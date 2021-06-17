Вітаємо татуся: ідеї подарунків для найріднішої у світі людини

Тато — людина, яка відіграє важливу роль у житті кожної людини. Перші кроки, розбиті коліна і розмови про майбутнє — він підтримував завжди й всюди. Тому коли приходить час обирати подарунки для нього, потрібно поставитися до цього з відповідальністю, проявити любов і турботу.

День народження батька, свято риболова чи професійне свято — приводів для вручення презентів безліч. Але йому важливо не сам пакунок у святковій обгортці — він цінує увагу. Ви не забули про нього, виділили час, щоб підібрати презент, піднесли його з чутливими словами. Що ще йому потрібно для щастя?

Сьогодні розкажемо про те, як влаштувати радість для татуся.

Оригінальні подарунки для татка

Хочете подарувати цьому відповідальному чоловіку щось оригінальне? Поставтеся до цього серйозно й прискіпливо. У нього є свої рамки, та й нюанси треба враховувати. Ідеально, якщо вийде поєднати оригінальність і користь подарунку.

Подарунковий набір для наливок — цікавий і практичний подарунок, оскільки кожен другий чоловік після 45 років робить спроби у виготовленні свого фірмового алкоголю. Він самостійно приготує напої, якими буде частувати вас й інших гостей.

Фото, яке світиться, — ідея, яка здивує навіть тих, у кого є все. Його можна використовувати не тільки як оригінальну деталь інтер’єру, а й світильник на стіні.

Пригадайте його улюблені заняття й спробуйте урізноманітнити їх цікавими аксесуарами.

Ігри для тата й усієї сім’ї

Після важкого робочого для або у святковий вечір хочеться зібрати родину за одним столом і весело провести час. Прикрасять вечір ігри для компанії. Серед них цікаві:

Покер — гра для інтелектуалів. Гра стане цікавою для тата, допоможе отримати задоволення. А ще це чудовий привід зібрати друзів, поспілкуватися й приємно провести час.

Мафія — гра для всієї сім’ї. Хто переможе: мирні жителі чи підступна мафія? 2−3 гри вистачить для того, щоб втягнутися й придумати причину для наступної тихої зустрічі із закритими очима.

Головне завдання подарунку — показати, що є сім’я, яка цінує, підтримує, і любить свого годувальника.

Презент для справжнього господаря

Тато — господар і головний в будинку, тому на подарунок йому можна обрати корисні інструменти й прилади. Керуватися слід потребами й навичками. Не даруйте інструменти для авто, якщо він звик відвозити свої металеву ластівку у випадку несправності на СТО.

Глобус-бар — цікава й практична річ, яка стане родзинкою інтер’єру для поціновувача дорогого алкоголю. Такий презент — знахідка для сучасних аристократів, який підкреслює статус і смак власника.

Компактний пресгриль стане до вподоби поціновувачам заміського відпочинку на дачі. На ньому можливо приготувати соковитий стейк овочі гриль.

Інструменти для городу, будинку чи автомобіля — хороше рішення подарунку, якщо отримувач вам сам про це говорить.

Татові-мандрівнику

Людині, яка вбачає сенс життя в подорожах, практичними стануть презенти від швейцарського ножа, який знадобиться в поході, до скретч карти, яка мотивуватиме відкривати нові горизонти.

Для більшого ефекту від подарунка організуйте татусю вечірку-сюрприз. Така несподіванка принесе яскраві спогади у майбутньому.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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