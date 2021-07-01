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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Dpto. Ornamentación
Розмір: 35×30 cm
Лімітована серія 3500 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Якби хто-небудь сказав юному Тому Крузу (що відзначає, до речі, сьогодні свій 59-й день народження) про те, що одного разу він буде визнаний найкрасивішим чоловіком на Землі, він ні за що в це не повірив би. Більш того, міг би подумати, що над ним вирішили знову посміятися, як це і в школі, і в коледжі бувало частенько. Том вічно страждав у дитинстві і через свій маленький, як йому здавалося, зріст, і із-за нерівних зубів, які викликали іронічні погляди з боку не тільки безжалісних однолітків, але і жалісливих дівчат, які йому подобалися і які рідко відповідали йому тим же.
Але те, що в юності здавалося Крузу зовсім нездійсненним, стало реальністю. Рівно 30 років тому 29-річний актор був визнаний першим в світі красенем. І це не сприймалося, як щось неймовірне, адже на той час він уже був дуже популярним у Голлівуді, а фільми з його участю незмінно збирали величезні касові збори.
Акторська майстерність, продемонстрована Томом Крузом в картинах «Ризикований бізнес», «Людина дощу», «Народжений 4-го липня», «Ванільне небо», кінокритики називають видатною. Він тричі номінується на «Оскар» і тричі стає володарем престижного «Золотого глобуса». Він починає успішно продюсувати фільми, які приносять йому і велику славу, і великі гроші. Як це було, наприклад, з відомим блокбастером «Місія нездійсненна», що дозволив Крузу увійти у негласний клуб найбільш оплачуваних зірок Голлівуду.
Чи варто говорити про те, наскільки завжди популярним був Круз серед прихильниць, у тому числі і вельми відомих? Після нетривалого шлюбу з актрисою Мімі Роджерс, що встигла захопити його саєнтологією, Круз знайомиться з незрівнянною Ніколь Кідман. У шлюбі вони провели 10 років і розлучилися несподівано для всіх. Втім, неодруженим Том ходив недовго — третьою його дружиною стала американська актриса Кеті Холмс, яка 15 років тому народила йому доньку на ім'я Сурі. Комусь може здатися неймовірним такий збіг, але друга і третя дружини Тома Круза були рівно на 11 років молодші за попередню.
А ще він прославився тим, що практично всі найнебезпечніші трюки у фільмах виконує сам, без дублерів, і у звичайному житті поводиться так само відважно і благородно, як і на знімальному майданчику. То заступиться за жінку, що стала жертвою вуличних грабіжників, то, ставши свідком ДТП, відвезе постраждалу дівчину у лікарню, де оплатить великий рахунок за її лікування, оскільки у неї не виявилося медичної страховки. Він взагалі багато чим відрізняється від інших знаменитих акторів. Давно вже є переконаним вегетаріанцем, шалено захоплюється гоночними автомобілями і мотоциклами, глибоко цікавиться японською історією і культурою, зокрема, самураями. Може, тому в Японії, яку він відвідує напрочуд часто, Круза знають і люблять куди більше за інших голлівудських акторів.
«Я завжди змінювався, розвивався і ріс, — сказав одного разу Том Круз. — Тому що межі досконалості немає … У наших силах зробити себе щасливими».
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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