Якщо застрягли в аеропорту: прості поради, як поводитися в цій ситуації

Блогерка Олена Суєтова, яка опинилася в аеропорту турецького Бодруму, коли там зникло світло і рейси відклали, дала поради туристам, які потрапили у подібну ситуацію.

«Гід, який вас супроводжує до аеропорту, відповідає за вас з боку оператора приймаючої сторони. Вони можуть знати не все, але до моменту проходження паспортного контролю, відповідають за вас. Так що у першу чергу потрібно запитати у гіда, що робити і до кого йти», — пише киянка на своїй сторінці у соціальних мережах .

За її словами, якщо затримка рейсу сталася через проблеми оператора або авіаперевізника, то турбота про пасажирів лягає на плечі представників цих компаній. Вони зобов'язані надати людям повну інформацію про ситуацію, а також забезпечити їм комфорнті умови для очікування.

Якщо проблема з боку аеропорта, а у Бодрумі так і сталося, то за комфорт пасажирів і безпечний виліт відповідає адміністрація аеропорту.

«Що потрібно робити швидко? Перше. Знайти тих, хто летить з вами одним рейсом і кучковаться з ними. Організувати ініціативну групу, яка буде бігати і шукати відповідальних, розповідаючи іншим пасажиром про те, що відбувається. І розповідати представникам компанії, що всі пасажири зібралися і готові летіти.

Друге. Якщо затримка триває більше трьох годин, вимагайте їжу і воду для всіх пасажирів. Якщо більше 12 годин — готель, повноцінне харчування і трансфер", — розповідає алгоритм дій Олена Суєтова.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбулася нештатна ситуація — літак полетів без частини пасажирів, які пройшли реєстрацію.

Фото з Pixabay.

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