27.17 / 27.40 32.14 / 32.51
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Якщо застрягли в аеропорту: прості поради, як поводитися в цій ситуації

13:14 1 липня 2021
аеропорт

Блогерка Олена Суєтова, яка опинилася в аеропорту турецького Бодруму, коли там зникло світло і рейси відклали, дала поради туристам, які потрапили у подібну ситуацію.

«Гід, який вас супроводжує до аеропорту, відповідає за вас з боку оператора приймаючої сторони. Вони можуть знати не все, але до моменту проходження паспортного контролю, відповідають за вас. Так що у першу чергу потрібно запитати у гіда, що робити і до кого йти», — пише киянка на своїй сторінці у соціальних мережах .

За її словами, якщо затримка рейсу сталася через проблеми оператора або авіаперевізника, то турбота про пасажирів лягає на плечі представників цих компаній. Вони зобов'язані надати людям повну інформацію про ситуацію, а також забезпечити їм комфорнті умови для очікування.

Якщо проблема з боку аеропорта, а у Бодрумі так і сталося, то за комфорт пасажирів і безпечний виліт відповідає адміністрація аеропорту.

«Що потрібно робити швидко? Перше. Знайти тих, хто летить з вами одним рейсом і кучковаться з ними. Організувати ініціативну групу, яка буде бігати і шукати відповідальних, розповідаючи іншим пасажиром про те, що відбувається. І розповідати представникам компанії, що всі пасажири зібралися і готові летіти.

Друге. Якщо затримка триває більше трьох годин, вимагайте їжу і воду для всіх пасажирів. Якщо більше 12 годин — готель, повноцінне харчування і трансфер", — розповідає алгоритм дій Олена Суєтова.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбулася нештатна ситуація — літак полетів без частини пасажирів, які пройшли реєстрацію.

Фото з Pixabay.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Славія

Славія, яка порвала з Дзідзьо, показала коханого хлопця

Олена Кравець

Заплуталася у власних штанях: Олена Кравець безглуздо зламала ногу

Дніпро

Доведеться попрацювати: скільки вихідних буде в липні

Наталя Могилевська

«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.