекції. Якщо якогось дива не станеться, в квартирці моїй миленькій та сирій вщент не залишиться жодного предмета». Михайло Опанасович просив у Сталіна дозволу покинути СРСР. Йому відмовили у виїзді, але дозволили працювати в театрі режисером. Однак жодна з книг Булгакова більше не була надрукована.

У 1939 році він почав писати п'єсу «Батум» про біографію Сталіна. Сподівався, що твір про вождя заборонити не зможуть. П'єсу вже почали репетирувати в одному з театрів, але тут прийшов наказ негайно зупинити роботу. Це було останньою краплею та серйозним ударом по здоров'ю письменника. Його зір різко впав, він став скаржитися на нирки, якими страждав з народження. Щоб вгамувати біль, почав колоти морфій. Він був лікарем і прекрасно розумів, що приречений. Булгаков вже не вставав з ліжка, але продовжував диктувати «Майстра та Маргариту». Його останні слова були про роман, він просив дружину Олену заприсягтися, що зуміє зберегти рукопис і колись надрукує його.

Михайло Опанасович помер 10 березня 1940 року. Похований на Новодівичому кладовищі в Москві. Пам'ятника на могилі немає, тільки камінь, який колись служив надгробком Миколі Гоголю. Олена Булгакова зберегла рукопис «Майстра та Маргарити» і опублікувала його через 26 років після смерті чоловіка.

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