При коммунистах в Киеве появились улицы, носившие имена зарубежных фаворитов советского режима

Теперь в Украине уже мало кто вспоминает о том, что 18 марта исполнилось 150 лет со дня провозглашения Парижской коммуны. Между тем в советское время этот день считался государственным праздником, а в Киеве название в честь Парижской коммуны носила одна из центральных улиц.

Выходной день как знак помощи революционерам

Как известно, после поражения Франции в войне с Пруссией и свержения империи Наполеона III рабочие Парижа выступили против нового буржуазного правительства Адольфа Тьера. Повстанцы организовали Парижскую коммуну, которая продержалась немногим более двух месяцев и была разгромлена совместным натиском войск Тьера и германских оккупантов. Большевики воспринимали восстание коммунаров в Париже как первую пролетарскую революцию под красным знаменем, а руководство коммуны — как первое правительство рабочего класса.

Соответственно, после установления советской власти отечественная пропаганда часто вспоминала о революционных событиях 1871 года. Еще в 1919 году, когда в занятом большевиками Киеве впервые проводилось официальное празднование Первомая, по городу разъезжали открытые агитационные грузовики с актерами. На платформах грузовиков были разыграны революционные сцены, в том числе изображение Парижской коммуны.

В конце 1922 года на конгрессе Коммунистического интернационала (Коминтерна) в Москве было одобрено создание Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Уже в следующем году по инициативе МОПРа дату 18 марта начали официально отмечать в СССР. К примеру, в Киеве день Парижской коммуны вплоть до 1929 года являлся выходным. К этой дате были приурочены публикации в прессе, конференции МОПРа, собрания в рабочих клубах, даже театрализованные представления с исполнением стихов и песен. Одним из «хитов» праздничного репертуара в УССР была тогда поэма украинского поэта Владимира Сосюры «1871».

Название Парижской коммуны появилось и на картах Киева. С 1926 года городские планы и справочники указывали под этим наименованием историческую Михайловскую улицу, которая вела от центральной Советской площади (нынешний майдан Незалежности) к площади перед Михайловским Златоверхим монастырем. Улица Парижской Коммуны существовала в Киеве вплоть до 1990 года, когда было восстановлено прежнее название. На ней сохранились старинные здания с богатыми «биографиями», а на углу Михайловского переулка еще на нашей памяти существовала закусочная «Пельменная», широко известная среди киевлян.

«Пельменная» на углу улицы Парижской Коммуны и Михайловского переулка. Фото 1980-х гг.

«Сиамские близнецы» из немецкой компартии

Имя Парижской коммуны было также присвоено крупному промышленному предприятию столицы Украины — заводу по ремонту и изготовлению средств механизации строительства. Эта фирма обеспечивала возведение многих выдающихся объектов, таких как аэропорт «Борисполь», Дворец «Украина», статуя «Родина-мать» и ряд других.

Зимой 1918—1919 годов коммунисты Германии пытались вслед за российскими большевиками провести в жизнь революционный лозунг: «Вся власть Советам!» Их агитация привела к уличным боям в Берлине. Но левым радикалам противостояли вооруженные добровольческие корпуса, защитившие действующее правительство. Лидеры немецкой компартии — Карл Либкнехт и Роза Люксембург — в январе 1919-го были арестованы. После допроса их должны были доставить в тюрьму, однако по дороге конвой, по сути, совершил над ними акт самосуда. И Карл, и Роза были убиты. Коммунистическая пропаганда объявила их мучениками за идею.

В советской топонимии Карл Либкнехт и Роза Люксембург стали своего рода «сиамскими близнецами». В разных населенных пунктах появлялись улицы в их честь, расположенные, как правило, одна возле другой. Вот и в Киеве, согласно решению горисполкома в марте 1919-го, имя Карла Либкнехта было присвоено дореволюционной улице Левашевской на Липках, а соседняя Екатерининская улица стала улицей Розы Люксембург. В 1993-м также на основании одного и того же постановления обе улицы были снова переименованы, получив давние исторические названия — соответственно Шелковичная и Липская.

Любопытно, что в период нацистской оккупации 1941—1943 годов этим улицам не стали возвращать досоветские наименования, как было сделано в отношении большинства других. На Липках тогда поселилось германское начальство. Так что улица Розы Люксембург короткое время называлась «Дойче штрассе» — Немецкая улица. А улице Карла Либкнехта присвоили имя Хорста Весселя — культовой фигуры геббельсовской пропаганды, рано погибшего активиста-штурмовика, автора слов партийного гимна нацистов.

Добавим, что имена Либкнехта и Люксембург в Киеве носили не только улицы. Так, приказ о национализации советской властью с 15 марта 1919 года киевских театров включал и новые названия театральных зданий. Бывший Городской театр, где обычно выступала оперная труппа, стал с этого дня «Оперой Украинской советской республики имени Карла Либкнехта». Все оперные и балетные премьеры проходили под вывеской «Театра имени Либкнехта».

Лишь после 1934-го, когда Киеву вернули статус столицы Украины, имя немецкого коммуниста ненавязчиво исчезло из названия театра, а с 1939 года и по сей день Академический театр оперы и балета Украины именуется в честь Тараса Шевченко.

Оперный театр имени Либкнехта. Фото конца 1920-х годов

Что же касается Розы Люксембург, то ее решили увековечить в Протасовом Яру. Здесь когда-то находился сухарный завод военного ведомства, разрушенный в 1920 году. Руины предприятия были использованы для постройки нового производственного комплекса, введенного в действие в 1930-м. Часть помещений отошла под швейную фабрику, часть была использована для изготовления трикотажа. Со временем швейная фабрика получила название в честь Максима Горького, а трикотажная — в честь Розы Люксембург. Фамилия революционерки стояла на ярлыках белья, джемперов, искусственного меха…

Трикотажная фабрика имени Розы Люксембург в постсоветское время стала называться просто «Роза»

Пока в нашей стране господствовала коммунистическая идеология, в Киеве и других городах появлялись улицы, носившие имена зарубежных фаворитов советского режима, — от отважных антифашистов Георгия Димитрова и Эрнста Тельмана до борца за независимость африканцев Патриса Лумумбы. Однако к нынешнему времени новые идейные приоритеты практически устранили эту тему из городской топонимии.

Впрочем, некоторые названия, культивировавшиеся десятилетиями, не исчезли бесследно. К примеру, та же киевская улица Парижской Коммуны «аукнулась» в летописи местного художественного авангарда. В одном из отселенных домов на этой улице на исходе 1980-х годов нашла временное прибежище группа художников «новой волны». Вскоре на планы Киева вернулось историческое название Михайловской улицы. Однако художники, и вправду устроившие здесь сообщество в духе коммуны, охотно использовали название «Парижская коммуна» или, сокращенно, «Паркоммуна», «Парком». Нынешние искусствоведы воспринимают его как символ определенного этапа художественного творчества в столице Украины.

Что же касается бывшей трикотажной фабрики имени Розы Люксембург, то ее постсоветское руководство проявило изобретательность в «корректировке» коммунистического бренда. Теперь фирма называется просто «Роза», располагает сетью магазинов, и к этому названию не могут придраться даже самые яростные борцы за декоммунизацию.

Фирменный магазин «Роза» в Протасовом Яру (здание не сохранилось). 2012 год

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