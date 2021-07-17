23 липня 2021

Сам страшенно не люблю довгих моралей. І нікому не раджу багатослівно ділитися з кимось навіть самим наболілим, вистражданим, перевіреним на собі. Тому що так можна взагалі залишитися непочутим. І все ж сьогодні вирішив трохи відступити від цього правила. Бо коротко тут не скажеш. А чи зверне увагу на ці слова читач? Чесно кажучи, не знаю. Кожен вибирає для себе сам, які життєві уроки вважати корисними, а які — нікому не потрібними.

Одні приписують ці думки Будді. Інші — до царя Соломона. Треті — ще комусь. Мені ж здається, що в цьому випадку персональне авторство великого значення не має. Так буває, коли накопичена століттями мудрість належить вже не комусь одному, а чи не всьому людству. Отже …

Починати потрібно з малого. Починати з малого — це нормально. Глечик наповнюється поступово, крапля за краплею. Всі починають з чогось малого, тому нехтувати малим вже точно не варто. Якщо людина послідовна і терпляча, вона неодмінно доб'ється успіху. Бо успіх приходить до тих, хто готовий, почавши з малого, старанно працювати до тих пір, поки не заповниться глечик.

Думки матеріальні. Наша свідомість — це все. Кожен з нас з часом стає тим, про що думає. Якщо людина говорить або діє з поганими думками, її переслідує біль. Якщо ж людина говорить або діє з чистими намірами, за нею слідує щастя, яке, мов тінь, ніколи її не залишить. Щоб жити правильно, слід заповнювати мозок «правильними» думками. Погані ж думки і бажання є злом, яке рано чи пізно здатне зруйнувати душу будь-якої людини.

Потрібно навчитися прощати. Стримувати гнів у собі — все одно, що схопити гаряче вугілля з наміром кинути його в кого-небудь ще, але згорає це вугілля, як правило, всередині нас самих. Подумки звільняючи тих, хто укладений у вашій «в'язниці непрощення», ми немов звільняємо з цієї в'язниці самих себе.

Наші вчинки мають значення. Щоб розвиватися, потрібно діяти; щоб швидко розвиватися, діяти потрібно кожен день. Часом здається, що успіх доступний кожному, однак його зможуть відчути тільки ті, хто постійно діє. Прислів'я говорить: «Бог дає кожному птахові черв'яка, але не кидає його в гніздо».

Намагайтеся зрозуміти. Ми рідко прислухаємося до чужих проблем і слів. А варто було б спочатку зрозуміти, і лише потім вже намагатися робити так, щоб зрозуміли вас. Необхідно докласти всі свої сили, щоб зрозуміти точку зору іншої людини. Вислуховуючи інших, потрібно намагатися зрозуміти їх. Знаєте, часом куди важливіше бути щасливим, ніж бути правим.

Важливо навчитися перемагати себе. Перемога над самим собою набагато важливіша перемог над кимось. Правда, для того, щоб перемогти себе, потрібно перемогти свій розум. Потрібно контролювати свої думки. Вони не повинні бушувати, як морські хвилі. Деякі з нас думають: «Яким чином я можу контролювати свої думки? Адже думка приходить, коли їй заманеться … «Згадайте в цей момент слова мудреця: «Так, ви не можете заборонити птаху пролітати над вами, але ви можете перешкодити йому звити гніздо у вас на голові».

Постарайтеся жити у гармонії. Гармонія приходить зсередини. Не слід шукати її зовні. Ті з нас, хто намагається шукати її зовні, тільки відволікають себе від реальної дійсності.

І, нарешті, останнє. Постарайтеся бути вдячними. У нашому житті завжди знайдеться те, за що можна (і потрібно!) дякувати долі і Господу. Важливо помічати це і ніколи не забувати про вдячність. Тільки вдячна людина здатна бути по-справжньому щасливою.

Ось, власне кажучи, і все на сьогодні. Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.