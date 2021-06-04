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Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Авторство цієї притчі приписують самому Леонардо да Вінчі. Чесно кажучи, не знаю, чи так це насправді. Але, за великим рахунком, це не так уже й важливо. Куди важливіше те, чому вона присвячена.
Одного разу рано вранці, виглянувши з гнізда, що знаходиться високо в горах, пташеня орла побачило безліч птахів, які кружляли серед скель.
- Мама, що це за птахи? — здивовано вигукнув малюк.
- Це наші друзі, — відповіла орлиця. — Не дивлячись на те, що орлам судилося жити на самоті, вони часом потребують оточення. Адже орла заведено називати царем птахів. А який же цар здатний обходитися без оточення?
Маленьке орлятко продовжувало тепер уже з куди більшим інтересом розглядати птахів, що пролітали мимо орлиного гнізда. І раптом він голосно закричав, звертаючись до орлиці:
- Мама, дивись — адже вони забирають нашу їжу!
- Заспокойся, малюк. Ніхто й нічого у нас не забирає. Я сама поділилася з ними своєю здобиччю. Запам'ятай раз і назавжди: як би орел не був голодний, він зобов'язаний ділитися з тими, хто живе по сусідству. На такій висоті не кожна птиця здатна роздобути їжу для себе й своїх пташенят. Ось чому слід допомагати нужденним. Інакше як же нам розраховувати на вірність друзів, не надаючи їм в потрібну хвилину допомоги та не проявляючи уваги до чужих потреб? У житті повага досягається не силою й владою, а готовністю поділитися з тими, хто тебе оточує …
У Міжнародний день друзів, який відзначається 9 червня, дозвольте мені побажати всім сьогоднішнім іменинникам добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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